Dağlık Karabağ’da 100 binden fazla Ermeni evini terk etti

By Euronews

Birleşmiş Milletler, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Dağlık Karabağ’a bir heyet göndereceğini duyurdu.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ’dan gelen Ermenilerin sayısının 100 bine çıktığını açıkladı.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ise Dağlık Karabağ’da geçen haftaki çatışmalarda 192 Azeri askerinin ve bir sivilin hayatını kaybettiğini ve 500 askerin yaralandığını aktardı.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ’a bir heyet göndereceğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Ermenistan’a giriş yapanların sayısının 100 bin 417 kişiye ulaştığını duyururken, Karabağ’da, ayrılmaya hazırlanan az sayıda kişinin kaldığını bildirdi.

Dağlık Karabağ’da 120 bin Ermeni yaşıyordu

Resmi verilere göre Dağlık Karabağ’da 120 bine yakın Ermeni yaşıyordu.

Rus basınından Interfax’ın aktardığına göre, Karabağ’da “çoğu memur, acil servis çalışanı, gönüllü, bazı özel ihtiyaçları olan ve ayrılmaya hazırlanan kişilerden oluşan” yaklaşık birkaç yüz kişi kaldı.

BM heyeti, 30 yıl aradan sonra Dağlık Karabağ’a gidecek

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ’a bir heyet göndereceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, 30 yıl aradan sonra BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini ve heyetin sahada durum tespiti yapacağını bildirdi.

Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM’nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti.

“BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek” bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise “Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü.” değerlendirmesini yaptı.

Euronews