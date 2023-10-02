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Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi, Patrik’i büyükelçilikte ağırladığı için eleştiriliyor: “Daha doğal bir şey olamaz”

2023-10-02

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, İtalya ve Vatikan’a yaptığı gezi sırasında Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ı da ziyaret etti. Daha önce yurtdışında pek çok kez büyükelçilikler tarafından ağırlanan Patrik I. Bartholomeos’un bu ziyareti başta Zafer Partililer olmak üzere milliyetçi çevrelerce eleştiriliyor. Serbestiyet’e konuyu değerlendiren emekli büyükelçi Yalım Eralp: “Vatikan sefirinin Patrik’i ağırlamasından daha doğal bir şey olamaz.”

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın, İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ve yanındakileri büyükelçilikte ağırlaması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Ulutaş, büyükelçilik önünde çekildikleri fotoğrafı şu notla paylaştı:

“Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos’u ve beraberinde bulunan İtalya Metropoliti Sayın Polykarpos, Patrikhane Özel Ofisi Direktörü Muhterem Aetios, Arkhon Sayın Stilianos Efstratiadis ve Vatikan’da Müsteşar Monsenyör Andrea Palmieri’yi bugün Büyükelçiliğimizde ağırladık. Teşrifleri için teşekkür ediyoruz.”

Ulutaş’ın bu paylaşımına başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray olmak üzere çok sayıda kişi tepki gösterdi.
O paylaşımlardan bazıları şöyle:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Hiç devlet deneyimi olmayan biri büyükelçi atarsanız böyle olur”
“Hiç devlet deneyimi olmayan bir kişiyi büyükelçi atarsanız, Fatih kaymakamına bağlı başpapazın Türk büyükelçiliğini ziyaret ederek şereflendirdiğini duyurur.”
Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray: “Görevden almazsa Tayyip Bey de aynı fikirde demektir”
“Bu Büyükelçi hemen görevden alınmazsa Tayyip Bey de aynı fikirde demektir.”
Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenol: “Utanç verici”
“Diplomaside büyük bir utanca imza atılmıştır. Liyakatin önemini bir kez daha görmüş olduk böylelikle. Cumhuriyetimizin temsilcisi bir büyükelçinin, Cumhuriyetimize düşman bir kurumun başpapazını ağırlamaktan şeref duyduğunu dile getirmesi utanç vericidir.”
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu: “Bu sepetleri Papazlar takdis etmiş.”
“Bu sepetleri Papazlar takdis etmiş. Yazıklar olsun…”
İlk büyükelçilik ziyareti değil
Bu ziyaret, 2 Kasım 1991’de Fener Rum Patriği olarak görevlendirilen I. Bartholomeos’un ilk büyükelçilik ziyareti değil.
Bartholomeos şimdiye kadar pek çok kez başta Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Vatikan Büyükelçiliği olmak üzere yurtdışı gezilerinde Türk büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i ziyareti (24.11.2021)



Bartholomeos’un Türkiye’nin dönemin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyareti (20 Ekim 2020)



Bartholomeos’un Türkiye’nin dönemin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyareti (20 Ekim 2020)

https://serbestiyet.com/dis-haber/turkiyenin-vatikan-buyukelcisi-patriki-buyukelcilikte-agirladigi-icin-elestiriliyor-daha-dogal-bir-sey-olamaz-144137/

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