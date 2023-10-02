Papa Francis, Yerevan ile Bakü arasında istikrarlı bir anlaşma sağlanması yönündeki umudunu dile getirdi

Papa Francis Pazar günü yaptığı vaazda Dağlık Karabağ çevresindeki durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

“Bir kez daha Azerbaycan’ı ile Ermenistan’ı diyalog yapma çağrısında bulunuyorum. Taraflar arasındaki müzakerelerin, uluslararası toplumun da desteğiyle, insani krize son verecek sağlam bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Papa Francis “Stepanakert yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için dua ediyorum” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/10/02/Papa-Yerevan-Bakü-Ermenistan-Azerbaycan/257958