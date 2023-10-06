Hazine, Bodrum’u satışa çıkardı!

Sözcü Gazetesi’nden Batuhan Serim’in haberine göre hazinenin elinde bulunan orman, sahil şeridi ve binalar kaynak yaratılmak için iktidar tarafından satışa çıkarıldı. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin son olarak Bodrum’da toplam 3 bin 673 Hazine parselinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde milyonlarca metrekare Hazine arazisinin satılması için hazırlıklar başladı. Satılacak araziler arasında 551 tarla arazisi, 348 orman arazisi, 328 çamlık arazisi, 200 zeytinlik arazisi, 52 cami arazisi, 42 okul arazisi, 26 dere arazisi, 24 ada arazisi ve 4 iskele arazisi de yer alıyor. Toplam 3 bin 673 Hazine parselinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Turizm bölgesinde satışa çıkarılacak arazilerin listesini ortaya çıkaran CHP İstanbul eski Milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ’ye satışla ilgili şu bilgiyi verdi:

– Türkiye’nin hemen hemen her tarafında akın akın toprak satılıyor. Bu satışlarda bir intikam duygusu olduğu da görülüyor. En çok satış yapılan yerler Ege Bölgesi’nde… Bu şehirler aynı zamanda bizim turizm merkezlerimiz, yani en büyük gelir kaynaklarımız ama bunlar yetmiyormuş gibi, şehirleri beton lobisine teslim ettiler.

– Bu satışların gerçekleştirilmesi halinde Bodrum, Bodrum olmaktan çıkacak. Bütün Bodrumlular, bütün Türkiye ayağa kalkmalı. Siyasi partiler kendinize gelin, ayağa kalkın. Ülke elden gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Düşük imar uygulamalarıyla satışa çıkarıyorlar, kendilerine yakın insanlar bunu bildikleri için satın alıyorlar, daha sonra yeni bir imar planıyla dikey kütleler kuruyorlar.

Deprem haritası değil Bodrum’un rant haritası

Köylerden, tatil bölgelerine, askeri arazilerden, orman arazilerine, şehir merkezlerindeki en kupon arazilere kadar Türkiye karış karış satılıyor. Bodrum’da da devletin malı olan Hazine arazileri para ve rant uğruna elden çıkarılacak. CHP’li Gürsel Tekin, henüz satışa çıkarılmadan arazilerin listesini açıklarken, “Ülke elden gidiyor” uyarısında bulundu. Hazine parsellerinin ne zaman ve ne kadar bedelle satılacağı henüz belli değil. Gözden çıkarılan parsellerin listesinde yok yok…

KARADA’DA 9 MİLYON METREKARE

Satış listesindeki en büyük parsel Karaada’da yer aldı. Meteor Çukuru ve gözde koylarıyla yat turlarının vazgeçilmez durağı olan adada 9 milyon 46 bin metrekarelik arazi satışa uygun bulundu.

3 BİN 673 PARSELLİK SATIŞ LİSTESİNDE YOK YOK!

– Tepecik’te okul ve bahçesi, cami ve avlusu

– Pınarbelen’de cami ve avlusu, zeytin fidanlığı

– Akyarlar’da gümrük binası ve bahçesi, Kargı Adası, okul ve uygulama bahçesi

– Karakaya’da Fener Ada, Büyük Kiremitli Ada, Küçük Kiremit Ada, ilkokul ve avlusu

– Torba’da gazino ve iskele, Büyüikizadası, Küçükikizadası, devlet ormanı

– Güvercinlik’te orman

– Karakaya’da türbin alanı, yol

– Peksimet’te kilise ve arsası, okul ve uygulama bahçesi, kumsal

– Yahşi’de trafo arsası, türbin alanı

– Çarşı’da avlulu gümrük binası ve depo, hela, avlulu halk eğitim merkezi, emniyet binası, dalga kıran, iskele, kale, liman dairesi binası, askerlik şube binası, ortaokul binası ve bahçesi, bahçeli hükümet binası

– Umarça’da cezaevi ve arsası n Türkbükü’nde Pırasa Adası, Büyük Badem Adası, Küçük Badem Adası,

– Yalıkavak’ta Karga Adası, Korman Adası n Karakaya’da türbin alanı, yol

– Ortakent’te sosyal güvenlik kurum hizmet binası ve arsası

– Turgutreis’te sarnıç, kargir cami ve avlusu, sebze bahçesi, bahçeli kargir sağlık ocağı, ada

– Konacık’ta dere, su deposu, okul ve uygulama bahçesi, cami, sağlık ocağı ve arsa

– Kumbahçe’de devlet ormanı, Karaada, tarla, badem, incir ve narenciye bahçesi

– Eskiçeşme’de dalgakıran n Gökpınar’da orman, cami ve lojman ve arsası, kültür varlığı ve tarihi anıt.

