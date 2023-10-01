BM heyeti, 30 yıl aradan sonra Ermenilerin yaklaşık tamamının evini terk ettiği Dağlık Karabağ’da

By Euronews

BM heyetinin, en önemli görevi bölgedeki insani ihtiyaçları yerinde tespit etmek olacak.

Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, 30 yıllık aradan sonra bölgede yaşayan Ermenilerin önemli bir kısmının evlerini terk ettiği Dağlık Karabağ’a ulaştı.

BM heyetinin, en önemli görevi bölgedeki insani ihtiyaçları yerinde tespit etmek olacak.

Bu arada Fransa yaptığı açıklamada, Bakü’yü eleştirerek, Azerbaycan’ın BM heyetinin gelişini Dağlık Karabağ’da yaşayan Ermenilerin kitlesel göçünden sonra kabul etmesinden “üzüntü duyduğunu” bildirdi.

Azeri birliklerinin Dağlık Karabağ’da geçen hafta başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşayan 120 bin Ermeni’den 100 bini bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçmişti. Çatışmalarda 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Rus basınından Interfax’ın aktardığına göre, Karabağ’da “çoğu memur, acil servis çalışanı, gönüllü, bazı özel ihtiyaçları olan ve ayrılmaya hazırlanan kişilerden oluşan” yaklaşık birkaç yüz kişi kaldı.

Ermenistan hükümeti yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’dan ayrılan 45 binden fazla kişinin devletin sağladığı konaklama merkezlerinde ağırlandığını bildirdi.

Dağlık Karabağ’da neler oluyor?

Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardında alevlenen savaşta bölgedeki Ermeniler, “Artsakh Cumhuriyeti” adında bir yönetim ilan etti.

Söz konusu “ülke” dünyada hiçbir ülke tarafından resmen tanınmadı.

1990-1994 yılları arasında Birinci Karabağ Savaşı olarak bilinen çatışmalarda Ermeniler, Azerbaycan’ın nominal kontrolünden kurtulurken yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti ve çoğu etnik Azeri olmak üzere bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Azerbaycan, 2020’de Moskova’nın aracılık ettiği bir barış anlaşması ve Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasıyla sona eren ikinci bir savaşta Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakları geri aldı.

Euronews