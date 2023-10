Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi, Patrik’i büyükelçilikte ağırladığı için eleştiriliyor: “Daha doğal bir şey olamaz”

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş’ın, İtalya ve Vatikan’a ziyarette bulunan Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ve yanındakileri büyükelçilikte ağırlaması sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

Ulutaş, büyükelçilik önünde çekildikleri fotoğrafı şu notla paylaştı:

“Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos’u ve beraberinde bulunan İtalya Metropoliti Sayın Polykarpos, Patrikhane Özel Ofisi Direktörü Muhterem Aetios, Arkhon Sayın Stilianos Efstratiadis ve Vatikan’da Müsteşar Monsenyör Andrea Palmieri’yi bugün Büyükelçiliğimizde ağırladık. Teşrifleri için teşekkür ediyoruz.”

Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos’u ve beraberinde bulunan İtalya Metropoliti Sayın Polykarpos, Patrikhane Özel Ofisi Direktörü Muhterem Aetios, Arkhon Sayın

Stilianos Efstratiadis ve Vatikan’da Müsteşar Monsenyör Andrea Palmieri’yi bugün Büyükelçiliğimizde ağırladık.… pic.twitter.com/9qdckkamCE — Ufuk Ulutaş 🇹🇷 (@ufukulutas) September 30, 2023

Ulutaş’ın bu paylaşımına başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray olmak üzere çok sayıda kişi tepki gösterdi.

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: “Hiç devlet deneyimi olmayan biri büyükelçi atarsanız böyle olur”

“Hiç devlet deneyimi olmayan bir kişiyi büyükelçi atarsanız, Fatih kaymakamına bağlı başpapazın Türk büyükelçiliğini ziyaret ederek şereflendirdiğini duyurur.”

Eski İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray: “Görevden almazsa Tayyip Bey de aynı fikirde demektir”

“Bu Büyükelçi hemen görevden alınmazsa Tayyip Bey de aynı fikirde demektir.”

Bu Büyükelçi hemen görevden alınmazsa Tayyip Bey de aynı fikirde demektir. https://t.co/th8Ge451h1 — Dr. Aytun Çıray (@TCAytunCiray) October 1, 2023

Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenol: “Utanç verici”

“Diplomaside büyük bir utanca imza atılmıştır. Liyakatin önemini bir kez daha görmüş olduk böylelikle. Cumhuriyetimizin temsilcisi bir büyükelçinin, Cumhuriyetimize düşman bir kurumun başpapazını ağırlamaktan şeref duyduğunu dile getirmesi utanç vericidir.”

Diplomaside büyük bir utanca imza atılmıştır. Liyakatin önemini bir kez daha görmüş olduk böylelikle.

Cumhuriyetimizin temsilcisi bir büyükelçinin, Cumhuriyetimize düşman bir kurumun başpapazını ağırlamaktan şeref duyduğunu dile getirmesi utanç vericidir. https://t.co/AZHvGGZXuM — Selçuk Erenerol (@selcukerenerol) October 1, 2023

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu: “Bu sepetleri Papazlar takdis etmiş.”

“Bu sepetleri Papazlar takdis etmiş. Yazıklar olsun…”

Bu sepetleri Papazlar takdis etmiş. Yazıklar olsun… https://t.co/598xeBR45X — Rifat Serdaroğlu (@rifatserdaroglu) October 1, 2023

Bırakın da Fatih Kaymakamlığına bağlı bir papaz olduğu halde Ekümenik gibi takılan adam müşerref olsun ziyaret ettiği için Sayın Büyükelçi https://t.co/Z5O6cQngnn — Mustafa Çakıcı (@mustafacakici35) October 1, 2023

Bu adam gerçekten BİZİM büyükelçimiz mi?

Yoksa Azınlıkların kompleksli bir temsilcisi mi?

Hükümet, vekil olmuş şu bu olmuş adamlarını ödül olarak büyükelçi yapınca, sonuç bu!

Bozulma her yerde… https://t.co/0fRgCUnFHK — Ahmet Erimhan (@ErimhanAhmet) October 1, 2023

Bugün de buna utandık.

Daha ne kadar kötü olabilirler diye soruyorum, her gün kendi sorduğum soruya yeni bir cevapla karşılık veriyorum. Her güne yenisini ekleyebiliyorlar. https://t.co/8hxFRxqkgG — Melek Can (@canmelek11) October 1, 2023

İlk büyükelçilik ziyareti değil

Bu ziyaret, 2 Kasım 1991’de Fener Rum Patriği olarak görevlendirilen I. Bartholomeos’un ilk büyükelçilik ziyareti değil.

Bartholomeos şimdiye kadar pek çok kez başta Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Vatikan Büyükelçiliği olmak üzere yurtdışı gezilerinde Türk büyükelçiliklerini ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i ziyareti (24.11.2021)

Büyükelçiliğimizi ziyaret etme nezaketini gösteren Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile bugün çeşitli konularda istişarede bulunduk.

We discussed a variety of subjects today with the Greek Orthodox Patriarch Bartholomew who kindly visited our Embassy. pic.twitter.com/zsYwIMfpg1 — Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) November 24, 2021

Bartholomeos’un Türkiye’nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan’ı ziyareti (24.03.2023)

Litvanya’daki temasları çerçevesinde bu sabah (21 Mart) Büyükelçiliğimizi ziyaret etme nezaketini gösteren Fener Rum Patriği Bartholomeos’la istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/9eDc27cvP9 — T.C. Vilnius BE – Embassy of Türkiye in Vilnius (@TurkishEmbassyV) March 21, 2023

Bartholomeos’un Türkiye’nin dönemin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı ziyareti (20 Ekim 2020)

Serbestiyet