YSP’den Hakan Fidan’a ‘sınır ötesi’ tepkisi: ‘Savaş suçu itirafıdır’

Suriye’nin kuzeyine yapılan saldırılarda sivillerin de hayatını kaybettiğini belirten YSP MYK, Hakan Fidan’a tepki göstererek “Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır” dedi.

DUVAR – Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu, önceli gün Suriye’nin kuzeyine yapılan SİHA saldırılarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Saldırılarda sivillerin de hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına tepki gösterilerek, “Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır” denildi. Muhalefet partilerine de seslenilen açıklamada, “AKP’nin Kürtlere karşı yürüttüğü bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız” ifadeleri kullanıldı.

“Sivillerin hedef alınacağının ifade edilmesi savaş suçu itirafıdır” başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

“5 Ekim günü, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nde sivil altyapı ve yerleşkelere yönelik AKP iktidarının talimatıyla onlarca hava saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda elektrik santrali, tuğla fabrikası, buğday depoları, gıda üretim tesisleri, baraj, köprü ve yollar dahil çok sayıda yer bombalanmıştır. Saldırılar sonucu içerisinde sivillerin de olduğu çok sayıda Kuzey ve Doğu Suriye yurttaşı hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşayan Kürt, Arap, Süryani, Türkmen ve Ermeni halklarının yaşam koşullarını doğrudan hedef alan bu saldırıların IŞİD saldırılarından bir farkı yoktur.

Saldırıdan sadece birkaç gün önce AKP’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kürt sivil bölgelerini açıkça hedef alacaklarını ifade etmiştir. Fidan’ın açıklaması, Türkiye halkları ve dünya halklarının gözü önünde; AKP iktidarının Kuzey ve Doğu Suriye’de sistematik olarak suç işleyeceğinin beyanı olmuştur. Kamuoyu önünde sivillerin hedef alınacağının ifade edildiği bu açıklama uluslararası hukukta savaş suçu anlamına gelmektedir. Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır.

Türkiye’de Kürt sorununu barışçıl yollarla çözeceğine, yeryüzünde Kürtlerin bulunduğu her noktaya bombalı saldırılar düzenleyen bu rejimi ve anlayışı kabul etmiyoruz. Yeşil Sol Parti olarak bu rejime ve anlayışa karşı barış ve diyalog pozisyonumuzu korumakta ısrarcı olacağız. Savaşa karşı barış ve demokrasi mücadelemizden tüm saldırılara rağmen vazgeçmeyecek, iktidarın halklarımızı hedef aldığı savaşın her zaman karşısında olacağız.

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik savaş suçu kapsamında değerlendirilen her saldırının baş sorumlusu AKP-MHP iktidarıyken, bu süreçte bütün muhalefetin de sorumluluğu bulunmaktadır. AKP iktidarının yakın dönemde yeniden Irak-Suriye tezkeresini Meclis’in onayına sunacağını hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle muhalefete sesleniyoruz: AKP’nin Kürtlere karşı yürüttüğü bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız. Dün yaşanan saldırıların talimatını veren AKP olsa da buna destek veren bir muhalefet gerçekliğini tüm Türkiye kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

Ne olmuştu?

Hakan Fidan, 1 Ekim’de Ankara’da yapılan saldırıyı gerçekleştirenlerin ‘Suriye’den geldiğini’ söyleyerek “Irak ve Suriye’de PKK/YPG’ye ait olan bütün tesisler bundan sonra meşru hedeftir” demişti. Irak ve Suriye’ye ‘operasyon’ mesajı veren Fidan, şöyle konuşmuştu:

“Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye’de PKK ve YPG’ye ait olan bütün alt yapı üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum.” (HABER MERKEZİ)

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