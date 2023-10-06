İran’dan Zengezur koridoruna fren: ‘Şiddetle karşıyız’

Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak Zengezur koridoru projesine Tahran yönetiminden ret geldi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, projenin NATO’yu bölgeye çekeceğini savunarak karşı çıktıklarını açıkladı

İran’dan Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak Zengezur koridoru projesine yönelik olumsuz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Zengezur koridorunun açılmasına “şiddetle karşı olduğunu” söyledi. Reisi, Kafkasya bölgesinde devam eden gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere önceki gün başkent Tahran’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Özel Temsilcisi Halef Halefov ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, görüşmelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

‘NATO’YU BÖLGEYE ÇEKER’

Reisi’nin her iki görüşmesinde de muhataplarına “Zengezur koridorunun NATO’nun bölgedeki varlığı için bir dayanak olacağını, ülkeler için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturacağını ve bu nedenle İran’ın kesinlikle karşı çıktığını” söylediği aktarıldı. Reisi, Kafkaslar’daki herhangi bir jeopolitik değişikliği “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, bunun bölgedeki ülkelerin çıkarlarına zarar verebileceğini savundu. Kafkasya’ya üçüncü ülkelerin müdahalesine karşı olduklarını belirten Reisi, “Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini” vurgularken, İran’ın bu yönde işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Bölge ülkelerinin sorunlarını kendi başına çözebilecek yeterlilikte olduğunu belirten Reisi, bunun için Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya’nın bulunduğu 3+3 formatına işaret etti.

RUSYA’DAN YEŞİL IŞIK

Rusya’dan Zengezur koridoru için “yeşil ışık” olarak değerlendirilebilecek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zengezur koridorunun açılmasının “normalleşme yolunda potansiyel içerdiğini” söyledi. “Azerbaycan’ı, Ermenistan’ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan’a bağlayan ulaşım yolunun restore edilmesi için bir proje düşünülüyor” diyen Zaharova, projenin hayata geçirilmesinin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Her şey ülkelerin siyasi iradesine ve belirli anlaşmalara varmaya hazır olmasına bağlı” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi