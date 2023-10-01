BM misyonu Dağlık Karabağ’a ulaştı

Azerbaycan, 1 Ekim Pazar günü Pazar günü Dağlık Karabağ’a bir Birleşmiş Milletler misyonunun geldiğini açıkladı.

Azerbaycan cumhurbaşkanlığı sözcüsü AFP’ye, esas olarak insani ihtiyaçları değerlendirmek üzere bir BM misyonunun Pazar sabahı Karabağ’a geldiğini söyledi.

Heyet üyeleri Ağdam üzerinden Stepanakert’e doğru yola çıktı.

Bu, yaklaşık 30 yıldır ilk kez uluslararası kuruluşun bölgeye erişim sağlaması anlamına geliyor.

Fransa, misyonun bölgeye girmesine ancak bölge sakinlerinin çoğu gittikten sonra izin verdiği gerekçesiyle Azerbaycan’a tepki gösterdi.

Azerbaycan’ın 19 Eylül’de Karabağ’a yönelik başlattığı saldırının ardından 20 Eylül’de ateşkese varılmış, ancak bölge sakini Ermeniler Azerbaycan kontrolü altında yaşamak istemedikleri için Ermenistan’a sığınmıştı.

1 Ekim itibariyle 100 bini aşkın Karabağlı Ermeni Ermenistan’ı sığınmış durumda. Bu, Karabağ’daki Ermeni nüfusunun çok büyük kısmının Karabağ’ı terkettiği anlamına geliyor. Savaş öncesinde bölgede 120 bin Ermeni yaşadığı tahmin edilmekteydi.

Yerel Karabağ Hükümeti 2023 sonuna kadar hükümetin feshedileceğini ve silahlı güçlerin dağıtılacağını açıkladı. Azerbaycan ise Karabağ hükümetinde yer almış bazı isimleri tutuklamaya başladı. Eski bakan Ruben Vardanyan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü David Babayan tutuklanmış durumda.

Azerbaycan ayrıca eski Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ve eski Savunma Ordusu komutanı Celal Harutyunyan’ı uluslararası arananlar listesine ekledi. Azerbaycan başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan, “2020’de Gence’nin sivil halkına yönelik roket saldırıları ve 44 gün savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak” arananlar listesine alındı.

(AFP, Ajanslar, news.am)

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