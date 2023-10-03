Dağlık Karabağ: İran, Kafkasya’da herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı uyardı

By Euronews

İran, Zengebur Koridoru projesine atıfta bulunarak, Kafkasya’da herhangi bir “jeopolitik değişikliğe” karşı olduklarını vurguladı

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İran, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı ancak Kafkasya’da “herhangi bir jeopolitik değişikliğe” karşı uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, haftalık basın toplantısında İran’ın Dağlık Karabağ’ın “işgal altındaki topraklarının” Azerbaycan’a geri verilmesini “her zaman desteklediğini” belirtti.

Ancak açıklamasında Zengezur Koridoru’na atıfta bulunan Kanani, “Kafkasya bölgesinde uluslararası sınırların değiştirilmesine ve jeopolitik değişikliklere karşıyız” dedi.

İran’ın Kafkasya’daki jeopolitik değişiklikle ilgili hassasiyeti İran sınırı boyunca uzanacak olan “Zengezur Koridoru” olarak bilinen karayolu projesini açma çabalarını hızlandırma arzusundan kaynaklanıyor.

Uluslararası gözlemcilere göre Karabağ’da hakimiyetini güçlendiren Bakü’nün bir sonraki adımı, Azerbaycan topraklarını Nahçıvan’a bağlayacak olan ve İran sınırı boyunca uzanan Zengezur Koridoru olacak.

Zengezur Koridoru Ermenistan, İran ve Türkiye arasında kalan ve Azerbaycan’a bağlı olmasına rağmen toprak sınırı bulunmayan Nahçıvan özerk cumhuriyeti kadar Bakü’nün toprak devamlılığı sağlamayı amaçlıyor.

Tahran, stratejik olarak gördüğü bu güzergahın Azerbaycan tarafından ilhakının İran’ın Ermenistan ve Avrupa’ya erişimini kesmesinden endişe ediyor.

Tahran Erivan’a desteğini yineledi

İranlı sözcünün açıklamaları, pazar gününden bu yana Tahran’ı ziyaret eden Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigorian’ın pazartesi günü Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdullahyan ile görüşeceği sırada geldi.

Grigorian’ı kabul eden İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Ahmadian Ali Akbar, “krizin tırmanmaması” için sükunetin yeniden sağlanması yönünde her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ve Ermenistan arasında özellikle ticaret alanında yakın ilişkiler bulunuyor.

Son görüşmeler vesilesiyle Tahran, Erivan’a olan desteğini bir kez daha teyit etti.

Azerbaycan’ın Türkiye ile derin kültürel ilişkileri bulunuyor. Bakü ve Tahran arasındaki ilişkiler de tarihsel olarak hassas bir konumda.

Bakü ayrıca İranlı yetkililerin bir diğer “büyük düşmanı” olan İsrail’den de silah satın alıyor.

Euronews