Satılacak yerlerin tam listesi

MUĞLA-BODRUM HAZİNE TAŞINMAZLARI

SN Mahalle Nitelik Özellik

1 BAHCEYAKASI ZEYTİNLİK 3100 m²

2 DAĞBELEN TAŞLIK ÇALILIK 1142,46 m²

3 DAĞBELEN KARGİR CAMİ VE AVLUSU 276,91 m²

4 DAĞBELEN KARGİR CAMİ VE AVLUSU 99,06 m²

5 DAĞBELEN TAŞLIK ÇALILIK 3203,97 m²

6 GERİŞ AVLULU KARGİR CAMİİ 180 m²

7 GERİŞ AVLULU KARGİR KÖY ODASI 108 m²

8 GÖKÇEBEL ZEYTİNLİK 1913,36 m²

9 GÖL ZEYTİNLİK 9863 m²

10 GÖL ZEYTİNLİK 3738 m²

11 GÜNDOĞAN ÇALILIK TAŞLIK 14091,54 m²

12 GÜNDOĞAN TARLA 2260,85 m²

13 GÜNDOĞAN ÇALILIK VE ÇAMLIK 1081,85 m²

14 GÜNDOĞAN TAŞLIK VE ÇALILIK 4681,44 m²

15 GÜNDOĞAN ÇAMLIK VE ÇALILIK 58,99 m²

16 GÜNDOĞAN TAŞLIK VE ÇALILIK 298,21 m²

17 GÜNDOĞAN ÇALILIK VE TAŞLIK 7561,19 m²

18 GÜNDOĞAN ÇALILIK VE TAŞLIK 493,29 m²

19 GÜNDOĞAN ÇAMLIK VE TAŞLIK 332,37 m²

20 GÜNDOĞAN ÇALILIK VE ÇAMLIK 892,55 m²

21 GÜNDOĞAN ÇAMLIK VE ÇALILIK 1699,3 m²

22 GÜNDOĞAN ARSA 7.105,26 m²

23 GÜNDOĞAN ARSA 6.987,22 m²

24 GÜNDOĞAN ARSA 28.083,34 m²

25 GÜRECE ÇALILIK 89,76 m²

26 KIZILAĞAÇ ORMAN 257,31 m²

27 KIZILAĞAÇ ORMAN 3.176,69 m²

28 KIZILAĞAÇ ORMAN 2.237,97 m²

29 KIZILAĞAÇ ORMAN 248,87 m²

30 KIZILAĞAÇ YIKIK EVLER VE ARSASI 16.797,59 m²

31 KONACIK ÇAMLIK ÇALILIK FUNDALIK 33.680,00 m²

32 KONACIK ARSA 5.665,74 m²

33 KUMBAHÇE ARSA 143,38 m²

34 KUMBAHÇE KARAADA 9046861 m²

35 KUMKÖY TARLA 15500 m²

36 KUMKÖY İNCİRLİK OLAN ZEYTİNLİK 56090 m²

37 MAZI TARLA 3.216,78 m²

38 MAZI TARLA 19.373,87 m²

39 MAZI ÇAMLIK 1.869,68 m²

40 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.290,56 m²

41 MAZI ZEYTİNLİK 4.313,43 m²

42 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 3.161,58 m²

43 MAZI ZEYTİNLİK TARLA 1.223,76 m²

44 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 502,76 m²

45 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.465,09 m²

46 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 801,40 m²

47 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 371,22 m²

48 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 477,87 m²

49 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.292,74 m²

50 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.212,01 m²

51 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.776,46 m²

52 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.487,75 m²

53 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.019,25 m²

54 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 673,23 m²

55 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 671,38 m²

56 MAZI HAM TOPRAK 379,78 m²

57 MAZI TAŞLILIK VE ÇALILIK 1.225,56 m²

58 MAZI ZEYTİNLİK 1.292,61 m²

59 MAZI ZEYTİNLİK 422,08 m²

60 MAZI ZEYTİNLİK 153,24 m²

61 MAZI TAŞLIK ÇALILIK 374,84 m²

62 MAZI ÇALILIK 27.324,25 m²

63 MAZI ÇALILIK 1.618,52 m²

64 MAZI ÇALILIK 4.159,95 m²

65 MAZI ÇALILIK 2.435,59 m²

66 MAZI ÇALILIK 946,08 m²

67 MAZI ÇAMLIK 1.731,06 m²

68 MAZI ÇAMLIK 112.152,24 m²

69 MAZI ÇAMLIK 5.910,68 m²

70 MAZI ÇAMLIK 7.194,24 m²

71 MAZI ÇALILIK 8.764,42 m²

72 MAZI TAŞLIK,ÇAMLIK 5.246,67 m²

73 MAZI ÇALILIK 3.473,92 m²

74 MAZI ÇAMLIK VE TAŞLIK 1.512,57 m²

75 MAZI ÇAMLIK ÇALILIK 2.010,95 m²

76 MAZI ÇAMLIK 690,25 m²

77 MAZI ORMAN 497.511,97 m²

78 MAZI ÇALILIK 1.684,41 m²

79 MAZI OKUL VE BAHÇESİ 2.985,99 m²

80 MAZI ÇALILIK 1.349,23 m²

81 MAZI CAMİ LOJMAN VE AVLUSU 512,79 m²

82 MAZI ÇALILIK 1.583,98 m²

83 MAZI ÇALILIK 2.582,03 m²

84 MAZI ÇALILIK 493,50 m²

85 MAZI ÇALILIK 2.993,75 m²

86 MAZI ÇALILIK 790,70 m²

87 MAZI ÇAMLIK 136,38 m²

88 MAZI ÇALILIK 668,77 m²

89 MAZI ÇALILIK 807,00 m²

90 MAZI ÇALILIK 676,90 m²

91 MAZI ÇALILIK 807,59 m²

92 MAZI ÇALILIK 261,25 m²

93 MAZI ÇALILIK 3.010,73 m²

94 MAZI ÇAMLIK 710,78 m²

95 MAZI ÇALILIK 587,98 m²

96 MAZI ÇALILIK 2.769,33 m²

97 MAZI ÇALILIK 1.033,48 m²

98 MAZI ÇALILIK 1.484,97 m²

99 MAZI ÇALILIK 10.265,13 m²

100 MAZI ÇALILIK 1.793,08 m²

101 MAZI ÇALILIK 2.756,84 m²

102 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 75.270,54 m²

103 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 19.593,30 m²

104 MAZI ÇALILIK 3614,22 m²

105 MAZI ÇALILIK 2.784,70 m²

106 MAZI ÇAMLIK 1.363,00 m²

107 MAZI ÇAMLIK 15.093,56 m²

108 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.097,37 m²

109 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 345,77 m²

110 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.011,31 m²

111 MAZI AHŞAP BARAKA VE MÜŞTEMİLATI VE TAŞLIK 874,50 m²

112 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.525,98 m²

113 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 3.658,52 m²

114 MAZI ÇALILIK 21.534,47 m²

115 MAZI ÇALILIK 1.283,46 m²

116 MAZI ÇALILIK 1.810,66 m²

117 MAZI ÇALILIK 958,43 m²

118 MAZI ÇALILIK 2.105,66 m²

119 MAZI TARLA VE ÇALILIK 1.439,89 m²

120 MAZI ÇALILIK 4.122,17 m²

121 MAZI ÇALILIK 3.492,88 m²

122 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 3.369,98 m²

123 MAZI ÇALILIK 786,45 m²

124 MAZI ÇALILIK 2.036,46 m²

125 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 4.289,81 m²

126 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 82.485,71 m²

127 MAZI ÇALILIK 11.553,86 m²

128 MAZI TAŞLIK-ÇALILIK-HALİ ARAZİ 25.808,50 m²

129 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 17.037,23 m²

130 MAZI GÖLET 382,47 m²

131 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 10.359,23 m²

132 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 574,35 m²

133 MAZI ÇALILIK 2.186,69 m²

134 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 13.336,56 m²

135 MAZI ÇALILIK 8.115,74 m²

136 MAZI ÇALILIK 588,50 m²

137 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 18.120,79 m²

138 MAZI ÇALILIK 980,50 m²

139 MAZI ÇALILIK 1.397,98 m²

140 MAZI ÇALILIK 1.575,82 m²

141 MAZI ÇALILIK 2.485,93 m²

142 MAZI ÇALILIK 2.496,92 m²

143 MAZI ÇALILIK 285,04 m²

144 MAZI ÇALILIK 3.201,44 m²

145 MAZI ÇALILIK 3.921,22 m²

146 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 5.704,09 m²

147 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 28.912,41 m²

148 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 9.935,54 m²

149 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 5.495,07 m²

150 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.040,33 m²

151 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 3.112,84 m²

152 MAZI ÇALILIK 7.003,40 m²

153 MAZI ÇALILIK,ÇAMLIK 7.059,28 m²

154 MAZI ÇALILIK 486,49 m²

155 MAZI ÇAMLIK 2.382,85 m²

156 MAZI ÇAMLIK 13.601,55 m²

157 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 19.199,20 m²

158 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 10.401,33 m²

159 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 798,25 m²

160 MAZI ÇAMLIK, ÇALILIK 19.769,13 m²

161 MAZI ÇAMLIK ÇALILIK 36.615,21 m²

162 MAZI ÇALILIK 1.984,95 m²

163 MAZI ÇALILIK 562,95 m²

164 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 3.742,28 m²

165 MAZI ÇALILIK 766,14 m²

166 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 4.988,33 m²

167 MAZI ÇALILIK 629,43 m²

168 MAZI ZEYTİNLİK 485,39 m²

169 MAZI ZEYTİNLİK 703,03 m²

170 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 10.124,70 m²

171 MAZI ÇALILIK 3.526,44 m²

172 MAZI ZEYTİNLİK 10.744,55 m²

173 MAZI ZEYTİNLİK 12.688,23 m²

174 MAZI ÇALILIK 585,13 m²

175 MAZI ÇALILIK 1.133,11 m²

176 MAZI ÇALILIK 1.221,42 m²

177 MAZI ÇALILIK 1.993,16 m²

178 MAZI ÇALILIK VE HALİ ARZİ 1.250,62 m²

179 MAZI ÇALILIK 696,83 m²

180 MAZI ÇALILIK 908,10 m²

181 MAZI ÇALILIK 593,12 m²

182 MAZI ÇALILIK 3.655,76 m²

183 MAZI ÇALILIK 2.055,55 m²

184 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 950,88 m²

185 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 669,79 m²

186 MAZI HAM TOPRAK 1.644,21 m²

187 MAZI ÇALILIK 994,84 m²

188 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 4.023,74 m²

189 MAZI HALİ ARAZİ 595,71 m²

190 MAZI ÇALILIK 662,16 m²

191 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 2.472,79 m²

192 MAZI ÇALILIK 1.568,63 m²

193 MAZI ORMAN 1.914.068,96 m²

194 MAZI TARLA 7.667,00 m²

195 MAZI ORMAN 97.402,56 m²

196 MAZI ÇALILIK 21.999,50 m²

197 MAZI ORMAN 1.247.710,88 m²

198 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 3.319,97 m²

199 MAZI ÇALILIK DELİCELİK ZEYTİNLİK 2.018,21 m²

200 MAZI ORMAN 1.972,94 m²

201 MAZI ZEYTİNLİK 3.136,12 m²

202 MAZI ÇAMLIK 24.375,65 m²

203 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 5.795,44 m²

204 MAZI HARABELİK VE DELİCELİK 4.786,93 m²

205 MAZI ÇALILIK 374,24 m²

206 MAZI ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK 701,48 m²

207 MAZI ÜZERİNDE HARAP YAPI BULUNAN ZEYTİNLİK 1.228,29 m²

208 MAZI TARLA 3.762,89 m²

209 MAZI TARLA 742,43 m²

210 MAZI TARLA 716,29 m²

211 MAZI TARLA 921,53 m²

212 MAZI TARLA 5.312,45 m²

213 MAZI TARLA 1.735,47 m²

214 MAZI TARLA 2.382,77 m²

215 MAZI TARLA 1.056,83 m²

216 MAZI TARLA 1.826,95 m²

217 MAZI TARLA 1.628,22 m²

218 MAZI TARLA 5.223,16 m²

219 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 5.320,87 m²

220 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 12.344,51 m²

221 MAZI ÇALILIK 303,51 m²

222 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 8.448,00 m²

223 MAZI TARLA 2.467,12 m²

224 MAZI TARLA 1.598,95 m²

225 MAZI TARLA 1.061,86 m²

226 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 511,74 m²

227 MAZI ÇAMLIK 616,00 m²

228 MAZI ÇAMLIK 4.078,85 m²

229 MAZI ÇAMLIK 2.487,05 m²

230 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 8.914,84 m²

231 MAZI ÇAMLIK ÇALILIK 10.200,21 m²

232 MAZI ÇAMLIK ÇALILIK 2.276,92 m²

233 MAZI ÇALILIK 1.203,01 m²

234 MAZI ÇALILIK 649,55 m²

235 MAZI ÇALILIK 195,89 m²

236 MAZI ÇALILIK 957,11 m²

237 MAZI ÇALILIK 1.960,87 m²

238 MAZI ÇALILIK 1.580,47 m²

239 MAZI ÇALILIK 192,48 m²

240 MAZI ÇALILIK 221,76 m²

241 MAZI ÇALILIK 395,06 m²

242 MAZI ÇALILIK 287,57 m²

243 MAZI TARLA VE DELİCELİK 457,74 m²

244 MAZI ÇALILIK 4.006,49 m²

245 MAZI ÇAMLIK 1.887,30 m²

246 MAZI HALİ ARAZİ 1.347,86 m²

247 MAZI HALİ ARAZİ 14.455,91 m²

248 MAZI HALİ ARAZİ 2.122,16 m²

249 MAZI ÇALILIK 7295,22 m²

250 MAZI TARLA 314,82 m²

251 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 1.152,10 m²

