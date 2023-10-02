Dağlık Karabağ tamamen boşaldı

Azerbaycan’ın 19 Eylül’deki Karabağ’a yönelik saldırısı ve 20 Eylül’deki ateşkesin ardından Karabağ’daki Ermeniler, ülkeyi hemen hemen tamamen terkederek Ermenistan’ı sığındı.

Eski Dağlık Karabağ Devlet Bakanı Artak Beglaryan,

“Artsakh’ta (Karabağ) çoğu memur, acil servis çalışanı, gönüllü ve bazı özel ihtiyaçları olan kişilerden oluşan en fazla birkaç yüz kişi kaldı. Onlar da gidecekler” dedi.

Karabağ Cumhurbaşkanı Samvel Şahramanyan, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen askeri operasyonlar sonucu hayatını kaybedenler ve kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarına kadar bir grup yetkiliyle birlikte başkent Stepanakert’te kalacak.

Karabağ İnsan Hakları Savunucusu Gegham Stepanyan, Karabağ’dan gelen son otobüsün 15 yolcuyla Goris’e ulaştığını yazdı. Stepanyan,

“Kendini adamış küçük bir ekip yüzlerce işareti takip etti ve çaresiz insanları tahliye etmek için kapı kapı dolaştı” dedi.

30 Eylül Cumartesi itibariyle 100 bini aşkın Ermeni sivil, Ermenistan’a ulaşmıştı. Karabağlı Ermeniler, dokuz aylık ablukanın ardından gelen saldırıdan sonra Azerbaycan hakimiyetinde yaşamak istemediklerini belirterek Ermenistan’a sığındılar. Azerbaycan ise Karabağlı Ermeniler için bir entegrasyon planı hazırladıklarını ve kimseye “gidin” demediklerini duyurmuştu.

Sivillerin durumunu incelemek için yola çıkan BM misyonu ise dün (1 Ekim pazar) bölgeye ulaştı.

Agos