Papa Francis’ten eşcinsel çiftlerin kutsanmasına açık kapı: ‘Dışlayan yargıçlar olamayız’

Artı Gerçek – Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis “sınırlı olması, duruma göre karar verilmesi ve heteroseksüellerin düğün törenleriyle karıştırılmaması koşuluyla” rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsama olasılığını açık bıraktı. Papa bu görüşünü Asya, Avrupa, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika’dan beş muhafazakâr kardinalin sorularına verdiği bir yanıtla açıkladı. Kardinaller Papa’ya çarşamba günü Vatikan’da başlayacak olan küresel bir toplantıya ilişkin konular hakkında “Dubia” (Latince’de “Şüpheler”) olarak bilinen bir dizi resmi soru gönderdi. Sorulardan biri, özellikle Almanya ve Belçika gibi ülkelerde nispeten yaygın hale gelen, rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamaya başlamasıyla ilgiliydi.

KARDİNALLER ‘TATMİN OLMADIĞINI’ AÇIKLAYANCA VATİKAN’DAN YANIT GELDİ

Yazışma Temmuz ayında gerçekleşti ve beş kardinalin Papa Francis’in cevaplarından “tatmin olmadıklarını” söyleyerek girişimlerini tek taraflı olarak açıklamalarının ardından pazartesi günü Vatikan, Papa’nın cevaplarını yayınladı. Papa’nın yanıtı, 2021 yılında Vatikan’ın doktrin ofisi tarafından bu tür kutsamalara izin verilmemesi yönündeki kararından farklıydı.

PAPA: HAYIRSEVERLİK TÜM KARARLARIMIZA VE TUTUMLARIMIZA NÜFUZ ETMELİDİR

Yedi maddelik yanıtında Francis, Kilise’nin evliliği “bir erkek ve bir kadın arasında özel, istikrarlı ve çözülmez bir birliktelik” olarak anladığını ve “bu inançla çelişebilecek her türlü ayin veya kutsal törenden” kaçınması gerektiğini söyledi. Ancak Papa Francis “Papazlığa ait hayırseverlik tüm kararlarımıza ve tutumlarımıza nüfuz etmelidir” dedi ve “Sadece inkar eden, reddeden ve dışlayan yargıçlar olamayız” diye ekledi.

‘KİLİSE HUKUKU HER ŞEYİ KAPSAYAMAZ VE KAPSAMALIDIR’

“Bir kutsama talep edildiğinde, bunun Tanrı’ya yardım için bir yalvarış, daha iyi yaşamak için bir yakarış ifade ettiğini” belirten Papa “Papazlığa ait sağduyu, bir veya daha fazla kişi tarafından talep edilen ve yanlış bir evlilik kavramını yansıtmayan kutsama biçimlerinin olup olmadığını yeterince ayırt etmelidir” dedi ve kutsama taleplerinin vaka bazında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Belirli durumlarda bu sağduyunun bir parçası olabilecek kararların mutlaka bir norm haline gelmemesi gerektiğini” söyleyen Papa, “Kilise hukuku her şeyi kapsamamalıdır ve kapsayamaz da” ifadelerini kullandı. Kilise’nin insanlarla olan ilişkilerine her zaman “nezaket, sabır, anlayış, hassasiyet ve cesaretlendirme” ile yaklaşması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şubat ayında, İngiltere Kilisesi’ndeki üst düzey isimlerin yaptığı bir oylama, eşcinsel çiftler için kutsama dualarına izin veren öneriyi desteklemişti.. Bu gelişme, eşcinsel bir çiftin yasal bir evlilik töreninin ardından adak duaları, şükran günü ve Tanrı’nın kutsaması gibi hizmetler için bir Anglikan kilisesine gidebileceği anlamına geliyor. (DIŞ HABERLER)

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