252 MAZI ÇALILIK 502,51 m²

253 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.359,60 m²

254 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.858,36 m²

255 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 646,53 m²

256 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 7.046,89 m²

257 MAZI ÇALILIK ÇAMLIK 452,76 m²

258 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 2.193,85 m²

259 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.241,65 m²

260 MAZI ÇALILIK 1.212,41 m²

261 MAZI HALİ ARAZİ VE TAŞLIK 3.037,09 m²

262 MAZI ÇALILIK 1.857,54 m²

263 MAZI ÇAMLIK 18.369,52 m²

264 MAZI ÇAMLIK 3.006,73 m²

265 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 2.478,50 m²

266 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 1.202,77 m²

267 MAZI ÇAMLIK 1.370,72 m²

268 MAZI ÇAMLIK 19.026,25 m²

269 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.391,21 m²

270 MAZI ÇAMLIK 3.376,67 m²

271 MAZI ÇAMLIK 799,99 m²

272 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 629,19 m²

273 MAZI ÇAMLIK 1.214,44 m²

274 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 682,77 m²

275 MAZI ORMAN 14.654,52 m²

276 MAZI ORMAN 101.346,11 m²

277 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 410,70 m²

278 MAZI ÇALILIK 1.638,08 m²

279 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 2.632,45 m²

280 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 3.098,49 m²

281 MAZI TARLA 3.983,32 m²

282 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.277,02 m²

283 MAZI TARLA 2.528,97 m²

284 MAZI TARLA 1.429,57 m²

285 MAZI ÇALILIK 3.494,98 m²

286 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 9.757,45 m²

287 MAZI ÇALILIK 977,36 m²

288 MAZI ORMAN 16.759,43 m²

289 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 896,61 m²

290 MAZI ORMAN 929,00 m²

291 MAZI ÇAMLIK 1.056,24 m²

292 MAZI ORMAN 43.167,93 m²

293 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 5.595,29 m²

294 MAZI KARGİR EV VE AVLUSU 653,75 m²

295 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 2.967,25 m²

296 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 3.244,21 m²

297 MAZI ORMAN 18.552,61 m²

298 MAZI ZEYTİNLİ TARLA 672,94 m²

299 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 285,39 m²

300 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 23.162,05 m²

301 MAZI ÇALILIK 567,49 m²

302 MAZI ORMAN 15.579,92 m²

303 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.176,18 m²

304 MAZI KARGİR EV VE ZEYTİNLİ TARLA 1.775,93 m²

305 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 567,20 m²

306 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 1.153,93 m²

307 MAZI ÇAMLIK 276,04 m²

308 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 411,86 m²

309 MAZI ÇAMLIK 1.073,25 m²

310 MAZI TAŞLIK ÇAMLIK 471,04 m²

311 MAZI TAŞLIK ÇALILIK 557,41 m²

312 MAZI TARLA 869,79 m²

313 MAZI TAŞLIK ÇAMLIK 1.218,46 m²

314 MAZI ORMAN 5.558,78 m²

315 MAZI ORMAN 10.897,70 m²

316 MAZI TAŞLIK,ÇALILIK 169,48 m²

317 MAZI TAŞLIK VE ÇAMLIK 1.156,92 m²

318 MAZI ÇAMLIK 7.413,36 m²

319 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.633,07 m²

320 MAZI ÇAMLIK 66.155,46 m²

321 MAZI TAŞLIK DELİCELİK 3.586,27 m²

322 MAZI ORMAN 23.848,04 m²

323 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 8.071,05 m²

324 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.886,04 m²

325 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 486,59 m²

326 MAZI TAŞLIK,ÇALILIK 9.499,59 m²

327 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 1.033,95 m²

328 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.429,89 m²

329 MAZI ORMAN 10.436,61 m²

330 MAZI HARABE 708,91 m²

331 MAZI ÇAMLIK 128,18 m²

332 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.192,40 m²

333 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 6.081,09 m²

334 MAZI ÇAMLIK 3.082,40 m²

335 MAZI ÇAMLIK VE TAŞLIK 1.852,44 m²

336 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 611,18 m²

337 MAZI ÇAMLIK 7.340,65 m²

338 MAZI ÇAMLIK 337,92 m²

339 MAZI ÇAMLIK 1.873,93 m²

340 MAZI ÇAMLIK 886,74 m²

341 MAZI ÇAMLIK 451,96 m²

342 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 2.114,14 m²

343 MAZI ÇAMLIK VE TAŞLIK 899,99 m²

344 MAZI ÇAMLIK VE TAŞLIK 980,56 m²

345 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 716,43 m²

346 MAZI GÖLET 175,74 m²

347 MAZI ÇAMLIK,TAŞLIK,DELİCELİK 2.645,22 m²

348 MAZI HALİ ARAZİ 1.106,55 m²

349 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 777,26 m²

350 MAZI GÖLET 341,63 m²

351 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 454,36 m²

352 MAZI HALİ ARAZİ 3.543,18 m²

353 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 726,60 m²

354 MAZI ÇAMLIK TAŞLIK VE DELİCELİK 5.853,16 m²

355 MAZI ÇALILIK TAŞLIK 404,48 m²

356 MAZI ORMAN 723,26 m²

357 MAZI TAŞLIK,ÇAMLIK 372,02 m²

358 MAZI ÇAMLIK,TAŞLIK 2.154,96 m²

359 MAZI ÇAMLIK,TAŞLIK 232,00 m²

360 MAZI ÇAMLIK ,TAŞLIK 184,47 m²

361 MAZI ORMAN 2.769,30 m²

362 MAZI TAŞLIK,ÇALILIK,ÇAMLIK 1.696,31 m²

363 MAZI ÇAMLIK 590,68 m²

364 MAZI ÇAMLIK 518,02 m²

365 MAZI ÇAMLIK 1.216,77 m²

366 MAZI ÇALILIK 250,27 m²

367 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 8.802,15 m²

368 MAZI ZEYTİNLİK 1.736,45 m²

369 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 2.457,43 m²

370 MAZI GÖLET 319,96 m²

371 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 8.623,18 m²

372 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 25.610,94 m²

373 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 4.711,80 m²

374 MAZI ÇALILIK ÇAMLIK 3.389,86 m²

375 MAZI ÇALILIK 810,40 m²

376 MAZI ÇALILIK VE PIRNALLIK 9.738,30 m²

377 MAZI ÇALILIK VE PIRNALLIK 6.738,49 m²

378 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.597,82 m²

379 MAZI ÇALILIK 2.977,69 m²

380 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 23.736,54 m²

381 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 2.239,55 m²

382 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 3.340,26 m²

383 MAZI ÇALILIK 1727,97 m²

384 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 5.380,90 m²

385 MAZI ÇALILIK 495,11 m²

386 MAZI ÇALILIK 201,68 m²

387 MAZI ÇAMLIK 1.287,44 m²

388 MAZI ÇALILIK 651,36 m²

389 MAZI ÇALILIK 190,10 m²

390 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 2.740,16 m²

391 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 305,06 m²

392 MAZI ÇALILIK 1.188,83 m²

393 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 418.074,22 m²

394 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 1.737,84 m²

395 MAZI ÇALILIK 523,15 m²

396 MAZI ÇALILIK 207,27 m²

397 MAZI ÇALILIK 1.690,42 m²

398 MAZI ÇALILIK 816,18 m²

399 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 7.304,18 m²

400 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 5.070,12 m²

401 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 1.590,43 m²

402 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 4.673,33 m²

403 MAZI ORMAN 3.806.230,50 m²

404 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 2.020,53 m²

405 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 6.828,44 m²

406 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 9,10 m²

407 MAZI ÇALILIK, ÇAMLIK 982,86 m²

408 MAZI ÇALILIK, ÇAMLIK 121,67 m²

409 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 14.552,79 m²

410 MAZI ZEYTİNLİK 6.056,85 m²

411 MAZI ÇALILIK FUNDALIK 338,14 m²

412 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 2.812,18 m²

413 MAZI ÇALILIK, FUNDALIK 410,82 m²

414 MAZI ZEYTİNLİK 778,95 m²

415 MAZI ZEYTİNLİK 923,93 m²

416 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 9.559,15 m²

417 MAZI ORMAN 350,43 m²

418 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 8.722,76 m²

419 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 9.081,63 m²

420 MAZI TARLA VE ZEYTİNLİK 8.074,88 m²

421 MAZI ÇALILIK, FUNDALIK 377,84 m²

422 MAZI ORMAN 2.968,38 m²

423 MAZI TAŞLIK, KAYALIK 426,67 m²

424 MAZI TAŞLIK, KAYALIK 1.894,64 m²

425 MAZI TAŞLIK, KAYALIK 1.961,69 m²

426 MAZI HAM TOPRAK 338,00 m²

427 MAZI TAŞLIK, ÇALILIK 4.334,17 m²

428 MAZI TAŞLIK, ÇALILIK 4.955,76 m²

429 MAZI KAYALIK 82,04 m²

430 MAZI ORMAN 240,13 m²

431 TÜRKBÜKÜ ARSA 1825 m²

432 TÜRKBÜKÜ FUNDALIK 225 m²

433 TÜRKBÜKÜ ZEYTİNLİK 4150 m²

434 TÜRKBÜKÜ ARSA 216 m²

435 YAHŞİ TARLA 6720 m²

436 YAHŞİ TARLA 8746 m²

437 YENİKÖY(KARAOVA) TARLA 8.517,09 m²

438 YOKUŞBAŞI ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ 42,63 m²

439 YOKUŞBAŞI ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ 111,85 m²

440 YOKUŞBAŞI ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ 206,05 m²

441 YOKUŞBAŞI ÇAMLIK VE ORMANLIK ARAZİ 1,98 m²

442 GÖKPINAR ORMAN 670,7 m²

443 GÖKPINAR ORMAN 1280,79 m²

444 MAZI ÇALILIK 597,82 m²

445 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 828,71 m²

446 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 589,63 m²

447 MAZI ÇALILIK VE TAŞLIK 3.484,94 m²

448 MAZI TAŞLIK ÇALILIK 280,00 m²

449 MAZI ORMAN 776,90 m²

450 MAZI ORMAN 954,26 m²

451 MAZI ORMAN 600.571,19 m²

452 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 4.686,61 m²

453 MAZI ÇALILIK 3.809,56 m²

454 MAZI HALİ ARAZİ 1.151,29 m²

455 MAZI HALİ ARAZİ 5.477,35 m²

456 MAZI ORMAN 3.534.093,25 m²

457 MAZI ZEYTİNLİ TURLU 6.108,87 m²

458 GÜNDOĞAN ARSA 5.665,74 m²

459 TÜRKKUYUSU ARSA 5203,98 m²

460 MUMCULAR HAM TOPRAK 5.707,79 m²

461 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 2.715,77 m²

462 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 1.616,96 m²

463 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 960,77 m²

464 MAZI ÇAMLIK,ÇALILIK 259.300,41 m²

465 MAZI ÇALILIK 3.235,38 m²

466 MAZI ÇALILIK VE ÇAMLIK 951,74 m²

467 KONACIK ARSA 19.730,34 m²

468 KONACIK ARSA 156,09 m²

469 KONACIK ARSA 17.904,89 m²

470 KONACIK Arsa 23.656,46 m²

471 KONACIK ARSA 2.671,57 m²

472 KONACIK Arsa 24.275,01 m²

473 KONACIK Arsa 14.147,22 m²

474 KONACIK Arsa 1.404,88 m²

475 KONACIK Arsa 333,13 m²

476 KONACIK Arsa 2.758,62 m²

477 KONACIK Arsa 2.784,52 m²

478 KONACIK Arsa 55.374,45 m²

