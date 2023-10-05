Michel: Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımalı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya’daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde gelişmeleri değerlendirdi., Aliyev’in 5’li formattaki görüşmeye katılmaması ile ilgili olarak ise yorum yapmadı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile son görüşmesinde onun “Ermenistan’a yönelik toprak hırsları olamayacağını” belirttiğini söyledi. Michel Bakü ile Yerevan’ın toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak kabul edilmesinin garanti altına alınmasını talep etti.

Michel, “Bu yüksek sesle söylenmeli ve [Ermenistan ile Azerbaycan’ın] toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması garanti edilmelidir.” dedi.

“Burada, Aliyev’in Granada’ya gelmeme kararı hakkında yorum yapmayı düşünmüyorum, bu konuda ne düşündüğümü ona bizzat anlatacağım” diyen Michel, Türkiyeli gazetecilerin “AB neden 30 yıldır sessiz kaldı, şimdi Ermenistan adına konuşmaya başladı, bundan sonra tarafsız arabulucu olabilir mi?” sorusuna yanıt verdi. Michel, “Elbette olabilir, çünkü gizli bir gündemimiz yok, biz sadece herkes için istikrar ve refah istiyoruz” dedi.

AB’nin Karabağ’dan gelen mültecileri desteklemek için Ermenistan’a insani yardım sağlamayı planladığını da sözlerine ekleyen Avrupa Konseyi Başkanı, “Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile bağları güçlendirme niyetini de memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

Paşinyan üç prensibi açıkladı

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la barış sürecinin üç temel prensip temelinde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

İspanya’ya hareketi öncesinde parlamentoda konuşan Paşinyan, bu ilkelerin 15 Temmuz 2023’te Brüksel’de yapılan toplantının ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada kaydedildiğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

“Bu ilkeler şunlardır: Birincisi, Ermenistan ve Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin topraklarının 29.800 ve Azerbaycan topraklarının 86 bin 600 kilometre kare olduğu anlayışıyla birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyacaklar.

İkinci olarak Alma-Ata deklarasyonu, sınırların belirlenmesi için siyasi bir temel oluşturmalıdır. Belirlemenin hangi haritalar üzerinden yapılacağı konusunda bir karara varılması ve anlaşmaya varılması çok önemlidir. Bizim düşüncemiz 1975 haritaları esas alınarak bunun gerçekleşmesi gerektiği yönündedir, fakat prensip olarak bu konudaki tutumumuzun çok sert olduğu söylenemez.

Üçüncüsü, bölgede iletişimin açılması ancak ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, yasama, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi temelinde gerçekleşmelidir.

Ben, Azerbaycan’ın kamuya açıklanmış ilkelere bağlılığını yeniden teyit etmesi halinde, pratikte barış anlaşmasının imzalanmasının yalnızca kısa bir süre meselesi olduğunu düşünebileceğimizi sanıyorum.”

Ancak Paşinyan, Azerbaycan’ın üst düzey yetkililerinin söz konusu ilkelere bağlılıklarını yeniden teyit etmemelerini sorunlu buluyor. Paşinyan, “Azerbaycan’ın, bahsettiğim üç ilkeye bağlılığını yeniden teyit ettiğini açıkladığı gün, pratikte barışın sağlandığını düşünebiliriz” dedi.

Paşinya , Granada’da imzalayacağı anlaşmada da bu ilkelerin yer aldığını ifade etti.

Agos