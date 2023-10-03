BM misyonu Karabağ’dan ilk gözlemlerini paylaştı

Karabağ’a ulaşan BM misyonunun ilk raporuna göre, Dağlık Karabağ’da 50 ila 1.000 kadar Ermeni kalmış durumda.

BM ekibi ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, “Misyon, yerel halkın aniden evlerini terk etmesi ve bu deneyimin yol açtığı acıdan etkilendi” dedi.

Heyet, “Ekip, muhataplardan Karabağ bölgesinde 50 ila 1000 arasında etnik Ermeni’nin kaldığını duydu” dedi.

BM ekibi ziyaretleri sırasında Stepanakert’e gitti.

Ekip, yaptıkları görüşmeler sonucu “yerel halkın geri dönme niyetinde olup olmadığını şu aşamada belirlemenin zor olduğunu” söyledi.

Açıklamada, heyet üyelerinin ziyaret ettikleri yerlerde hastaneler, okullar ve konutlar dahil olmak üzere sivil kamu altyapısında, kültürel ve dini yapılarda herhangi bir hasar görmediğini gözlediği belirtildi.

Ermenistan’dan BM misyonuna tepki

Ermenistan’da ise BM misyonuna tepki var.

Büyükelçi Edmon Marukyan, Dağlık Karabağ’daki BM misyonunun “Azerbaycan’ın işlediği etnik temizliği, keyfi gözaltıları, sivil altyapının tahrip edilmesini ve diğer suçları meşrulaştırmak için” elinden geleni yaptığını söyledi.

Marukyan “Bu insanlar BM’nin bir kurum olarak itibarını zedeliyor. BM’nin bu ‘temsilcilerin’ faaliyetlerine ilişkin soruşturmasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Fransa, misyonun bölgeye girmesine ancak bölge sakinlerinin çoğu gittikten sonra izin verdiği gerekçesiyle Azerbaycan’a tepki gösterdi.

Azerbaycan’ın 19 Eylül’de Karabağ’a yönelik başlattığı saldırının ardından 20 Eylül’de ateşkese varılmış, ancak bölge sakini Ermeniler Azerbaycan kontrolü altında yaşamak istemedikleri için Ermenistan’a sığınmıştı.

1 Ekim itibariyle 100 bini aşkın Karabağlı Ermeni Ermenistan’ı sığınmış durumda. Bu, Karabağ’daki Ermeni nüfusunun çok büyük kısmının Karabağ’ı terkettiği anlamına geliyor. Savaş öncesinde bölgede 120 bin Ermeni yaşadığı tahmin edilmekteydi.

Yerel Karabağ Hükümeti 2023 sonuna kadar hükümetin feshedileceğini ve silahlı güçlerin dağıtılacağını açıkladı. Azerbaycan ise Karabağ hükümetinde yer almış bazı isimleri tutuklamaya başladı. Eski bakan Ruben Vardanyan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü David Babayan tutuklanmış durumda.

Azerbaycan ayrıca eski Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ve eski Savunma Ordusu komutanı Celal Harutyunyan’ı uluslararası arananlar listesine ekledi. Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan, “2020’de Gence’nin sivil halkına yönelik roket saldırıları ve 44 gün savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak” arananlar listesine alındı.

Agos