479 KONACIK Arsa 116,65 m²

480 KONACIK Arsa 417,87 m²

481 KONACIK Arsa 100,42 m²

482 KONACIK Arsa 15,22 m²

483 KONACIK Arsa 197,95 m²

484 KONACIK Arsa 1.371,27 m²

485 KONACIK Arsa 273,53 m²

486 KONACIK Arsa 53,91 m²

487 KONACIK Arsa 17.046,76 m²

488 KONACIK Arsa 8.172,63 m²

489 KONACIK Arsa 2.720,32 m²

490 MAZI TAŞLIK ÇALILIK 1.158,37 m²

491 MAZI ÇALILIK 1.090,08 m²

492 KONACIK Arsa 1.800,86 m²

493 KONACIK Arsa 3.012,90 m²

494 KONACIK Arsa 298,88 m²

495 KONACIK Arsa 479,88 m²

496 KONACIK Arsa 253,25 m²

497 KUMKÖY TARLA 329,31 m²

498 KONACIK ARSA 700,37 m²

499 KONACIK ARSA 47,65 m²

500 KONACIK Arsa 75,88 m²

501 KONACIK ARSA 9.477,44 m²

502 KONACIK ARSA 1.142,43 m²

503 KONACIK Arsa 2.000,52 m²

504 KONACIK Arsa 2.274,12 m²

505 KONACIK AHIR VE ARSA 1.828,32 m²

506 KONACIK ARSA 49.945,01 m²

507 GÖKPINAR Orman—- 1338,06 m²

508 KEMER Delicelik 10.593,30 m²

509 KEMER Arsa 10.139,89 m²

510 KEMER Delicelik 2.634,95 m²

511 KEMER Tarla 7.143,74 m²

512 KEMER Kargir Ev Ve Aşılı Delicelik 7.516,38 m²

513 KEMER Kargir Ev Ve Arsası 676,11 m²

514 KEMER Arsa 850,76 m²

515 KEMER Ahşap Ev Ve Delicelik 5.512,71 m²

516 KEMER Arsa 653,33 m²

517 KEMER Delicelik 5.506,73 m²

518 KEMER Delicelik 1.271,90 m²

519 KEMER Delicelik 1.259,37 m²

520 KEMER Kargir Ahır 78,76 m²

521 KEMER Tarla 1.141,44 m²

522 KEMER Delicelik 6.605,02 m²

523 KEMER Arsa 757,75 m²

524 KEMER Zeytinlik 6.702,89 m²

525 KEMER Zeytinlik 1.933,36 m²

526 KEMER Zeytinlik 3.984,83 m²

527 KEMER Arsa 1.336,06 m²

528 KEMER Aşılı Delicelik 5.724,05 m²

529 KEMER Zeytinlik 5.317,79 m²

530 KEMER Zeytinlik 5.351,02 m²

531 KEMER Delicelik 3.235,42 m²

532 KEMER Aşılı Delicelik 5.403,95 m²

533 KEMER Aşılı Delicelik 21.601,92 m²

534 KEMER Aşılı Delicelik 4.828,13 m²

535 KEMER Delicelik 55,96 m²

536 ÇAMLIK Tarla 14.528,21 m²

537 ÇAMLIK Tarla 9.328,17 m²

538 ÇAMLIK Tarla 8.445,11 m²

539 ÇAMLIK Tarla Ve Arsa 2.051,60 m²

540 ÇAMLIK Tarla 20.986,44 m²

541 ÇAMLIK Arsa 3.082,64 m²

542 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 7.324,15 m²

543 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 1.090,23 m²

544 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 9.370,62 m²

545 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 11.460,41 m²

546 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 5.167,15 m²

547 PINARLIBELEN Arsa 946,01 m²

548 PINARLIBELEN Ham Toprak 58.865,24 m²

549 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 11.939,24 m²

550 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 6.847,30 m²

551 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 9.653,70 m²

552 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 5.458,16 m²

553 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 4.142,16 m²

554 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 11.991,04 m²

555 TEPECİK(KARAOVA) DAVALI 0,00 m²

556 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 4.663,46 m²

557 TEPECİK(KARAOVA) Zeytinlik 8.538,76 m²

558 PINARLIBELEN Çamlık 13.532,59 m²

559 PINARLIBELEN Çamlık 10.219,66 m²

560 TEPECİK(KARAOVA) Tarla 1.604,21 m²

561 PINARLIBELEN Kısmen Zeytinli Tarla 7.957,76 m²

562 TEPECİK(KARAOVA) Tarla 502,79 m²

563 TEPECİK(KARAOVA) Tarla 405,52 m²

564 TEPECİK(KARAOVA) Çamlık Delicelik 9.298,22 m²

565 TEPECİK(KARAOVA) Çamlık Ve Delicelik 19.471,87 m²

566 TEPECİK(KARAOVA) Deliceli Tarla 27.140,02 m²

567 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 6.435,02 m²

568 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 6.482,56 m²

569 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 7.000,70 m²

570 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 4.737,85 m²

571 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 1.331,73 m²

572 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 3.719,14 m²

573 TEPECİK(KARAOVA) Kargir Okul Ve Bahçesi 2.001,22 m²

574 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 3.274,62 m²

575 TEPECİK(KARAOVA) Kargir Cami Ve Avlusu 411,76 m²

576 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 389,80 m²

577 TEPECİK(KARAOVA) Kargir Ev Ve Ahır Ve Arsa 845,87 m²

578 TEPECİK(KARAOVA) Ham Toprak 7.484,31 m²

579 TEPECİK(KARAOVA) Zeytinlik 1.649,74 m²

580 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 1.714,45 m²

581 PINARLIBELEN Cami Ve Avlusu 1.006,54 m²

582 PINARLIBELEN Arsa 878,13 m²

583 PINARLIBELEN Tarla 741,07 m²

584 PINARLIBELEN Zeytin Fidanlığı 1.955,10 m²

585 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 971,36 m²

586 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 849,10 m²

587 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 2.350,62 m²

588 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 3.039,42 m²

589 PINARLIBELEN Tarla 7.465,88 m²

590 TEPECİK(KARAOVA) Zeytinlik 33.394,84 m²

591 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 20.940,64 m²

592 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 95.681,24 m²

593 PINARLIBELEN Zeytinlik Orman 19.188,51 m²

594 PINARLIBELEN Zeytinlik 7.948,27 m²

595 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 1,08 m²

596 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 56,03 m²

597 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 94,88 m²

598 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 1.237,12 m²

599 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 109,46 m²

600 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 18,81 m²

601 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 266,00 m²

602 TEPECİK(KARAOVA) Arsa 633,51 m²

603 TEPECİK(KARAOVA) Delicelik 1.281,93 m²

604 PINARLIBELEN Kargir Okul Ve Müştemilatı 14.519,72 m²

605 TEPECİK(KARAOVA) Kanal 110,89 m²

606 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 44,10 m²

607 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 685,66 m²

608 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 2.089,64 m²

609 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 994,03 m²

610 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 160,88 m²

611 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 524,31 m²

612 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 697,54 m²

613 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 333,59 m²

614 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 357,74 m²

615 PINARLIBELEN Ana Tahliye Kanalı 31,57 m²

616 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 605,98 m²

617 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 697,09 m²

618 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 436,22 m²

619 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 494,78 m²

620 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 200,01 m²

621 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 24,55 m²

622 TEPECİK(KARAOVA) Boruhattı Ve Yol 543,72 m²

623 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 29,71 m²

624 TEPECİK(KARAOVA) Boruhattı Ve Yol 2.502,01 m²

625 TEPECİK(KARAOVA) Boruhattı Ve Yol 34,04 m²

626 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 1.086,96 m²

627 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 454,09 m²

628 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 172,14 m²

629 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 29,46 m²

630 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 1.161,01 m²

631 PINARLIBELEN Orman 7.320,20 m²

632 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 242,90 m²

633 PINARLIBELEN Orman 6.404,74 m²

634 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 1.268,39 m²

635 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 1.824,69 m²

636 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 31,71 m²

637 TEPECİK(KARAOVA) Bodru Hattı Ve Yol 398,79 m²

638 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 695,37 m²

639 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 239,97 m²

640 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 418,06 m²

641 TEPECİK(KARAOVA) Boru Hattı Ve Yol 30,29 m²

642 SAZKÖY Ham Toprak 8.673,62 m²

643 SAZKÖY Zeytinlik 5.303,07 m²

644 SAZKÖY Zeytinlik 3.800,24 m²

645 SAZKÖY Zeytinli Tarla 2.941,14 m²

646 SAZKÖY Zeytinlik Ve Delicelik 2.455,25 m²

647 SAZKÖY Zeytinlik Ve Delicelik 3.813,77 m²

648 SAZKÖY Tarla 4.308,47 m²

649 SAZKÖY Tarla 5.656,19 m²

650 ÇAMARASI Ham Toprak 7.608,48 m²

651 ÇAMARASI Ham Toprak 2.746,78 m²

652 ÇAMARASI Arsa 8.514,75 m²

653 SAZKÖY Ham Toprak 10.132,91 m²

654 ÇAMARASI Tarla 1.266,14 m²

655 ÇAMARASI Orman 10.277,57 m²

656 ÇAMARASI Zeytinlik 1.163,41 m²

657 SAZKÖY Zeytinlik 12.232,00 m²

658 SAZKÖY Zeytinlik 7.028,21 m²

659 SAZKÖY Zeytinlik 2.913,55 m²

660 SAZKÖY Zeytinlik 2.601,23 m²

661 SAZKÖY Tarla 6.706,82 m²

662 SAZKÖY Zeytinlik 2.034,55 m²

663 SAZKÖY Zeytinlik 12.147,38 m²

664 SAZKÖY Ham Toprak 25.152,94 m²

665 SAZKÖY İçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla 2.261,74 m²

666 SAZKÖY İçinde Zeytin Ağaçları Olan Tarla 3.300,63 m²

667 SAZKÖY Tarla 2409,71 m²

668 SAZKÖY Kargir Okul Ve Bahçesi 5.703,97 m²

669 SAZKÖY Orman 7.346,97 m²

670 SAZKÖY Orman 6.008,90 m²

671 SAZKÖY Orman 774,78 m²

672 SAZKÖY ‘-Kanal— 950,74 m²

673 SAZKÖY Taşlık Çalılık 1.615,36 m²

674 KUMKÖY Tarla 5.013,68 m²

675 KUMKÖY Ham Toprak 39.070,84 m²

676 KUMKÖY Ham Toprak 68.473,05 m²

677 KUMKÖY Arsa 1.067,79 m²

678 KUMKÖY Arsa 496,73 m²

679 KUMKÖY Arsa 1.342,77 m²

680 KUMKÖY Arsa 2.232,86 m²

681 KUMKÖY Arsa 2.404,06 m²

682 KUMKÖY Arsası Ve Öğretmen Evi Olan Kargir İlk Okul 4.667,70 m²

683 KUMKÖY Orman 9.263,26 m²

684 KUMKÖY Tarla 7.660,80 m²

685 KUMKÖY Zeytinli Tarla 115.971,23 m²

686 KUMKÖY Çamlık 569,86 m²

687 KUMKÖY Tarla 2.239,38 m²

688 KUMKÖY Tarla 200,04 m²

689 KUMKÖY Çalılık 3.301,74 m²

690 KUMKÖY Tarla 8,56 m²

691 KUMKÖY Tarla 68,10 m²

692 KUMKÖY Tarla 239,37 m²

693 KUMKÖY Tarla 427,44 m²

694 MUMCULAR Kargir Cami 100,57 m²

695 MUMCULAR Sığır Alan Mahallesi İlkokul Arsası 20.052,65 m²

696 MUMCULAR Tarla 4.010,43 m²

697 MUMCULAR Ham Toprak 1.675,11 m²

698 MUMCULAR Ham Toprak 3.942,02 m²

699 MUMCULAR Tarla 3.390,90 m²

700 MUMCULAR Tarla 4.308,02 m²

701 MUMCULAR Tarla 7.468,81 m²

