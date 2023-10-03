Ermenistan’dan Rusya’yı kızdıracak hamle: UCM’nin yargı yetkisini kabul eden Roma Statüsü onaylandı

Artı Gerçek – Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da “egemenliğini tesis ettiği” askeri operasyonu ve bölgede yaşayan 120 bin Ermeninin tamamına yakınının Ermenistan’a göç etmesinin ardından Ermenistan hükümetinden bölgede güçleri bulunan Rusya’ya yönelik tepki giderek artıyor. Rusya-Ermenistan arasındaki gerginliği artıracak son hamle Ermenistan parlamentosunun bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) kuruluş tüzüğü olan Roma Statüsü’nü onaylaması oldu.

Ermenistan parlamento sözcüsü 60 milletvekilinin Roma Statüsü’nün onaylanması ve UCM’nin yargı yetkisinin geriye dönük olarak tanınmasına ilişkin bir bildirinin kabul edilmesi yönünde oy kullandığını, 22 milletvekilinin ise ret oyu verdiğini söyledi. Armenpress’in aktardığına göre oylamada muhalefetteki “Ermenistan İttifakı” ve “Onurum Var İttifakı” ret oyu kullandı.

YASAYA GÖRE PUTİN, ERMENİSTAN’A AYAK BASARSA TUTUKLANMAK ZORUNDA

Rusya-Ermenistan ilişkileri Moskova’nın Ukrayna’ya geniş çaplı saldırısı ve Ermenistan’ın komşusu Azerbaycan’ın otuz yıldır Dağlık Karabağ Ermenileri tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ’ı yeniden ele geçirirken Moskova’nın hareketsiz kalması nedeniyle kötü bir şekilde gerilmişti. UCM’ye katılmak, Ermenistan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i oraya ayak basması halinde en azından yasal olarak tutuklamak zorunda kalacağı anlamına geliyor, çünkü mahkeme Putin hakkında Ukrayna’dan yüzlerce veya daha fazla çocuğu yasadışı olarak sınır dışı ettiği şüphesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.

RUSYA ‘CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR’ DEMİŞTİ

Ermenistan, Roma Statüsü’nü 1999 yılında imzalamış ancak onaylamamıştı. Ermenistan hükümeti 1 Eylül 2023 tarihinde UCM Roma Statüsü’nün onaylanmasına ilişkin bir taslağı Parlamento’ya göndermişti. Ardından Ermenistan, Mart ayında UCM’nin yargı yetkisine başvurması halinde Moskova’nın kendisini “ciddi sonuçlar” doğuracağı konusunda uyarmasının ardından planlarını “Rusya ile görüştüğünü” açıklamıştı.

Erivan, bu hamlenin “Azerbaycan’ın Ermenistan ile uzun süredir devam eden çatışmada işlediğini söylediği savaş suçlarını ele almayı amaçladığını” ve” Rusya’yı hedef almadığını söylemişti. Rusya ise “Ermenistan’ın güvenliğini sağlamak için yalnızca Rusya’ya güvenme politikasının bir hata olduğunu” açıkça söyleyen ve ABD kuvvetleriyle ortak tatbikatlara ev sahipliği yapan Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı artan hayal kırıklığını dile getirmişti. (DIŞ HABERLER)

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