Granada toplantısı sonrası AB, Ermenistan, Fransa ve Almanya’dan ortak açıklama: Aliyev ve Paşinyan Brüksel’de görüşecek

Artı Gerçek – İspanya dönem başkanlığında yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında dün bir araya gelen AB Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda bir araya gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Ermenistan’ın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığına olan bağlılık vurgulandı. Liderler, AB-Ermenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Karabağ’dan göç kapsamında Ermenistan’a insani yardımların artırılması, Karabağlı Ermenilerin geri dönüş hakkının korunması gibi konulara desteğini açıkladı.

“AB KONSEYİ AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞMEYE BAĞLILIĞINI SÜRDÜRECEKTİR”

Ortak açıklamada, “Başkan Michel’in 14 Mayıs ve 15 Temmuz 2023 tarihli açıklamalarında belirtildiği üzere, Ermenistan ve Azerbaycan’ın ( egemenliklerinin, sınırlarının dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması temelinde, (liderler) Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabalara bağlılıklarını sürdürmektedirler. Taraflar, güç kullanma ve güç kullanma tehdidinde bulunmama ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalınması çağrısında bulunmuşlardır. (Liderler) taraflara sağlanan en son SSCB Genelkurmay haritaları temelinde sınırların belirlenmesi için acilen çalışılması gerektiğini, bunun aynı zamanda güçlerin birbirinden uzaklaştırılması, barış anlaşmasının sonuçlandırılması ve tüm insani meselelerin ele alınması için de bir temel teşkil ettiğini vurgulamaktadırlar” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’YE ERMENİSTAN SINIRINI AÇMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada Türkiye ile ilgili ise “Bölgesel işbirliğinin arttırılması ve Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır da dâhil olmak üzere tüm sınırların yeniden açılması çağrısında bulunan liderler, ülkelerin egemenlik ve yargı yetkilerine tam saygı ile eşitlik ve mütekabiliyet ilkeleri temelinde bölgesel bağlantı yollarının açılması çağrısında bulundular” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB’nin Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a kaçanların kötü durumunu hafifletmek için açıklanan 5.2 milyon euroya ek olarak 5.25 milyon euro daha acil yardım sağlayacağını söyledi.

AY SONUNDA ALİYEV İLE PAŞİNYAN BRÜKSEL’DE GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ekim sonunda Brüksel’de görüşeceğini duyurdu. Granada’daki AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Brüksel’e davet ettiğini söyledi. Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel’de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu perşembe günü Bakü’yü “etnik temizlik” yapmakla suçlayan ve AB’yi Dağlık Karabağ’daki ateşkes ihlalleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu Azeri yetkililere yaptırım uygulamaya çağıran bir kararı kabul etmişti. Ancak diplomatlar, Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Rus enerjisinden uzaklaşan AB’nin büyüyen petrol ve gaz tedarikçisi Azerbaycan’a yaptırım uygulanması konusunda AB ülkeleri arasında bir fikir birliği görmediklerini söylüyorlar. (Dış Haberler)

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