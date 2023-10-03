Papa Francis: Eşcinsel birliktelikleri kutsamanın yolları olabilir

By Euronews

Papa Francis, kutsama ile kutsal evlilik birlikteliği arasındaki ayırıma dikkat çekti

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, eşcinsel birliktelikleri kutsamanın yolları olabileceğini belirtti.

Papa, kendisine eşcinsellikle ilgili kilise öğretisini onaylaması için meydan okuyan beş muhafazakar kardinale yanıt verdiği bir mektupta, kutsamanın kutsal evlilikle karıştırılmaması halinde bu tür durumların incelenebileceğini öne sürdü.

LGBTQ+ Katolikleri savunan Yeni Yollar Bakanlığı, mektubun bu kesimin kilisede hoş karşılanmasına yönelik çabaları “önemli ölçüde ilerlettiğini” ifade etti.

Papa Francis mektupta ne dedi?

Papa Francis’in, kardinallerden gelen ve “dubia” adı verilen beş soruluk listeye yanıt olarak 11 Temmuz’da yazdığı mektup Vatikan tarafından yayınlandı.

Buna göre Papa mektubunda evliliğin bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olduğunu yineledi.

Ancak kardinallerin eşcinsel birliktelikler ve kutsamalarla ilgili sorusunu yanıtlarken, “papazlığa dair hayırseverliğin” sabır ve anlayış gerektirdiğini ve ne olursa olsun rahiplerin “sadece inkar eden, reddeden ve dışlayan” yargıçlar haline gelemeyeceğini ifade etti.

Papa “Bir hayır duası talep edildiğinde, Tanrı’dan bir yardım talebi, daha iyi yaşayabilmek için bir yakarış, daha iyi yaşamamıza yardım edebilecek bir babaya duyulan güven ifade edilmektedir.” diye yazdı.

Objektif olarak “ahlaki açıdan kabul edilemez” durumlar olduğunu belirten Papa yine de “papazlara dair hayırseverliğin” günahkar insanlara içinde bulundukları durumdan tamamen sorumlu olmayabilecekleri dikkate alınarak muamele edilmesini gerektirdiğini dile getirdi.

“Eşitliğe doğru muazzam bir ilerleme”

Papa’nın mektubu üzerine görüş bildiren Yeni Yollar Bakanlığı İcra Direktörü Francis DeBernardo, Papa’nın açık sözlülüğünü memnuniyetle karşıladı.

DeBrernardo, “Papazların aynı cinsiyetten çiftleri kutsamasına izin verilmesi, kilisenin gerçekten de aynı cinsiyetten çiftler arasında kutsal sevginin var olabileceğini ve bu çiftlerin sevgisinin Tanrı’nın sevgisini yansıttığını kabul ettiği anlamına geliyor” dedi.

DeBernardo “Bu tanıma, LGBTQ+ Katoliklerin tam olarak istediği bir şey olmasa da, daha tam ve daha kapsamlı bir eşitliğe doğru muazzam bir ilerlemedir.” yorumunda bulundu.

Vatikan, evliliğin kadın ve erkek arasında ayrılmaz bir birliktelik olduğunu savunuyor ve bu nedenle eşcinsel evliliğe uzun süredir karşı çıkıyor.

Buna rağmen Francis eşcinsel eşlere yasal haklar sağlayan medeni kanunlara destek veriyor. Avrupa’nın bazı bölgelerinde Katolik rahipler Vatikan’ın kınamasına maruz kalmadan eşcinsel birliktelikleri kutsuyor.

Euronews