702 MUMCULAR Tarla 486,62 m²

703 MUMCULAR Tarla 3.167,80 m²

704 MUMCULAR Pırnallık 4.077,18 m²

705 MUMCULAR Ham Toprak 520,57 m²

706 MUMCULAR Pırnallık 1.077,73 m²

707 MUMCULAR Ham Toprak 779,21 m²

708 MUMCULAR Taşlık 426,89 m²

709 MUMCULAR Pırnallık 473,29 m²

710 MUMCULAR Ham Toprak 3.509,61 m²

711 MUMCULAR Pırnallık 280,01 m²

712 MUMCULAR Ham Toprak 2.640,13 m²

713 MUMCULAR Ham Toprak 251,28 m²

714 MUMCULAR Ham Toprak 165,38 m²

715 MUMCULAR Zeytinlik 46,69 m²

716 MUMCULAR Ham Toprak 219,56 m²

717 MUMCULAR Ham Toprak 76,61 m²

718 MUMCULAR Ham Toprak 1.324,57 m²

719 MUMCULAR Ham Toprak 1.498,41 m²

720 MUMCULAR Pınarlık 724,68 m²

721 MUMCULAR Ham Toprak 446,95 m²

722 MUMCULAR HAM TOPRAK 2.631,61 m²

723 MUMCULAR Bahçe 1.135,79 m²

724 MUMCULAR HAM TOPRAK 1.213,20 m²

725 MUMCULAR Bahçe 279,37 m²

726 MUMCULAR Bahçe 537,85 m²

727 MUMCULAR Bahçe 115,80 m²

728 MUMCULAR Bahçe 181,32 m²

729 MUMCULAR Bahçe 284,38 m²

730 MUMCULAR Bahçe 27,42 m²

731 MUMCULAR Bahçe 191,51 m²

732 MUMCULAR Bahçe 705,30 m²

733 MUMCULAR Bahçe 90,71 m²

734 MUMCULAR Bahçe 232,59 m²

735 MUMCULAR Bahçe 252,46 m²

736 MUMCULAR Bahçe 499,79 m²

737 MUMCULAR Bahçe 345,05 m²

738 MUMCULAR Bahçe 84,47 m²

739 MUMCULAR Kargir Orta Okul Binası Bahçesi 5.453,00 m²

740 MUMCULAR Kargir Ev Ve Arsası 564,61 m²

741 MUMCULAR Avlulu Kargir Ev 534,15 m²

742 MUMCULAR Arsa 897,35 m²

743 MUMCULAR Zeytinlik 1.269,08 m²

744 MUMCULAR Arsa 1.390,06 m²

745 MUMCULAR Arsa 3.037,78 m²

746 MUMCULAR Arsa 8.207,58 m²

747 MUMCULAR Tarla 674,18 m²

748 MUMCULAR Ham Toprak 7.227,38 m²

749 MUMCULAR Ham Toprak 2.448,37 m²

750 MUMCULAR Ham Toprak 2.610,29 m²

751 MUMCULAR Ham Toprak 1.808,44 m²

752 MUMCULAR Ham Toprak 226,80 m²

753 MUMCULAR Ham Toprak 3.630,37 m²

754 MUMCULAR Ham Toprak 528,60 m²

755 MUMCULAR Ham Toprak 122,69 m²

756 MUMCULAR Camii Ve Arsası 291,96 m²

757 MUMCULAR Tarla 1.301,75 m²

758 MUMCULAR Kargir İki Okul Ve Bahçesi 4.616,13 m²

759 MUMCULAR Ham Toprak 1.749,56 m²

760 MUMCULAR Camii Ev Ve Arsası 833,27 m²

761 MUMCULAR Ham Toprak 673,67 m²

762 MUMCULAR Ham Toprak 226,55 m²

763 MUMCULAR Karakol Binası Ve Bahçesi 627,76 m²

764 MUMCULAR Zeytinli Tarla 7.363,70 m²

765 MUMCULAR Tarla 1.741,25 m²

766 MUMCULAR Tarla 1.492,21 m²

767 MUMCULAR Avlulu Kargir İlkokul 4.991,54 m²

768 MUMCULAR Avlulu Kargir Camii 616,11 m²

769 MUMCULAR Avlulu Kargir Camii 208,45 m²

770 MUMCULAR Arsa 154,01 m²

771 MUMCULAR Tarla 2.417,74 m²

772 MUMCULAR Zeytinli Tarla 3.712,45 m²

773 MUMCULAR Zeytinlik 2.900,83 m²

774 MUMCULAR Zeytinlik Ve Çamlık 932,31 m²

775 MUMCULAR Pirnalık 7.730,93 m²

776 MUMCULAR Pirnallık 1.215,54 m²

777 MUMCULAR Pirnalık 1.433,43 m²

778 MUMCULAR Tarla 5.001,54 m²

779 MUMCULAR Çamlık 13.470,87 m²

780 MUMCULAR ORMAN 1.449,01 m²

781 MUMCULAR ORMAN 9.037,23 m²

782 MUMCULAR Çamlık 25.228,67 m²

783 MUMCULAR Zeytinli Tarla 2.178,54 m²

784 MUMCULAR Zeytinlik 2.939,07 m²

785 MUMCULAR Zeytinlik 31.071,91 m²

786 MUMCULAR Tarla 5.837,88 m²

787 MUMCULAR Tarla 4.574,60 m²

788 MUMCULAR Zeytinlik 5.810,44 m²

789 MUMCULAR Zeytinli Tarla 3.164,30 m²

790 MUMCULAR Zeytinlik 10.375,82 m²

791 MUMCULAR Bahçe 859,92 m²

792 MUMCULAR Zeytinli Tarla 6.463,92 m²

793 MUMCULAR 2 Adet Betonarme Bina Ve Zeytinli Tarla 4.999,55 m²

794 MUMCULAR Zeytinlik 9.339,04 m²

795 MUMCULAR Zeytinlik 5.258,84 m²

796 MUMCULAR Zeytinlik 3.425,40 m²

797 MUMCULAR Çalılık 4.323,95 m²

798 MUMCULAR Tarla 1.123,60 m²

799 MUMCULAR Tarla 3.560,46 m²

800 MUMCULAR Tarla 1.897,11 m²

801 MUMCULAR Orman 6.392,36 m²

802 MUMCULAR Tarla 207,00 m²

803 MUMCULAR Tarla 392,35 m²

804 MUMCULAR Arsa 109,41 m²

805 MUMCULAR Çalılık Ve Çamlık 2.566,27 m²

806 MUMCULAR Çalılık Ve Çamlık 1.736,67 m²

807 MUMCULAR Tarla 2.629,11 m²

808 MUMCULAR Tarla 1.403,30 m²

809 MUMCULAR Taşlık 1.128,67 m²

810 MUMCULAR Çalılık 4.484,58 m²

811 MUMCULAR Çalılık 3.067,01 m²

812 MUMCULAR Zeytinlik 2.694,30 m²

813 MUMCULAR Arsa 148,96 m²

814 MUMCULAR Arsa 132,60 m²

815 MUMCULAR Gölet Yeri 534,29 m²

816 MUMCULAR Arsa 590,84 m²

817 MUMCULAR Zeytinlik 435,88 m²

818 MUMCULAR Zeytinlik 122,88 m²

819 MUMCULAR Gölet Yeri 814,21 m²

820 MUMCULAR Su Kanalı 2.050,25 m²

821 MUMCULAR Arsa 4.476,60 m²

822 MUMCULAR Zeytinlik 5.659,02 m²

823 MUMCULAR Zeytinlik 5.566,62 m²

824 MUMCULAR Zeytinlik 3.398,06 m²

825 MUMCULAR Arsa 109,97 m²

826 MUMCULAR Çamlık Çalılık 459,86 m²

827 MUMCULAR Kargir Sağlık Ocağı Ve Lojmanı Ve Arsası 6.702,37 m²

828 MUMCULAR Okul Ve Arsası 7.668,06 m²

829 MUMCULAR Arsa 389,38 m²

830 MUMCULAR Arsa 15,90 m²

831 MUMCULAR Arsa 1.165,34 m²

832 MUMCULAR Arsa 7,79 m²

833 MUMCULAR Kanal 3,61 m²

834 MUMCULAR Çamlık 388,03 m²

835 MUMCULAR Dere Yatağı 263,61 m²

836 MUMCULAR ‘-Kanal— 149,35 m²

837 MUMCULAR ‘-Kanal— 446,15 m²

838 MUMCULAR Kanal 77,99 m²

839 MUMCULAR Kanal 884,54 m²

840 MUMCULAR ‘-Kanal— 41,05 m²

841 MUMCULAR Orman 1.832,30 m²

842 MUMCULAR Çalılık 4.797,81 m²

843 MUMCULAR Gölet 9.473,56 m²

844 MUMCULAR Zeytinlik 4.382,96 m²

845 MUMCULAR Orman 6.807,11 m²

846 MUMCULAR Orman 1.229,03 m²

847 MUMCULAR Orman 857,27 m²

848 MUMCULAR Orman 6.633,88 m²

849 MUMCULAR Orman 135,40 m²

850 MUMCULAR Orman 330,13 m²

851 MUMCULAR Orman—- 1.773,18 m²

852 MUMCULAR Orman 857,88 m²

853 KONACIK ARSA 18.376,44 m²

854 KONACIK ARSA 976,14 m²

855 KONACIK ARSA 12.807,07 m²

856 ÇİFTLİK Orman 3.030,22 m²

857 ÇİFTLİK Tarla 3.779,92 m²

858 ÇİFTLİK Kale 9.651,09 m²

859 ÇİFTLİK Zeytinlik 6.397,20 m²

860 ÇİFTLİK Tarla 10.617,55 m²

861 ÇİFTLİK Tarla 5.618,69 m²

862 ÇİFTLİK Çalılık 4.872,38 m²

863 ÇİFTLİK Tarla 6.561,98 m²

864 ÇİFTLİK Tarla 152,02 m²

865 ÇİFTLİK Tarla 981,50 m²

866 ÇİFTLİK Tarla 2.473,39 m²

867 ÇİFTLİK Göl Ve Arsası 424,38 m²

868 ÇİFTLİK Tarla 3.468,98 m²

869 ÇİFTLİK Tarla 671,76 m²

870 ÇİFTLİK Tarla 146,05 m²

871 ÇİFTLİK Tarla 172,97 m²

872 ÇİFTLİK Tarla 110,06 m²

873 ÇİFTLİK Tarla 244,17 m²

874 ÇİFTLİK Tarla 2.273,36 m²

875 ÇİFTLİK Kargir Ev Ve Tarlası 4.479,31 m²

876 ÇİFTLİK Tarla 523,60 m²

877 ÇİFTLİK Tarla 1.156,06 m²

878 ÇİFTLİK Kargir Okul Ve Avlusu 2.765,33 m²

879 ÇİFTLİK Kargir Cami Ve Avlusu 715,25 m²

880 ÇİFTLİK Çalılık 7.569,39 m²

881 ÇİFTLİK Tarla 822,57 m²

882 ÇİFTLİK Tarla 9.845,35 m²

883 ÇİFTLİK Tarla 4.528,16 m²

884 ÇİFTLİK Tarla 5.524,19 m²

885 ÇİFTLİK Arsa 924,83 m²

886 ÇİFTLİK Orman 495,40 m²

887 ÇİFTLİK Orman 12.464,54 m²

888 ÇİFTLİK Orman 9.828,02 m²

889 ÇİFTLİK Orman 1.848,26 m²

890 ÇİFTLİK Orman 4.730,17 m²

891 ÇİFTLİK Orman 6.908,05 m²

892 ÇİFTLİK Orman 8.819,23 m²

893 ÇİFTLİK Orman 45,11 m²

894 ÇİFTLİK Orman 32,12 m²

895 ÇİFTLİK Orman 67,61 m²

896 ÇİFTLİK Orman 101,08 m²

897 ÇİFTLİK Orman 231,78 m²

898 ÇİFTLİK Ham Toprak 2.505,49 m²

899 ÇİFTLİK Ham Toprak 3.827,89 m²

900 ÇİFTLİK Ham Toprak 8.957,90 m²

901 ÇİFTLİK İki Kargir Ev Ve Zeytinlik 5.361,91 m²

902 ÇİFTLİK Çalılık Ve Fundalık 4.064,85 m²

903 ÇİFTLİK Arsa 1.999,63 m²

904 ÇİFTLİK Arsa 1.250,82 m²

905 ÇİFTLİK Tarla 3.094,73 m²

906 ÇİFTLİK Yalı Ve Kumluk 25,09 m²

907 ÇİFTLİK Yalı Ve Kumluk 94,70 m²

908 ÇİFTLİK YALI VE KUMLUK 11.155,23 m²

909 ÇİFTLİK Yalı Ve Kumluk 992,18 m²

910 ORTAKENT ARSA 4.798,40 m²

911 BİTEZ Tarla 40.226,26 m²

912 BİTEZ TARLA 51.210,10 m²

913 BİTEZ Tarla 25.195,52 m²

914 BİTEZ TARLA 11.140,58 m²

915 BİTEZ Tarla 40.530,75 m²

916 BİTEZ Avlulu Cami 491,16 m²

917 BİTEZ Tarla 29.130,08 m²

918 BİTEZ 12.916,07 m²

919 BİTEZ Tarla 14.517,77 m²

920 BİTEZ Tarla 49.274,00 m²

921 BİTEZ Avlulu Cami 142,35 m²

922 BİTEZ Tarla 17.757,98 m²

923 BİTEZ Ham Toprak 4.426,12 m²

924 BİTEZ Ham Toprak 35.912,36 m²

925 BİTEZ Uygulama Bahçesi 1.045,05 m²

926 BİTEZ Arsa 171,04 m²

927 BİTEZ Arsa 353,90 m²

928 BİTEZ Arsa 268,41 m²

929 BİTEZ Arsa 280,25 m²

930 BİTEZ Ham Toprak 3.408,40 m²

931 BİTEZ Arsa 914,02 m²

932 BİTEZ TATİL EVİ Blok=G, BağBölNo=7, Arsa Pay/Payda=12,00/73,00, Payına Düşen=235,80 m²

933 BİTEZ Okul Ve Arsası 6.998,10 m²

934 BİTEZ Arsa 1.765,73 m²

935 BİTEZ Ham Toprak—- 997,79 m²

936 BİTEZ Ham Toprak—- 2.126,63 m²

937 ORTAKENT Eğitim Kampüsü Ve Arsası 14.713,55 m²

938 ORTAKENT TARLA 2.027,77 m²

939 ORTAKENT Tarla 8.351,41 m²

940 ORTAKENT Ham Toprak 3.458,00 m²

941 ORTAKENT Tarla 1.163,92 m²

942 ORTAKENT İNCİR BAHÇESİ 1.495,69 m²

943 ORTAKENT Tarla 11.299,68 m²

944 ORTAKENT Ham Toprak 9.186,78 m²

945 ORTAKENT İki Kat Betonarme Okul Ve Arsası 8.506,20 m²

946 ORTAKENT Çelebi Adası 122.437,86 m²

947 ORTAKENT Öğretmen Evi Olan Okul Ve Uygulama Bahçesi 7.012,42 m²

948 ORTAKENT Cami Ve Avlusu 667,32 m²

949 ORTAKENT Arsa 198,69 m²

950 ORTAKENT Arsa 83,93 m²

951 ORTAKENT Arsa 23,96 m²

952 ORTAKENT Evi Olan Tarla 2.759,59 m²

953 ORTAKENT Tarla 1.569,21 m²

954 ORTAKENT Ham Toprak 4.026,79 m²

955 ORTAKENT KARGİR LOJMAN,DEPO VE SAĞLIK OCAĞI 1.888,39 m²

956 ORTAKENT Arsa 50.917,70 m²

957 ORTAKENT Arsa 46.292,76 m²

958 ORTAKENT Tarla 926,31 m²

959 ORTAKENT Tarla 1.905,50 m²

960 ORTAKENT Ham Toprak 3.908,23 m²

961 ORTAKENT Tarla 557,75 m²

962 ORTAKENT Tarla 3.327,06 m²

963 ORTAKENT Ham Toprak 51.831,47 m²

964 ORTAKENT Arsa 1.701,08 m²

965 ORTAKENT Arsa 1.456,28 m²

966 ORTAKENT Ham Toprak 278.157,31 m²

967 ORTAKENT Ham Toprak 44.691,77 m²

968 ORTAKENT Ham Toprak 176.398,16 m²

969 ORTAKENT Ham Toprak 104.465,06 m²

970 ORTAKENT Ham Toprak 186.780,40 m²

971 ORTAKENT Ham Toprak 105.218,48 m²

972 ORTAKENT Ham Toprak 80.758,45 m²

973 ORTAKENT Arsa 419,54 m²

974 ORTAKENT Arsa 205.027,68 m²

975 ORTAKENT Arsa 14.129,23 m²

976 ORTAKENT Arsa 383,12 m²

977 ÇİFTLİK TARLA 4.485,06 m²

978 AKYARLAR Arsa 6.876,32 m²

979 AKYARLAR Tarla 14.501,56 m²

980 AKYARLAR Tarla 196.871,06 m²

981 AKYARLAR Tuzla Adası 2.070,33 m²

982 AKYARLAR TARLA 17.947,69 m²

983 AKYARLAR Tarla 4.819,90 m²

984 AKYARLAR Tarla 1.060,90 m²

985 AKYARLAR Tarla 2.846,92 m²

986 AKYARLAR Arsa 245,15 m²

987 AKYARLAR Cami Ve Avlusu 256,30 m²

988 AKYARLAR Gümrük Binası Ve Bahçesi 133,25 m²

989 AKYARLAR Tarla 260.495,08 m²

990 AKYARLAR Tarla 196.384,36 m²

991 AKYARLAR Ham Toprak 48.155,81 m²

992 AKYARLAR Tarla 18.199,86 m²

993 AKYARLAR Kargı Adası 20.779,24 m²

994 AKYARLAR Tarla 907,53 m²

