Antakya Ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikliği, Homs’taki Harp Okulu’nu Hedef Alan Günah Ve İhaneti Kınadı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT 06 EYLÜL (SANA) – Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikliği, Humus’ta askeri okul subay öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Patrikhane’deki Antakya Ortodoks Medya Merkezi, SANA’nın bir kopyasını aldığı açıklamada, “Günahın, suçun ve ihanetin eli dün Harp Okulu subay öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alarak Humus’a uzandı. Günahkar saldırı öğrenciler ve aileleri arasında onlarca şehidin ölümüyle sonuçlandı” dedi.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi yaptığı açıklamada, başta şehit aileleri olmak üzere Suriye liderlerine ve halkına başsağlığı, yaralılara rahmet ve şifa diledi.

SANA