Nüfusun neredeyse tamamı kaçtıktan sonra: Azerbaycan’dan Karabağ’daki Ermenilere inanç ve dil serbestisi

Artı Gerçek – Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ’da 120 bin olduğu tahmin edilen Ermeni nüfusun 100 bininden fazlası ‘etnik temizlik’ korkusuyla Ermenistan’a kaçtıktan sonra, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin din ve inanç özgürlüğüne sahip olacaklarını açıkladı. Duyuruda, Ermenilerin dillerini de kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ‘entegrasyon sürecinin’ Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde Azerbaycan Anayasası, kanunları ve uluslararası yükümlülükleri esas alınarak yürütüleceği vurgulandı.

‘DAĞLIK KARABAĞ’DA MANAT KULLANILACAK, ERMENİ ÇİFTÇİLERE SÜBVANSİYON VERİLECEK’

Açıklamada, Ermenilerin yaşadığı bölgelerde yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel temsilcisi aracılığıyla yürütüleceği, sakinlerin de özel temsilciliğin çalışmalarında yer alabileceği, ayrıca bölgede belediyelerin kurulacağı ve seçimlerin yapılacağı ifade edildi. Öte yandan Ermenilerin de bölgenin asayişinin sağlanması için Azerbaycan İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca, bölgede Azerbaycan’ın ulusal para birimi manatın kullanımının sağlanması ve Ermeni çiftçilere sübvansiyon verileceği de ‘entegrasyon sürecinde’ atılması beklenen adımlardan.

NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 85’İ ERMENİSTAN’A KAÇTI

Dağlık Karabağ’da uluslararası toplum tarafından tanınmayan Stepanakert (Hankendi) merkezli Artsakh Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Samvel Şehrimanyan imzaladığı kararnameyle tüm devlet kurumlarını feshettiğini duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun son saldırısının ardından sağlanan ateşkesle birlikte bölgeden kaçmaya başlayan yerli halk, son yılların en kitlesel göç hareketlerinden birine imza atmış, Ermenistan Başbakanlığı, Karabağ’dan ülkeye gelen Ermenilerin sayısının 100 bin 520’ye ulaştığını duyurmuştu. Yaklaşık 120 bin nüfuslu Dağlık Karabağ’dan yaşanan göçle ilgili konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgedeki durumu, “Gelecek günlerde Dağlık Karabağ’da hiç Ermeni kalmayacak” diye özetlemişti.

ERMENİSTAN’DAN AB’YE ‘AZERBAYCAN’A YAPTIRIM’ ÇAĞRISI

Öte yandan, Ermenistan bugün Avrupa Birliği’ni Dağlık Karabağ bölgesindeki askeri operasyonu nedeniyle Azerbaycan’a yaptırım uygulamaya çağırdı. Ermenistan’ın AB elçisi Tigran Balayan, Batı’nın sert adımlar atmaması halinde Bakü’nün yakında Ermenistan’a saldırabileceği uyarısında bulundu. Balayan açıklamasında, Azerbaycan petrol ve doğalgazına tavan fiyat getirilmesi ve AB’nin Bakü ile daha yakın ilişkilere yönelik görüşmelerinin askıya alınması gibi olası tedbirleri sıraladı. Büyükelçi ayrıca Batı’yı Ermenistan’a “cesur” güvenlik yardımı sağlamaya çağırdı. Ermeni Büyükelçi, Azerbaycan’ın daha önce Dağlık Karabağ’a saldırılmayacağı yönünde verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak Ermenistan’a yönelik olası bir Azerbaycan saldırısının ‘eli kulağında’ olduğunu savundu. (DIŞ HABERLER)

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