995 AKYARLAR Tarla 43.691,25 m²

996 AKYARLAR Tarla 4.772,08 m²

997 AKYARLAR Tarla 29.637,74 m²

998 AKYARLAR Tarla 39.342,23 m²

999 AKYARLAR Tarla 18.255,15 m²

1000 AKYARLAR Tarla 10.243,29 m²

1001 AKYARLAR Tarla 59.707,31 m²

1002 AKYARLAR Tarla 19.968,47 m²

1003 AKYARLAR Tarla 6.780,88 m²

1004 AKYARLAR Tarla 632,77 m²

1005 AKYARLAR Tarla 6.419,10 m²

1006 AKYARLAR Tarla 42,79 m²

1007 AKYARLAR Arsa 2.232,91 m²

1008 AKYARLAR Tarla 25.188,87 m²

1009 AKYARLAR Arsa 1.000,58 m²

1010 AKYARLAR Arsa 2.013,25 m²

1011 AKYARLAR Arsa 2.136,81 m²

1012 AKYARLAR Arsa 6.903,69 m²

1013 AKYARLAR Tarla 10.815,45 m²

1014 AKYARLAR Tarla 13.627,63 m²

1015 AKYARLAR Okul Ve Uygulama Bahçesi 2.061,79 m²

1016 KARAKAYA Ham Toprak 804,26 m²

1017 KARAKAYA Ham Toprak 517,37 m²

1018 KARAKAYA Tarla 14.961,89 m²

1019 KARAKAYA Arsa 44,32 m²

1020 KARAKAYA Kargir Camii Ve Avlu 471,21 m²

1021 KARAKAYA Kargir Ev 26,19 m²

1022 KARAKAYA Arsa 701,11 m²

1023 KARAKAYA Ada 7.343,77 m²

1024 KARAKAYA Fener Ada 122.370,41 m²

1025 KARAKAYA Büyük Kiremitli Ada 459.831,22 m²

1026 KARAKAYA Küçük Kiremit Ada 177.860,15 m²

1027 KARAKAYA İlkokul Ve Avlusu 2.850,52 m²

1028 KARAKAYA Bahçeli Ev 627,97 m²

1029 KARAKAYA Bahçeli Ev 519,61 m²

1030 KARAKAYA ARSA 1.155,97 m²

1031 KARAKAYA Bahçeli Ev 1.101,70 m²

1032 KARAKAYA Bahçeli Ev 614,64 m²

1033 KARAKAYA Tarla 397,04 m²

1034 KARAKAYA Zeytinli Tarla 3.441,41 m²

1035 KARAKAYA Camii 140,11 m²

1036 KARAKAYA Tarla 20.135,59 m²

1037 KARAKAYA Tarla 8.842,08 m²

1038 KARAKAYA TARLA 6.132,63 m²

1039 KARAKAYA Kayalık 4.097,84 m²

1040 KARAKAYA Arsa 50.987,11 m²

1041 KARAKAYA Arsa 11.399,75 m²

1042 KARAKAYA İncir Bahçesi 771,04 m²

1043 KARAKAYA Arsa 652,53 m²

1044 KARAKAYA Tarla 5.476,33 m²

1045 KARAKAYA Tarla 13.582,47 m²

1046 KARAKAYA Tarla 3.335,14 m²

1047 KARAKAYA Ham Toprak Kayalık Ve Taşlık 27.914,93 m²

1048 KARAKAYA Ham Toprak Kayalık Ve Taşlık 31.425,26 m²

1049 KONACIK Arsa 2.575,06 m²

1050 GÜVERCİNLİK Tarla 14.268,99 m²

1051 GÜVERCİNLİK İncirlik Olan Zeytinlik 60.442,56 m²

1052 GÜVERCİNLİK Delicelik Ve Pırnallık 24.911,89 m²

1053 GÜVERCİNLİK Zeytinlik 4.919,59 m²

1054 GÜVERCİNLİK Zeytinlik 2.332,46 m²

1055 GÜVERCİNLİK Zeytinlik Ve Delicelik 5.185,18 m²

1056 GÜVERCİNLİK Zeytinlik Ve Delicelik 7.070,92 m²

1057 GÜVERCİNLİK Zeytinlik Ve Delicelik 2.577,55 m²

1058 GÜVERCİNLİK Fundalık Ve Delicelik 10.525,17 m²

1059 GÜVERCİNLİK Ormanlık Saha 4.665.863,05 m²

1060 GÜVERCİNLİK Delicelik 157.439,95 m²

1061 GÜVERCİNLİK Delicelik 18.331,22 m²

1062 GÜVERCİNLİK Delicelik 348.533,79 m²

1063 GÜVERCİNLİK Tarla 261,63 m²

1064 GÜVERCİNLİK Tarla 726,75 m²

1065 GÜVERCİNLİK tarla 518,61 m²

1066 GÜVERCİNLİK Tarla 348,34 m²

1067 GÜVERCİNLİK ZEYTİNLİK 14.835,36 m²

1068 GÜVERCİNLİK Zeytinlik 487,17 m²

1069 GÜVERCİNLİK Tarla 306,51 m²

1070 GÜVERCİNLİK Tarla 32,77 m²

1071 GÜVERCİNLİK Garaj 75,56 m²

1072 GÜVERCİNLİK Tarla 419,81 m²

1073 GÜVERCİNLİK Tarla 409,88 m²

1074 GÜVERCİNLİK Zeytinlik 584,23 m²

1075 GÜVERCİNLİK Tarla 232,33 m²

1076 GÜVERCİNLİK Tarla 188,15 m²

1077 GÜVERCİNLİK Zeytinlik 755,06 m²

1078 GÜVERCİNLİK İncirlik Olan Zeytinlik 43.670,41 m²

1079 KIZILAĞAÇ Orman 89.087,24 m²

1080 KIZILAĞAÇ Orman 45.830,39 m²

1081 KIZILAĞAÇ ORMAN 335.421,40 m²

1082 KIZILAĞAÇ ORMAN 183.503,43 m²

1083 KIZILAĞAÇ Camii Ve Avlusu 473,27 m²

1084 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 71.605,73 m²

1085 KIZILAĞAÇ Tarla 19.976,31 m²

1086 KIZILAĞAÇ Tarla 14.414,57 m²

1087 KIZILAĞAÇ Tarla 19.850,48 m²

1088 KIZILAĞAÇ Tarla 416,45 m²

1089 KIZILAĞAÇ Tarla 1.627,63 m²

1090 KIZILAĞAÇ Tarla 21.969,98 m²

1091 KIZILAĞAÇ Ham Toprak 4.231,69 m²

1092 KIZILAĞAÇ ZEYTİNLİK 47.429,32 m²

1093 KIZILAĞAÇ Dere Yatağı 1.284,16 m²

1094 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 3.471,61 m²

1095 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 32.066,77 m²

1096 KIZILAĞAÇ Ham Toprak 746,48 m²

1097 KIZILAĞAÇ Kargir Camii Ve Avlusu 240,13 m²

1098 KIZILAĞAÇ Kargir Okul Ve Uygulama Bahçesi 6.403,64 m²

1099 KIZILAĞAÇ Kargir Camii 268,60 m²

1100 KIZILAĞAÇ HAM TOPRAK 15.573,00 m²

1101 KIZILAĞAÇ Camii Ve Avlusu 133,03 m²

1102 KIZILAĞAÇ DELİCELİK 43.651,95 m²

1103 KIZILAĞAÇ Delicelik 8.499,68 m²

1104 KIZILAĞAÇ Tarla 10665,55 m²

1105 KIZILAĞAÇ Tarla 9.844,72 m²

1106 KIZILAĞAÇ Tarla 7.512,22 m²

1107 KIZILAĞAÇ Delicelik 3.454,91 m²

1108 KIZILAĞAÇ Tarla 3.120,12 m²

1109 KIZILAĞAÇ Tarla 1.540,02 m²

1110 KIZILAĞAÇ TARLA 3.125,07 m²

1111 KIZILAĞAÇ Ham Toprak 9.893,61 m²

1112 KIZILAĞAÇ Ham Toprak 584,56 m²

1113 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 9.040,17 m²

1114 KIZILAĞAÇ Tarla 1.416,25 m²

1115 KIZILAĞAÇ Tarla 553,22 m²

1116 KIZILAĞAÇ Tarla 838,73 m²

1117 KIZILAĞAÇ Tarla 1.597,04 m²

1118 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 1.504,08 m²

1119 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 6.684,49 m²

1120 KIZILAĞAÇ Taşlık Ve Delicelik 5.839,84 m²

1121 KIZILAĞAÇ Tarla 1.204,17 m²

1122 KIZILAĞAÇ Tarla 1926,17 m²

1123 KIZILAĞAÇ Tarla 2.161,68 m²

1124 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 6.924,77 m²

1125 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 7.186,44 m²

1126 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 941,33 m²

1127 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 1.098,28 m²

1128 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 2.440,13 m²

1129 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 446,49 m²

1130 KIZILAĞAÇ Çamlık,Çalılık 631,94 m²

1131 KIZILAĞAÇ ZEYTİNLİK 10.700,01 m²

1132 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 16.913,84 m²

1133 KIZILAĞAÇ Çalılık Taşlık 18.874,74 m²

1134 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 15.379,09 m²

1135 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 2.884,08 m²

1136 KIZILAĞAÇ Çalılık,Taşlık 5.772,79 m²

1137 KIZILAĞAÇ Çalılık,Taşlık 9.205,51 m²

1138 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 4.982,59 m²

1139 KIZILAĞAÇ Çalılık,Taşlık 826,15 m²

1140 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 2.358,06 m²

1141 KIZILAĞAÇ Çalılık,Taşlık 292,29 m²

1142 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 3.965,14 m²

1143 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 1.239,31 m²

1144 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 1.374,78 m²

1145 KIZILAĞAÇ Çamlık,Çalılık,Taşlık 2.505,32 m²

1146 KIZILAĞAÇ Çamlık,Çalılık 2.714,48 m²

1147 KIZILAĞAÇ Tarla 8.994,28 m²

1148 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 58,94 m²

1149 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 190,97 m²

1150 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 571,01 m²

1151 KIZILAĞAÇ Taşlık Çalılık 356,24 m²

1152 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 362,41 m²

1153 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 152,57 m²

1154 KIZILAĞAÇ Zeytinlik 1.601,84 m²

1155 KIZILAĞAÇ ZEYTİNLİK 1.625,99 m²

1156 KIZILAĞAÇ Taşlık Çalılık 739,09 m²

1157 KIZILAĞAÇ Taşlık Çalılık 4.089,36 m²

1158 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 10.261,11 m²

1159 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 651,41 m²

1160 KIZILAĞAÇ Devlet Çam Ormanı 15.571,51 m²

1161 KIZILAĞAÇ Ham Toprak 4.764,94 m²

1162 KIZILAĞAÇ Orman 87.459,73 m²

1163 KIZILAĞAÇ Orman 13.971,17 m²

1164 KIZILAĞAÇ ZEYTİNLİK 13.057,43 m²

1165 KIZILAĞAÇ Zeytinli Tarla 14.717,68 m²

1166 KIZILAĞAÇ Orman 666,19 m²

1167 KIZILAĞAÇ Orman 418,16 m²

1168 TORBA ORMAN 52.997,54 m²

1169 TORBA Orman 83.355,14 m²

1170 TORBA Kargir Gazino Ve İskele 527,81 m²

1171 TORBA Büyük İkizadası 182.126,32 m²

1172 TORBA Küçük İkizadası 182.757,84 m²

1173 TORBA Zeytinlik 22.918,51 m²

1174 TORBA Tarla 1.539,66 m²

1175 TORBA Tarla 10.525,00 m²

1176 TORBA Tarla 19130,54 m²

1177 TORBA TARLA 3608,54 m²

1178 TORBA DAVALIDIR 0,00 m²

1179 TORBA Zeytinli Tarla 5.493,50 m²

1180 TORBA Tarla 836,21 m²

1181 TORBA Ham Toprak 126,78 m²

1182 TORBA Ham Toprak 1.960,66 m²

1183 TORBA Ham Toprak 22.511,27 m²

1184 TORBA Ham Toprak 121,19 m²

1185 TORBA Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik 3.483,18 m²

1186 TORBA Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik 1.794,49 m²

1187 TORBA Delicelik Ve Kısmen Zeytinlik 1.300,69 m²

1188 TORBA Arsa 399,99 m²

1189 TORBA Arsa 318,42 m²

1190 TORBA Kargir Ev Ve Arsa 400,45 m²

1191 TORBA Arsa 923,48 m²

1192 TORBA Orman 28.884,20 m²

1193 TORBA Devlet Ormanı 29.659,07 m²

1194 TORBA İçinde Tek Katlı Kargir Ev Olan Zeytinlik 12.466,66 m²

1195 TORBA Zeytinlik 9.338,20 m²

1196 TORBA Zeytinli Tarla 22.829,76 m²

1197 TORBA Taşlık Çalılık 780,26 m²

1198 TORBA İçinde Sarnıcı Olan Zeytinlik 1.779,33 m²

1199 TORBA Zeytinlik 4.719,13 m²

1200 TORBA Zeytinlik 4.109,17 m²

1201 TORBA Zeytinlik 8.025,63 m²

1202 TORBA Devlet Ormanı 112.159,96 m²

1203 TORBA Devlet Ormanı 7.914,05 m²

1204 TORBA Orman 75.000,10 m²

1205 TORBA Çalılık 14.791,75 m²

1206 TORBA Zeytinlik 8.966,63 m²

1207 TORBA Zeytinlik 15.341,82 m²

1208 TORBA Orman 1.047,35 m²

1209 TORBA Orman 142.968,52 m²

1210 GÜVERCİNLİK ORMAN 83,50 m²

1211 GÜVERCİNLİK ORMAN 105,40 m²

1212 GÜVERCİNLİK ORMAN 88,65 m²

1213 GÜVERCİNLİK Orman 406,40 m²

1214 GÜVERCİNLİK ORMAN 6,09 m²

1215 GÜVERCİNLİK Orman 95,83 m²

1216 GÜVERCİNLİK ORMAN 48,33 m²

1217 GÜVERCİNLİK ORMAN 24,23 m²

1218 GÜVERCİNLİK ORMAN 8,23 m²

1219 KIZILAĞAÇ ARSA 18.250,19 m²

1220 KIZILAĞAÇ ORMAN 330,46 m²

1221 KIZILAĞAÇ ORMAN 17,13 m²

1222 KIZILAĞAÇ ORMAN 14.661,69 m²

1223 MUMCULAR HAM TOPRAK 8.943,51 m²

1224 GÜVERCİNLİK ORMAN 95,02 m²

1225 GÜVERCİNLİK ORMAN 21,32 m²

1226 MAZI TAŞLIK VE ÇALILIK 4.944,87 m²

1227 GÖKÇEBEL Arsa 2591,72 m²

1228 MAZI ÇAMLIK 1.746,87 m²

1229 YENİKÖY(KARAOVA) Zeytinli Tarla 1.512,25 m²

1230 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 4.376,01 m²

1231 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Ham Toprak 1.725,05 m²

1232 YENİKÖY(KARAOVA) Zeytinli Tarla 6.596,81 m²

1233 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 5.424,56 m²

1234 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla Ve Avlulu Kargir Ev 2.553,30 m²

