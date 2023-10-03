İran, bölge ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini destekliyor, ancak uluslararası sınırların değiştirilmesine karşıdır

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın İran’a yaptığı ziyaret, iki komşu ülke arasındaki ikili ilişkilere yönelik devam eden görüşmelerin ve Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin bir parçası olarak gerçekleşti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naser Kanaani, bir basın toplantısında bu konuya dair açıklamalarda bulundu.

Kanaani, bu ziyaretin İran için Kafkasya bölgesindeki çatışmaların çözümüne yönelik bölgesel potansiyel aracılığıyla görüş açısını ifade etme fırsatı sunduğunu belirtti.

O, bölgedeki barışın İran için son derece önemli olduğunu ve tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. “Zangezur Koridoru” olarak adlandırılan konuyla ilgili olarak, Kanaani, İran’ın ulaşım bağlantılarının geliştirilmesini desteklediğini ve bu durumun bölge ülkelerine faydalı olacağını belirtti, ancak tekrar vurguladı: “Ülke uluslararası ve jeopolitik sınırların değiştirilmesine karşıdır.”

Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen Ermenilere yardım gönderilmesi konusunda, Kanaani, İran Kızılayı’nın yakın zamanda bu konuyla ilgili ayrıntıları açıklayacağını bildirdi.

ERMENİ HABER AJANSI