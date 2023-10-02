Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi, Patrik’i büyükelçilikte ağırladığı için eleştiriliyor: “Daha doğal bir şey olamaz”

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, İtalya ve Vatikan’a yaptığı gezi sırasında Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ı da ziyaret etti. Daha önce yurtdışında pek çok kez büyükelçilikler tarafından ağırlanan Patrik I. Bartholomeos’un bu ziyareti başta Zafer Partililer olmak üzere milliyetçi çevrelerce eleştiriliyor. Serbestiyet’e konuyu değerlendiren emekli büyükelçi Yalım Eralp: “Vatikan sefirinin Patrik’i ağırlamasından daha doğal bir şey olamaz.”
Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın, İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ve yanındakileri büyükelçilikte ağırlaması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.
Ulutaş, büyükelçilik önünde çekildikleri fotoğrafı şu notla paylaştı:
“Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos’u ve beraberinde bulunan İtalya Metropoliti Sayın Polykarpos, Patrikhane Özel Ofisi Direktörü Muhterem Aetios, Arkhon Sayın Stilianos Efstratiadis ve Vatikan’da Müsteşar Monsenyör Andrea Palmieri’yi bugün Büyükelçiliğimizde ağırladık. Teşrifleri için teşekkür ediyoruz.”
Bartholomeos’un Türkiye’nin dönemin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyareti (20 Ekim 2020)
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