1235 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 4.856,01 m²

1236 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Çamlık 549,87 m²

1237 YENİKÖY(KARAOVA) Zeytinlik 1.668,50 m²

1238 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 8.642,57 m²

1239 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 5.313,80 m²

1240 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 13.093,53 m²

1241 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 5.440,60 m²

1242 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 3.313,34 m²

1243 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 10.121,16 m²

1244 YENİKÖY(KARAOVA) Okul Binası Ve Lojmanı 3.493,01 m²

1245 YENİKÖY(KARAOVA) Taşlık Çalılık Ve Delicelik 3.321,23 m²

1246 YENİKÖY(KARAOVA) Taşlık Ve Delicelik 2.172,22 m²

1247 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Hamtoprak 2.621,76 m²

1248 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 290,77 m²

1249 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 30,52 m²

1250 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 463,47 m²

1251 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 2.342,07 m²

1252 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 1.143,96 m²

1253 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 4.912,58 m²

1254 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 659,74 m²

1255 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 615,48 m²

1256 YENİKÖY(KARAOVA) Arsa 126,50 m²

1257 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 3.945,54 m²

1258 YENİKÖY(KARAOVA) Avlulu Cami 382,67 m²

1259 YENİKÖY(KARAOVA) Orman 3.300,27 m²

1260 YENİKÖY(KARAOVA) Orman 1.994,73 m²

1261 YENİKÖY(KARAOVA) Taşlık Çalılık 1.448,42 m²

1262 YENİKÖY(KARAOVA) Taşlık Çalılık 1.090,60 m²

1263 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 2.744,50 m²

1264 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Çamlık 1.958,17 m²

1265 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Çamlık 1.027,70 m²

1266 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık 6.813,98 m²

1267 YENİKÖY(KARAOVA) Orman 1.268,28 m²

1268 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 726,34 m²

1269 YENİKÖY(KARAOVA) Zeytinli Tarla 5.690,67 m²

1270 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 296,55 m²

1271 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 54,49 m²

1272 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 184,23 m²

1273 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 521,85 m²

1274 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 6.187,89 m²

1275 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla 3.662,36 m²

1276 YENİKÖY(KARAOVA) Zeytinli Tarla 24.950,34 m²

1277 YENİKÖY(KARAOVA) Tarla Ve Çalılık 16.090,14 m²

1278 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 566,01 m²

1279 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 360,61 m²

1280 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 567,87 m²

1281 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 559,35 m²

1282 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 828,98 m²

1283 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Çalılık 1.026,63 m²

1284 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık 56.581,11 m²

1285 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Ham Toprak 3.558,95 m²

1286 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ham Toprak 2.657,86 m²

1287 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ham Toprak 2.315,65 m²

1288 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Ham Toprak 1.988,01 m²

1289 YENİKÖY(KARAOVA) Çalılık Ve Ham Toprak 2.922,28 m²

1290 YENİKÖY(KARAOVA) Çamlık Ve Ham Toprak 2.282,03 m²

1291 YENİKÖY(KARAOVA) Harman Yeri 35,48 m²

1292 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 2.576,50 m²

1293 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 9.567,33 m²

1294 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 1.384,35 m²

1295 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 1.236,77 m²

1296 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 1.062,77 m²

1297 YENİKÖY(KARAOVA) Mera 964,98 m²

1298 MAZI ÇAMLIK VE ÇALILIK 11.169,95 m²

1299 AKYARLAR MERA 1.833.279,26 m²

1300 AKYARLAR MERA 28.498,30 m²

1301 AKYARLAR MERA 9.743,99 m²

1302 AKYARLAR MERA 11.623,59 m²

1303 AKYARLAR MERA 2.926,59 m²

1304 AKYARLAR MERA 501,00 m²

1305 AKYARLAR MERA 697,15 m²

1306 AKYARLAR TÜRBİN ALANI 10.332,18 m²

1307 AKYARLAR YOL 1.065,70 m²

1308 AKYARLAR TÜRBİN ALANI 8.737,36 m²

1309 AKYARLAR TÜRBİN ALANI 18.769,00 m²

1310 AKYARLAR TÜRBİN ALANI 12.574,37 m²

1311 AKYARLAR YOL 12.054,91 m²

1312 MUMCULAR ZEYTİNLİK 4.487,47 m²

1313 BAHCEYAKASI Zeytinlik 3.313,09 m²

1314 BAHCEYAKASI Aşılık 7.480,33 m²

1315 BAHCEYAKASI Kargir Cami Ve Avlusu 727,09 m²

1316 BAHCEYAKASI Kargir Okul Ve Avlusu 3.855,25 m²

1317 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 484,81 m²

1318 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 113,59 m²

1319 BAHCEYAKASI Isale Hattı Ve Yol 748,36 m²

1320 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 1.642,02 m²

1321 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 391,96 m²

1322 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 669,97 m²

1323 BAHCEYAKASI Boru Hattı Vee Yol 741,68 m²

1324 BAHCEYAKASI Boruhattı Veyol 543,31 m²

1325 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 1.434,84 m²

1326 BAHCEYAKASI İsale Hattı Ve Yol 704,63 m²

1327 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 456,57 m²

1328 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 694,20 m²

1329 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 636,47 m²

1330 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 300,41 m²

1331 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 1.540,23 m²

1332 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 40,90 m²

1333 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 379,92 m²

1334 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 24,96 m²

1335 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 239,81 m²

1336 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 494,39 m²

1337 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 374,19 m²

1338 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 523,44 m²

1339 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 1.564,95 m²

1340 BAHCEYAKASI Boru Hattı Ve Yol 622,91 m²

1341 BAHCEYAKASI Zeytinlik 272,12 m²

1342 BAHCEYAKASI Çalılık 1.285,89 m²

1343 BAHCEYAKASI Çalılık 990,85 m²

1344 MUMCULAR HAM TOPRAK 277,89 m²

1345 MUMCULAR HAM TOPRAK 1.743,57 m²

1346 MUMCULAR Ham Toprak 8.861,70 m²

1347 MUMCULAR Ham Toprak 5.728,17 m²

1348 MUMCULAR Ham Toprak 496,28 m²

1349 MUMCULAR HAM TOPRAK 308,58 m²

1350 MUMCULAR HAM TOPRAK 2.410,13 m²

1351 MUMCULAR Ham Toprak 40,06 m²

1352 MUMCULAR Ham Toprak 30,65 m²

1353 MUMCULAR Ham Toprak 50,34 m²

1354 MUMCULAR Ham Toprak 194,33 m²

1355 MUMCULAR Ham Toprak 69,50 m²

1356 ÇÖMLEKÇİ Zeytinlik 2.463,47 m²

1357 ÇÖMLEKÇİ İçinde Çam Ağaçları Bulunan Tarla 9.991,33 m²

1358 ÇÖMLEKÇİ ARSA 4.809,00 m²

1359 ÇÖMLEKÇİ Kargir Okul Ve Avlusu 2.802,14 m²

1360 ÇÖMLEKÇİ Tarla 5.256,67 m²

1361 ÇÖMLEKÇİ Tarla 3.154,59 m²

1362 ÇÖMLEKÇİ Çamlık 3.439,76 m²

1363 ÇÖMLEKÇİ Delicelik 18.844,65 m²

1364 ÇÖMLEKÇİ Delicelik 5.620,92 m²

1365 ÇÖMLEKÇİ Kargir Cami Ve Avlusu 457,66 m²

1366 ÇÖMLEKÇİ Zeytinlik 2.189,95 m²

1367 ÇÖMLEKÇİ Delicelik 13.337,54 m²

1368 ÇÖMLEKÇİ Delicelik 3.566,31 m²

1369 ÇÖMLEKÇİ Arsa 76,05 m²

1370 ÇÖMLEKÇİ KARGİR EV VE AVLU 532,83 m²

1371 ÇÖMLEKÇİ Zeytinlik 11.791,84 m²

1372 GÖKPINAR Orman 5.045,88 m²

1373 GÖKPINAR Orman 5.957,92 m²

1374 GÖKPINAR Orman 4.635,66 m²

1375 GÖKPINAR Orman 9.609,39 m²

1376 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 2.456,91 m²

1377 GÖKPINAR Çamlık 285,57 m²

1378 GÖKPINAR Çamlık 3.243,46 m²

1379 GÖKPINAR Çamlık 1.748,17 m²

1380 GÖKPINAR Çamlık 6.534,94 m²

1381 GÖKPINAR Orman 3.642,63 m²

1382 GÖKPINAR Orman 5.437,21 m²

1383 GÖKPINAR Orman 1.533,70 m²

1384 GÖKPINAR Çalılık Ve Çamlık 1.237,12 m²

1385 GÖKPINAR Orman 2.025,55 m²

1386 GÖKPINAR Cami Ve Lojman Ve Arsası 626,93 m²

1387 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 887,90 m²

1388 GÖKPINAR Çalılık Ve Taşlık 591,41 m²

1389 GÖKPINAR Çalılık Ve Çamlık 1.016,90 m²

1390 GÖKPINAR Taşlık-Kayalık 3.153,56 m²

1391 GÖKPINAR Taşlık Kayalık, Çalılık 2.771,99 m²

1392 GÖKPINAR Orman 4.173,12 m²

1393 GÖKPINAR Orman 2.947,96 m²

1394 GÖKPINAR Çamlık 3.767,79 m²

1395 GÖKPINAR Orman 3.366,21 m²

1396 GÖKPINAR Orman 2.442,19 m²

1397 GÖKPINAR Orman 5.101,77 m²

1398 GÖKPINAR Orman 1.687,06 m²

1399 GÖKPINAR Orman 604,71 m²

1400 GÖKPINAR Kültür Varlığı Ve Tarihi Anıt 597,05 m²

1401 GÖKPINAR Orman 7.673,33 m²

1402 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 346,32 m²

1403 GÖKPINAR Çalılık Ve Çamlık 1.147,99 m²

1404 GÖKPINAR Çalılık Ve Çamlık 875,32 m²

1405 GÖKPINAR Çalılık Ve Çamlık 1.664,12 m²

1406 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 590,14 m²

1407 GÖKPINAR Çamlık 1.582,49 m²

1408 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 2.088,65 m²

1409 GÖKPINAR Orman 1.021,75 m²

1410 GÖKPINAR Orman 1.365,63 m²

1411 GÖKPINAR Orman 4.082,13 m²

1412 GÖKPINAR Orman 589,36 m²

1413 GÖKPINAR Orman 540,83 m²

1414 GÖKPINAR Orman 8.839,89 m²

1415 GÖKPINAR Orman 5.501,52 m²

1416 GÖKPINAR Orman 2.105,34 m²

1417 GÖKPINAR Orman 3.054,33 m²

1418 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 378,78 m²

1419 GÖKPINAR Orman 695,74 m²

1420 GÖKPINAR Davalı 10.979,95 m²

1421 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 719,32 m²

1422 GÖKPINAR Çamlık 3.167,11 m²

1423 GÖKPINAR Çamlık 712,90 m²

1424 GÖKPINAR Çamlık 1.996,25 m²

1425 GÖKPINAR Orman 3.233,32 m²

1426 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 17.771,46 m²

1427 GÖKPINAR Orman 15.582,80 m²

1428 GÖKPINAR Çamlık 3.091,90 m²

1429 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 496,30 m²

1430 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.365,33 m²

1431 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.034,30 m²

1432 GÖKPINAR Orman 484,72 m²

1433 GÖKPINAR Çalılık 86,27 m²

1434 GÖKPINAR Çalılık 269,36 m²

1435 GÖKPINAR Zeytinlik 317,68 m²

1436 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 475,61 m²

1437 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 706,71 m²

1438 GÖKPINAR Çamlık 3.873,74 m²

1439 GÖKPINAR Çamlık 788,55 m²

1440 GÖKPINAR Orman 650,06 m²

1441 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.511,58 m²

1442 GÖKPINAR ÇAMLIK VE ÇALILIK 1.517,03 m²

1443 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.564,56 m²

1444 GÖKPINAR Orman 1.110,15 m²

1445 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 857,38 m²

1446 GÖKPINAR Orman 1.947,74 m²

1447 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 208,53 m²

1448 GÖKPINAR Çamlık 528,30 m²

1449 GÖKPINAR Çamlık 467,82 m²

1450 GÖKPINAR Çamlık 465,38 m²

1451 GÖKPINAR Çamlık 594,21 m²

1452 GÖKPINAR Orman 1.522,95 m²

1453 GÖKPINAR Orman 2.139,17 m²

1454 GÖKPINAR Orman 7.990,01 m²

1455 GÖKPINAR Davalı 1.253,36 m²

1456 GÖKPINAR Çamlık 872,83 m²

1457 GÖKPINAR Çamlık 149,84 m²

