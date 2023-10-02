Osman Kavala’nın ‘Ermeni’ faaliyetleri ortaya çıktı! Bölgeyi haritalandırmışlar

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Birçok yabancı kuruluşla bağlantısı bulunan Osman Kavala’nın Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki Ermenilerle ilgili faaliyetler şüphe uyandırıyor. Kavala’nın destekçileri arasında FETÖ ve PKK’ya kol kanat geren İsveç de bulunuyor.



Ömür boyu hapis cezası kesinleşen “Gezi kalkışması finansörü” Osman Kavala’nın çeşitli bağlantıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soros bağlantılı Açık Toplum Vakfı’nın yönetim kurulu üyesi olan Kavala’nın Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri özelinde Ermeni köyleri, nüfusu ve tarihi yerlerini ortaya çıkarmaya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler ve iş birliği yaptığı yabancı kuruluşlar dikkat çekiyor.

KAVALA’NIN ŞİRKETLERİNE BATI DESTEĞİ

Kavala’nın Kanada’da kurduğu ve ‘dernek’ görüntüsü verdiği “Anadolu Kültür Anonim Şirketi”nin İsveç de dahil birçok Batılı ülkeden destek görüyor.

Kendisini “kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu” olarak tanımlayan ancak ‘anonim şirketi’ statüsünde faaliyet gösteren Anadolu Kültür’ün internet sitesinin ‘Hakkımızda’ sayfasındaki yer alan “Anadolu Kültür’e sağladıkları kurumsal destek için Civil Rights Defenders, Foundation for Arts Initiatives, Sigrid Rausing Trust, Stiftung Mercator’a teşekkür ederiz.” ifadesi yer alıyor.

KAVALA’NIN ARKASINDAN DA İSVEÇ ÇIKTI

Daha önce Haber7, İsveç’in Türkiye’de toplum mühendisliğine dayalı faaliyetler yürüttüğünü pek çok kez gündeme getirmişti. Osman Kavala’nın şirketinin arkasından da İsveç kurumlarının çıkması dikkat çekti.

İsveç merkezli “Civil Rights Defender” isimli kuruluşun, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın serbest bırakılması için birçok kez çağrıda bulunduğu belirlendi.



(İngilizce kaynaklı metinler Google Translate ile Türkçe’ye çevrilmiştir.)

İSVEÇ BAŞKONSOLOSLUĞU’NDAN FON

Anadolu Kültür’ün “Diyarbakır Hafızası” adlı projesini İsveç’in fonladığı kaydedildi. Şirketin web sitesindeki bilgiye göre; projeye İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Almanya merkezli Gerda Henkel Vakfıile ABD merkezli Chrest Vakfı’nın da katkı sağladığı ifade edildi.

ERMENİLERE AİT ‘KÜLTÜREL MİRASI’ VE NÜFUSU BELGELEME ÇALIŞMALARI

Anadolu Kültür’ün Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki Ermeni nüfusu ve kalıntılarıyla ilgili çalışmaları da çok dikkat çekici. Ermenistan’daki kuruluşlarla iş birliği yapan şirket, “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında faaliyetler gösteriyor.

Ermeni kalıntıları ve nüfusuna yönelik çalışmaların da bulunduğu “Muş: Risk Altındaki Mimari Miras” isimli projenin geçtiğimiz yıl yayımlanan raporundaki ‘Sunuş’ başlıklı yazıda Osman Kavala’nın skandal sözleri bulunuyor.

Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı İsmail Yavuz Özkaya’nın yazdığı yazıda, Osman Kavala’nın neden bu projeleri yürüttüğünü adeta gözler önüne seriyor:

“European Association of Archaeologists (EAA) tarafından, arkeolojik kültürel miras alanına olağanüstü katkıları ve bireysel çalışmaları için 2019 Avrupa Arkeoloji Mirası ödülüne layık olan sevgili Osman Kavala’nın ödül kabul konuşmasında tanımladığı gibi ‘Ülkemizin doğusunda Ermeni topluluklar tarafından yaratılmış eserler yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan canlı bir şekilde devam etmiş bir kültürün hikâyesini anlatıyordu. Ermeni’lerin bu topraklardan koparıldıkları 1915 yılından sonra bu hikâyeler dinleyicisiz kalmış, susturulmuş, bir kısmı tahrip edilmişti…’ Konumu çoğu kez modern haritalarda ve yön tabelalarında gösterilmeyen, geçmişteki adları değiştirilmiş, ancak sorarak ya da tarif ederek bulabileceğiniz ve çok az sayıda kişinin sizi ulaştırabileceği köyler, manastırlar, kiliseler, değirmenler, hamamlar, kaleler, konutlar, köprüler, mezarlıklarla doluydu Muş…”

ERMENİ KÖYLERİ VE NÜFUSUNA DAİR ÇALIŞMA

Ermenilere ait köyleri araştıran şirket, Ermeni nüfusunu da ortaya çıkarması şüphe uyandırıyor. Proje kapsamında yayımlanan raporda, Houshamadyan Arşivi’nden alınan bir haritada Ermeni köylerine yönelik çalışmalar yapıldığı görülüyor.

(Projenin sözde raporunda belirtilen Muş Ovası’ndaki Ermeni köyleri)

KİMLERLE BAĞLANTISI VAR?

İşte Anadolu Kültür’ü destekleyen ve işbirliği yapılan kuruluşlardan bazıları:

World Monuments Fund ve Scott Redford

European Association of Archaeologists (EAA)

Goethe-Institut

Avrupa Birliği (CultureCIVIC programı)

Civil Rights Defenders

Foundation for Arts Initiatives

Sigrid Rausing Trust (Açık kaynaklarda yer alan bilgiye göre; 80 bin sterlin hibe, Temmuz 2023’ten itibaren 3 yıl içinde 240 bin hibe taahhüdü)

Stiftung Mercator

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu

The Anna Lindh Virtual Marathon for Dialogue

Visual Voices

European Cultural Foundation (ECF)

MitOst e.V.

iac Berlin

Hollanda Büyükelçiliği

Fransız Kültür Merkezi (Institut français Turquie)

Robert Bosch Stiftung

Art of Hosting Athens

SOCIUS Organisationsberatung gemeinnützige GmbH

Robert Bosch Stiftung

Stichting DOEN

Mimeta

Al Mawred Al Thaqafy

Zollverein Vakfı (Essen),

Klassik Weimar Vakfı (Weimar)

British Council

Pro Helvetia

Heinrich Böll Stiftung Derneği

Hamburg Ernst Barlach Vakfı

Calouste Gulbenkian Vakfı

Umverteilen Vakf

https://www.haber7.com/guncel/haber/3356461-osman-kavalanin-ermeni-faaliyetleri-ortaya-cikti-bolgeyi-haritalandirmislar