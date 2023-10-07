Rusya Ermenistan’ın Syunik bölgesinde konsolosluk açacak

Ermenistan’daki Rusya Büyükelçiliği, Rusya’nın Syunik’te bir genel konsolosluk açacağını bildirdi.

Rusya’nın Kapan Başkonsolosluğu yetkilileri ile Meğri belediye başkanı arasında 5 Ekim’de Meğri’de bir toplantı yapıldığı açıklandı.

Rus diplomatlar, “Yeni genel konsolosluğun Rusya-Ermeni ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve bölgedeki durumun istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunacağını” belirttiler

Ermenistan’daki Syunik, Türkiye ve Azerbaycan’ın “Zengezur Koridoru” olarak tarif ettiği bölge. Ankara ve Bakü bu bölgede Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak bir koridor açılmasını talep ediyor. Ermenistan kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bir bölgeye karşı. İran da bu projeye karşı olduğunu belirtiyor.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halaf Halafov, 4 Ekim’de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle Tahran’da ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Zengezur Koridoru’nun “bölgede NATO varlığı için zemin hazırlayacağını” söylediğini aktardı.

21 Ekim 2022’de Kapan’da İran Başkonsolosluğu açılmıştı. Törende İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da hazır bulundu.

Fransa da geçen hafta Syunik’te konsolosluk açacağını duyurdu.

Agos