1458 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.093,89 m²

1459 GÖKPINAR Çamlık 4.950,07 m²

1460 GÖKPINAR Orman 7.872,06 m²

1461 GÖKPINAR Çamlık 1.258,47 m²

1462 GÖKPINAR Orman 747,31 m²

1463 GÖKPINAR Orman I 5.215,98 m²

1464 GÖKPINAR Çamlık 1.032,45 m²

1465 GÖKPINAR Çamlık 2.203,37 m²

1466 GÖKPINAR Çamlık 4.178,58 m²

1467 GÖKPINAR Çamlık 1.144,94 m²

1468 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 1.123,67 m²

1469 GÖKPINAR Tarla 4.829,48 m²

1470 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 921,16 m²

1471 GÖKPINAR Davalı 2.129,10 m²

1472 GÖKPINAR Orman 663,29 m²

1473 GÖKPINAR Orman 679,26 m²

1474 GÖKPINAR Orman 1.288,02 m²

1475 GÖKPINAR Orman 4.035,71 m²

1476 GÖKPINAR Orman 1.601,31 m²

1477 GÖKPINAR Orman 569,61 m²

1478 GÖKPINAR Orman 2.609,24 m²

1479 GÖKPINAR Orman 3.585,19 m²

1480 GÖKPINAR Çamlık Ve Çalılık 721,81 m²

1481 GÖKPINAR Tarla 2.156,24 m²

1482 GÖKPINAR Orman 2.946,51 m²

1483 GÖKPINAR Orman 146,69 m²

1484 GÖKPINAR Orman 2.257,78 m²

1485 GÖKPINAR Çamlık 655,70 m²

1486 GÖKPINAR Çamlık 2.012,03 m²

1487 GÖKPINAR Orman 4.285,67 m²

1488 GÖKPINAR Orman 4.991,62 m²

1489 GÖKPINAR Orman 1.539,24 m²

1490 GÖKPINAR Orman 6.293,62 m²

1491 GÖKPINAR Orman 2.043,15 m²

1492 GÖKPINAR Orman 962,10 m²

1493 GÖKPINAR Okul Binası Ve Lojman Ve Bahçesi 1.117,39 m²

1494 GÖKPINAR Orman 1.102,54 m²

1495 GÖKPINAR Orman 2.904,69 m²

1496 GÖKPINAR Orman 3.226,81 m²

1497 GÖKPINAR Çamlık 1.237,14 m²

1498 GÖKPINAR Orman 1.057,05 m²

1499 GÖKPINAR Çamlık 447,79 m²

1500 GÖKPINAR Orman 813,91 m²

1501 GÖKPINAR ORMAN 4.529,80 m²

1502 GÖKPINAR Orman 1.069,44 m²

1503 GÖKPINAR Orman 1.048.259,33 m²

1504 GÖKPINAR Orman 2.042,79 m²

1505 GÖKPINAR Orman 1.859,43 m²

1506 GÖKPINAR Orman 1.193,65 m²

1507 GÖKPINAR Çamlık 224,87 m²

1508 GÖKPINAR Orman 12.678,94 m²

1509 GÖKPINAR Orman 721,67 m²

1510 GÖKPINAR Orman 646,23 m²

1511 GÖKPINAR Orman 360,63 m²

1512 GÖKPINAR Orman 204,80 m²

1513 GÖKPINAR Orman 686,34 m²

1514 GÖKPINAR Orman 1.037,12 m²

1515 GÖKPINAR Orman 1.573,86 m²

1516 GÖKPINAR Orman 1.641,46 m²

1517 GÖKPINAR Orman 865,86 m²

1518 GÖKPINAR Orman 1.944,74 m²

1519 GÖKPINAR Orman 3.570,45 m²

1520 GÖKPINAR Orman 2.580,46 m²

1521 GÖKPINAR Orman 2.743,65 m²

1522 GÖKPINAR Orman 3.704,44 m²

1523 GÖKPINAR Davalı 6.386,47 m²

1524 GÖKPINAR Çamlık 569,44 m²

1525 GÖKPINAR Davalı 2.244,89 m²

1526 GÖKPINAR Çamlık 13.301,76 m²

1527 GÖKPINAR Orman 5.160,89 m²

1528 GÖKPINAR ORMAN 3.228,62 m²

1529 GÖKPINAR Çamlık 3.559,53 m²

1530 GÖKPINAR Orman 11.706,64 m²

1531 GÖKPINAR Çamlık 5.117,78 m²

1532 GÖKPINAR Orman 840,65 m²

1533 GÖKPINAR Çamlık 588,23 m²

1534 GÖKPINAR Çamlık 604,40 m²

1535 GÖKPINAR Orman 110.106,59 m²

1536 GÖKPINAR Orman 311.326,58 m²

1537 GÖKPINAR Orman 286.149,54 m²

1538 GÖKPINAR Orman 13.656.219,58 m²

1539 GÖKPINAR Orman 238.296,05 m²

1540 GÖKPINAR Orman 2.146,10 m²

1541 GÖKPINAR Taşlık ,Kayalık Ve Çalılık 1.811,44 m²

1542 GÖKPINAR Orman 516,28 m²

1543 GÖKPINAR Orman—- 2.174,58 m²

1544 GÖKPINAR Orman 656,98 m²

1545 GÖKPINAR Orman 387,39 m²

1546 GÖKPINAR Orman 909,42 m²

1547 GÖKPINAR Orman 403,86 m²

1548 GÖKPINAR Orman 1.092,68 m²

1549 GÖKPINAR Çamlık Çalılık 284,52 m²

1550 GÖKPINAR Orman 716,27 m²

1551 GÖKPINAR Orman—- 1.283,61 m²

1552 GÖKPINAR Orman—- 1.089,81 m²

1553 GÖKPINAR Orman—- 2.179,34 m²

1554 GÖKPINAR Orman—- 396,58 m²

1555 GÖKPINAR Orman—- 293,20 m²

1556 GÖKPINAR Orman—- 1.946,86 m²

1557 GÖKPINAR Orman—- 1.038,09 m²

1558 GÖKPINAR Orman—- 1.359,88 m²

1559 GÖKPINAR Orman—- 1.234,90 m²

1560 GÖKPINAR Orman—- 2.702,41 m²

1561 GÖKPINAR Orman 2.716,57 m²

1562 GÖKPINAR Orman 1.946,61 m²

1563 GÖKPINAR Orman 757,43 m²

1564 GÖKPINAR Orman 1.083,00 m²

1565 GÖKPINAR Orman 1.781,60 m²

1566 GÖKPINAR Orman 2.441,35 m²

1567 GÖKPINAR Orman 1.347,33 m²

1568 GÖKPINAR Orman 1.404,68 m²

1569 GÖKPINAR Orman 1.350,70 m²

1570 GÖKPINAR Orman 984,02 m²

1571 GÖKPINAR Orman 551,08 m²

1572 GÖKPINAR Orman 43,97 m²

1573 GÖKPINAR Orman—- 620,82 m²

1574 GÖKPINAR Orman—- 558,35 m²

1575 GÖKPINAR Orman—- 229,81 m²

1576 GÖKPINAR Orman 1.539,26 m²

1577 GÖKPINAR Orman 5.737,60 m²

1578 GÖKPINAR Orman 3.307,27 m²

1579 GÖKPINAR Orman 1.980,42 m²

1580 TORBA ORMAN 15.223,08 m²

1581 İSLAMHANELERİ Arsa 815,57 m²

1582 İSLAMHANELERİ Tarla 223,59 m²

1583 İSLAMHANELERİ Tarla 253.477,40 m²

1584 İSLAMHANELERİ Tarla 23.609,73 m²

1585 İSLAMHANELERİ Tarla 2.093,91 m²

1586 İSLAMHANELERİ Tarla 8.064,04 m²

1587 İSLAMHANELERİ Tarla 14.912,63 m²

1588 İSLAMHANELERİ Tarla 6.363,34 m²

1589 İSLAMHANELERİ Tarla 21.652,78 m²

1590 İSLAMHANELERİ Tarla 5.426,42 m²

1591 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 785,77 m²

1592 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 856,27 m²

1593 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 830,69 m²

1594 İSLAMHANELERİ Cami Ve Avlusu 350,10 m²

1595 YAHŞİ Arsa 6.106,32 m²

1596 İSLAMHANELERİ İlkokul,Öğretmen Evi Ve Bahçesi 2.763,67 m²

1597 İSLAMHANELERİ Taşlık Kayalık 7.053,10 m²

1598 İSLAMHANELERİ DAVALI 0,00 m²

1599 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 3.299,39 m²

1600 İSLAMHANELERİ Hali Arazi 6.479,12 m²

1601 YAHŞİ Tarla 40.644,38 m²

1602 İSLAMHANELERİ Arsa 120,94 m²

1603 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 15.381,20 m²

1604 İSLAMHANELERİ Ham Toprak. 4.306,15 m²

1605 İSLAMHANELERİ Ham Toprak. 1.542,64 m²

1606 YAHŞİ Tarla 17102,34 m²

1607 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 3.496,95 m²

1608 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 1.095,51 m²

1609 İSLAMHANELERİ Ham Toprak. 10.601,99 m²

1610 YAHŞİ Çalılık 6.766,18 m²

1611 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 1.986,17 m²

1612 YAHŞİ Tarla 2.914,27 m²

1613 YAHŞİ Ham Toprak 12.666,57 m²

1614 YAHŞİ Kayalık 6.246,94 m²

1615 YAHŞİ Tarla 6.453,35 m²

1616 YAHŞİ Tarla 12.060,12 m²

1617 İSLAMHANELERİ Taşlık Çalılık 741,83 m²

1618 İSLAMHANELERİ Taşlık Çalılık 3.135,17 m²

1619 İSLAMHANELERİ Taşlık Ve Ham Toprak 9.343,08 m²

1620 İSLAMHANELERİ Taşlık Çalılık 3.843,46 m²

1621 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 1.143,90 m²

1622 İSLAMHANELERİ Ham Toprak. 5.770,27 m²

1623 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 4.727,49 m²

1624 İSLAMHANELERİ Taşlık Çalılık 1.148,35 m²

1625 İSLAMHANELERİ Tarla. 3.392,97 m²

1626 İSLAMHANELERİ Tarla. 1.387,86 m²

1627 İSLAMHANELERİ Tarla Ve Ham Toprak 11.178,89 m²

1628 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 3.875,97 m²

1629 İSLAMHANELERİ Ham Toprak Ve Kayalık 8.996,89 m²

1630 İSLAMHANELERİ Hamtoprak Ve Taşlık 6.426,20 m²

1631 İSLAMHANELERİ Hamtoprak 23.099,41 m²

1632 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 1.446,70 m²

1633 YAHŞİ Arsa 2.480,87 m²

1634 YAHŞİ Avlulu Kargir Cami 616,75 m²

1635 YAHŞİ Tarla 19.526,32 m²

1636 YAHŞİ Tarla 8.648,88 m²

1637 YAHŞİ Tarla 23.936,01 m²

1638 YAHŞİ Tarla 22113,9 m²

1639 YAHŞİ Tarla 32.336,09 m²

1640 YAHŞİ Tarla 129.925,73 m²

1641 YAHŞİ Arsa 3.360,37 m²

1642 YAHŞİ Taşlık 10.812,02 m²

1643 YAHŞİ Tarla 3.499,56 m²

1644 İSLAMHANELERİ Kışlak 995525,59 m²

1645 İSLAMHANELERİ Arsa 399,86 m²

1646 İSLAMHANELERİ Arsa 376,05 m²

1647 İSLAMHANELERİ Arsa 304,68 m²

1648 İSLAMHANELERİ Arsa 2.106,05 m²

1649 YAHŞİ Taşlık Ve Çalılık 12.763,57 m²

1650 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 23.736,71 m²

1651 YAHŞİ Kayalık 2.183,40 m²

1652 İSLAMHANELERİ Otlakiye 14.935,93 m²

1653 İSLAMHANELERİ Arsa 161,06 m²

1654 İSLAMHANELERİ Arsa 348,98 m²

1655 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 109,00 m²

1656 İSLAMHANELERİ Arsa 70,54 m²

1657 İSLAMHANELERİ Arsa 481,84 m²

1658 İSLAMHANELERİ Taşlık Kayalık 4.176,97 m²

1659 YAHŞİ Taşlık,Çalılık 66.898,21 m²

1660 İSLAMHANELERİ Taşlık Kayalık 1.931,15 m²

1661 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 4.652,14 m²

1662 İSLAMHANELERİ Ham Toprak 66,09 m²

1663 YAHŞİ Arsa 2.499,98 m²

1664 YAHŞİ Arsa 346,39 m²

1665 YAHŞİ Taşlık Çalılık 3.061,63 m²

1666 YAHŞİ Arsa 4.877,06 m²

1667 İSLAMHANELERİ Tarla 18.452,36 m²

1668 İSLAMHANELERİ Tarla 190.504,63 m²

1669 KARAKAYA YOL 1.719,29 m²

1670 KARAKAYA TÜRBİN ALANI 18.861,08 m²

1671 KARAKAYA YOL 10.057,96 m²

1672 KARAKAYA TÜRBİN ALANI 18.769,00 m²

1673 KARAKAYA TÜRBİN ALANI 18.769,00 m²

1674 KARAKAYA YOL 6.303,53 m²

1675 KARAKAYA TÜRBİN ALANI 18.735,66 m²

1676 KARAKAYA YOL 3.052,50 m²

1677 KARAKAYA TÜRBİN ALANI 1.144,67 m²

1678 GÖKPINAR Orman İçi Açıklık 795,90 m²

1679 GÖKPINAR Orman 1.165,10 m²

1680 ORTAKENT Arsa 207,34 m²

1681 ORTAKENT 2 KATLI BETONARME SOSYAL GÜVENLİK KURUM HİZMET BİNASI VE ARSASI 2.925,35 m²

1682 ORTAKENT ARSA 9178,88 m²

1683 PEKSİMET Kayalık 4.763,50 m²

1684 PEKSİMET Tarla 1.751,51 m²

1685 PEKSİMET Kayalık 7.621,39 m²

1686 PEKSİMET Tarla 16.234,26 m²

1687 PEKSİMET Tarla 7.174,47 m²

1688 PEKSİMET Tarla 27.369,79 m²

1689 PEKSİMET Kayalık 8.845,90 m²

1690 PEKSİMET Kayalık 16.581,18 m²

1691 PEKSİMET Harap Yel Değirmeni 89,88 m²

1692 PEKSİMET Harap Yel Değirmeni 107,46 m²

1693 PEKSİMET Kayalık 5.565,20 m²

1694 PEKSİMET Arsa 84,84 m²

1695 PEKSİMET Arsa 60,20 m²

1696 PEKSİMET Arsa 61,29 m²

1697 PEKSİMET Kargir Camii Ve Avlusu 358,12 m²

1698 PEKSİMET Arsa 57,27 m²

1699 PEKSİMET Taşlık 3.282,34 m²

1700 PEKSİMET Kumsal 631,68 m²

1701 PEKSİMET Arsa 109,23 m²

1702 PEKSİMET Bina Ve Arsa 169,51 m²

1703 PEKSİMET Arsa 72,15 m²

1704 PEKSİMET Taşlık Çalılık 14.409,59 m²

1705 PEKSİMET Çalılık 24.519,61 m²

1706 PEKSİMET Çalılık 2.086,48 m²

1707 PEKSİMET Çalılık 6.272,57 m²

1708 PEKSİMET Çalılık Taşlık 15.127,06 m²

1709 PEKSİMET Çalılık,Taşlık 24.633,65 m²

1710 PEKSİMET Taşlık Kayalık 347,51 m²

1711 PEKSİMET Çalılık 46.657,50 m²

1712 PEKSİMET Çalılık Taşlık 21.668,07 m²

1713 PEKSİMET Çalılık 19.886,04 m²

1714 PEKSİMET Tarla 10.056,41 m²

1715 PEKSİMET Avlulu Ahşap Cami Ve Lojmanı 3.231,58 m²

1716 PEKSİMET Çalılık 14.821,83 m²

1717 PEKSİMET Çalılık Taşlık 48.468,33 m²

1718 PEKSİMET Çalılık Taşlık 16.724,01 m²

1719 PEKSİMET Taşlık Kayalık 457,79 m²

1720 PEKSİMET Çalılık 9.685,49 m²

1721 PEKSİMET Harap Kilise Ve Arsası 658,91 m²

1722 PEKSİMET Okul Ve Uygulama Bahçesi 3.455,62 m²

1723 PEKSİMET Arsa 11.906,82 m²

1724 PEKSİMET Kumsal 1.574,93 m²

1725 PEKSİMET Küçük Ada 6.434,26 m²

1726 DEREKÖY Çalılık 965.765,66 m²

1727 DEREKÖY Çalılık 22.812,32 m²

1728 DEREKÖY Çalılık 403.283,77 m²

1729 DEREKÖY DAVALI 0,00 m²

1730 DEREKÖY Çalılık 22.092,21 m²

1731 DEREKÖY Çalılık 179.484,83 m²

1732 DEREKÖY Taşlık Ve Çalılık 20.564,64 m²

1733 DEREKÖY Dersane Okul Ve Bahçesi 1.890,95 m²

1734 DEREKÖY Cami Ve Avlusu 525,69 m²

1735 DEREKÖY Çalılık 3.255,81 m²

1736 DEREKÖY Kayalık Taşlık Ve Çalılık 26.277,56 m²

1737 DEREKÖY Çalılık 19.680,37 m²

1738 DEREKÖY Arsa 50,21 m²

1739 DEREKÖY Otlakiye 34.060,37 m²

1740 DEREKÖY Çalılık 4.359,27 m²

1741 DEREKÖY Arsa 32,87 m²

1742 DEREKÖY Çalılık 16.848,03 m²

1743 DEREKÖY Çalılık 143.976,96 m²

1744 DEREKÖY Kayalık,Taşlık 106.093,07 m²

1745 DEREKÖY Çalılık 235.804,71 m²

1746 ÇİFTLİK Orman 10.847,32 m²

1747 ÇİFTLİK ORMAN 8.543,43 m²

1748 ÇİFTLİK ORMAN 3.187,85 m²

1749 ÇİFTLİK ORMAN 4.211,91 m²

1750 ÇİFTLİK ORMAN 8.190,44 m²

1751 ÇİFTLİK ORMAN 8.583,69 m²

1752 ÇİFTLİK ORMAN 7.994,56 m²

Serbestiyet