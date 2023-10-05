Arkeolojik kazıdan manastır çıktı

Mustafa KIRLAK / DHA

ORDU Fatsa’da 2021 yılın eylül ayında yürütülen yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan Antik Roma dönemine ait 8 mezarın bulunduğu bölgede arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Mezarların bulunduğu alanda Bizans dönemine ait kilise olduğunun tespit edildiğini belirten Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Seçkin Evcim, şöyle konuştu:

“Buranın Aziz Konstantin ve Helena’ya adanmış manastır kilisesi olduğunu belirledik. Kilisenin de mezarlar ile birlikte aslında Antik Polemonion Kenti’nin önemli bir parçası olduğu anlaşılmış oldu. Kilisenin ilk inşasının MS 5’inci-6’ncı yüzyıllara ait olabileceğini düşünüyoruz. Şu an ulaştığımız buluntular dahi antik metinlerdeki bu yapının çok güzel resimlere ve mozaiklere sahip olduğuna dair bilgileri doğrulamış oldu. Önümüzdeki kazı çalışmalarında da bu duvar resmi parçalarını ve mozaikleri korunmuş olarak kısmen bulabileceğimize inanıyoruz.”

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/arkeolojik-kazidan-manastir-cikti-42340898