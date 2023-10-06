Ermenistan, Harp Okuluna Düzenlenen Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Suriye Halkına Derin Başsağlığı Dileklerini İletti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN 06 EKİM (SANA) – Ermenistan, dün Homs kentinde askeri okul subaylarının mezuniyet törenini hedef alan terör saldırısını kınayarak, Suriye halkına taziyelerini iletti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bugün X platformundaki hesabında şunları söyledi: ‘’Geçtiğimiz günlerde Homs şehrinde çok sayıda ölü ve yaralının ölümüyle sonuçlanan terör saldırısından derin üzüntü duyuyoruz.’’

Bakanlık ayrıca, ‘’Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz’’ ifadelerini sözlerine ekledi.

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