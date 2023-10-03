Arayik Harutyunyan gözaltına alındı

Azerbaycan, eski Karabağ Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı.

Böylece Azerbaycan tarafından gözaltına alınan ya da tutuklanan Karabağlı bakan ve yöneticilerin sayısı 8’e yükseldi.

Daha önce Ruben Vardanyan, Davit Manukyan, Levon Mnatsakanyan, Davit Babayan, Bako Sahakyan, Arkadi Ghukasyan ve Davit Ishkhanyan gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, önceki gün 300’den fazla Karabağlı Ermeniyi “en çok arananlar” listesine aldıklarını açıklamıştı.

Söz konusu listeden dört eski Karabağ yöneticisi daha önce gözaltına alınmıştı: Eski Devlet Bakanı Ruben Vardanyan, eski Savunma Bakanı Levon Mnatsakanyan, eski Savunma Ordusu Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Davit Manukyan ve eski Dışişleri Bakanı Davit Babayan.

Listedeki üç yüz kişi arasında Arayik Harutyunyan da yer alıyordu. Listede ayrıca Karabağ Savunma Ordusu’nun eski komutanı Celal Harutyunyan da yer alıyor.

Agos