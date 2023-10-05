Azerbaycan, Şuşi’deki Ğazançetsots Ermeni Kilisesini camiye çeviriyor (FOTO)

“France Press” ajansı Azerbaycan’ın işgalinde bulunan Şuşi’deki Surp Amenapırgiç Ğazançetsots Ermeni Kilisesinin fotoğraflarını yayınlandı.

Fotoğraflarda göründüğü gibi Azerbaycanlı vandallar Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) göz bebeği olarak addettiğimiz Ğazançetsots Ermeni kilisesinin kubbelerini kaldırıp camiye dönüştürüyorlar. Böylece tarihi ve mimari Ermeni yapısı yok olma teklikesi ile karşı karşıya.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/05/Şuşi-Gazançetsots-Azerbaycan-Karabağ-Artsakh/258414