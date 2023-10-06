Filipinler’de İsa peygamberi taklit eden ‘Drag Queen’e tutuklama: ‘İstenmeyen kişi’ ilan edildi

İsa peygamberi hicvettiği performansı nedeniyle hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunulan Filipinli ‘Drag Queen’ Pura Luka Vega tutuklandı. Vega, başkent Manila da dahil olmak üzere birçok şehirde ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi.

Artı Gerçek – Asya ülkesi Filipinler’de İsa peygamberi canlandırdığı performansı nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan ‘Drag Queen’ Pura Luka Vega, çarşamba günü tutuklandı. Asıl adı Amadeus Fernando Pagente olan 33 yaşındaki Vega, ‘dine hakaretle’ suçlanıyor. Vega, Katoliklerin çoğunlukta olduğu ülkenin müstehcenlik yasaları uyarınca 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Başkent Manila da dahil olmak üzere Filipinler’in birçok şehri Pagente’yi Latince ‘istenmeyen kişi’ anlamına gelen ‘persona non grata’ ilan etti. Manila polisi tarafından paylaşılan tutuklama emrinin bir kopyasına göre Pagente, “ahlaksız doktrinler, müstehcen yayınlar, sergiler ve uygunsuz gösteriler” suçuyla itham ediliyor.

HAKKINDA İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Videoda İsa peygamber kılığına girmiş sakallı bir Pagente, Filipincenin temelini oluşturan Tagalog dilinde bir duanın rock versiyonunu seslendirdiği görülüyor. Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından Protestan kilise liderlerinden oluşan ‘İsa için Filipinler Hareketi’, temmuz ayı sonunda Manila Savcılığı’na ilk suç duyurusunda bulundu. Ardından ağustos ayında Katolik bir grup olan ‘Nazarene Kardeşliği’ tarafından ikinci suç duyurusunda bulunuldu.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, DİNİ İNANÇLARI HİCVİ DE İÇERİR’

Pagente’ye destek olmak için #FreePuraLukaVega (Pura Luka Vega’ya özgürlük) etiketiyle kampanya başlatan “drag’in bir suç olmadığını” vurgulayarak haklarında adil işlem yapılmayan katil ve cinsel suç faillerini hatırlattı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün LGBTİ+ hakları programında uzman olan Ryan Thoreson da Pagente’ye yönelik suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Thoreson , “İfade özgürlüğü, dini inançları rencide eden, hicveden ya da onlara meydan okuyan sanatsal ifadeleri de içerir” dedi. (DIŞ HABERLER)

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