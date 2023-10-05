Irak, Ezidilerin Cema Bayramı’nı resmi bayram olarak kabul etti

Irak’ta, Cema Bayramı’nın resmi bayram olarak kabul edilmesi ve her yıl bayramın kutlandığı 6-14 Ekim tarihlerinin resmi tatil olması kararlaştırıldı.

DUVAR – Irak, Ezidilerin Cema Bayramı’nı resmi olarak kabul etti. Bayram boyunca Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak’ta 8 gün resmi tatil ilan edildi. Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, dün toplanan Bakanlar Kurulu bir dizi karar aldı.

Rûdaw’ın aktardığına göre Bakanlar Kurulu toplantısında, Cema Bayramı’nın resmi bayram olarak kabul edilmesi ve her yıl bayramın kutlandığı 6-14 Ekim tarihlerinin resmi tatil olması kararlaştırıldı. Ezidi Kürtler her yıl 6-13 Ekim tarihleri arasında en büyük hac bayramı olan Büyük Cema (toplanma) Bayramı’nı inançları açısından kutsal sayılan Laleş İbadethanesinde bir araya gelerek kutluyor.

Her yıl hac bayramına Kürdistan’ın diğer kentlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce Ezidi katılıyor. Laleş’teki Şeyh Adi Türbesi’ni dini ve milli hac olarak kabul eden Ezidiler, şeyhin sandukasına yüz sürüp 3 kez tavaf ettiklerinde hacı oluyor. Ezidiler, şeyhin türbesine Sırat Köprüsü denilen bir köprüden geçerek ulaşırlar. Türbenin içinde bulunan ve Kaniya Spi dedikleri suda vaftiz edilirler.

Orta Doğu’nun kadim dini inançlarından olan Ezidiliğin; Cema, Eza, Belinda, Çilê Havinê, Çile Zivistanê, Hıdır İlyas ve Çarşema Sor gibi bayramları bulunuyor. 2014 yılında IŞİD, Ezidilerin yaşadığı Şengal’i işgal ederek büyük bir katliam gerçekleştirmişti. IŞİD, 17 kez Şerfeddin Türbesi’ne saldırarak kontrol etmeye çalışmış ancak Ezidi savaşçılar türbeyi savunarak işgali önlemişti. (DIŞ HABERLER)

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