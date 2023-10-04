Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ülkemin normalleşmesine yardımcı olacaksa istifaya hazırım

Artı Gerçek – Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimine son verdiği ve bölgede yaşayan 120 bin Ermeninin tamamına yakının Ermenistan’a göç etmesine neden olduğu askeri operasyonunun ardından ülkesinde muhalefetin büyük tepkisini çeken ve günlerce istifa etmesi için eylemler yapılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan “istifa etmeye hazır olduğunu” söyledi.

‘ÜLKEDEKİ DURUMUN NORMALLEŞMESİNE YARDIMCI OLACAKSA…’

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA’nın haberine göre, Ermenistan Başbakan Paşinyan bugün yaptığı açıklamada, “ülkedeki durumun normalleşmesine yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu” söyledi.

‘ALİYEV İLE BARIŞ ANLAŞMASI’NI İMZALAMAYA HAZIRIM’

Diğer yandan Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in aynı etkinlikten çekildiğine dair haberlere rağmen yarın Avrupa Birliği ile görüşmelerde bulunmak üzere İspanya’ya uçacak. Azerbaycan devlet medyası Aliyev’in Paşinyan ile görüşmelerde bulunabileceği İspanya’daki AB arabuluculuğundaki görüşmeye katılmama kararı aldığını duyurmuş, Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle bu kararı aldığını açıklamıştı. Rus haber ajansı Interfax, Paşinyan’ın “Aliyev ile görüşme fırsatını kaçırdığı için üzgün olduğunu” ve “iki ülke arasındaki barış görüşmelerine ilişkin ‘çığır açıcı’ olarak nitelendirdiği bir belgeyi imzalamaya hazır olduğunu “söylediğini aktardı.

Fransa, Almanya, Ermenistan, Azerbaycan liderleri ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılacağı beşli toplantının yarın İspanya’nın Granada kentinde yapılması planlanıyordu. Beşli, 19 Eylül’de başlatılan 24 saatlik bir askeri operasyonla Bakü’nün tam kontrolü geri almasının ardından Dağlık Karabağ bölgesinin geleceğini tartışacak ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden ancak sorunlu barış görüşmelerinin gidişatını gözden geçirecekti.

Azerbaycan devlet haber ajansı APA haberinde Aliyev’in toplantıda Türkiye’nin de temsil edilmesini istediğini ancak Fransa ve Almanya’nın buna karşı çıktığını belirterek Bakü’nün toplantının potansiyel katılımcıları arasında “Azerbaycan karşıtı bir atmosfer” oluştuğunu düşündüğünü söyledi. APA özellikle Michel’in yaptığı bir açıklama ve Fransız yetkililerin “Ermeni yanlısı açıklamaları” ile Fransa’nın salı günü açıkladığı Erivan’a silah sağlama kararının Bakü’de hoşnutsuzluk yarattığını belirtti. (DIŞ HABERLER)

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