Birleşmiş Milletler: Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a kaçanların sayısı 100 bini geçti

Artı Gerçek – Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkanı Filippo Grandi dün geç saatlerde yaptığı açıklamayla, Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a kaçanların sayısının 100 bini aştığını duyurdu. Grandi, göçenlerin çoğunun aç, bitkin ve acil yardıma muhtaç olduğunu da ekledi.

BM: TÜM TARAFLAR ULUSLARARASI VE İNSANİ HUKUKA SAYGI DUYMALI

Öte yandan, BM, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ’a bir heyet göndereceğini duyurdu. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini duyuran Dujarric, heyetin sahada durum tespiti yapacağını söyledi. Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

‘AZERBAYCAN’IN DAVETİ VE TAM DESTEĞİYLE BÖLGEYE GİDİYORUZ’

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM’nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti. “BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek” bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise “Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü” değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ, Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında tartışma konusu olmuş, 1990’ların başındaki savaşla Azerbaycan’dan kopmuştu. Azerbaycan, 2020’de Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan ikinci Karabağ Savaşı’nın ardından enklavın içindeki ve çevresindeki toprakları geri aldı. Ateşkes anlaşması, Rusya’nın Ermenistan ile Karabağ arasındaki karayolu ulaşımının açık kalmasını sağlamasını gerektiriyordu. Ancak, Ermenistan ve Karabağ arasındaki karayolu bağlantısını sağlayan Laçın Koridoru, aralık ayında kendilerini ekolojik hak savunucuları olarak tanımlayan Azeri siviller tarafından ablukaya alındı. Rus barış güçleri duruma müdahale etmezken nisan ayında Azerbaycan sınır muhafızları güzergaha bir kontrol noktası kurarak ablukayı sıkılaştırmıştı. Son olarak, yaklaşık bir hafta önce, Dağlık Karabağ’dan Bakü’ye yapılan saldırılarda sivil ve polislerin öldürüldüğü gerekçesiyle Azerbaycan Dağlık Karabağ’a karşı askeri operasyon başlatmış, Ermeni güçlerinin silah bırakmayı kabul etmesi üzerine ateşkes sağlanmıştı.

Dağlık Karabağ’daki “Artsakh Cumhuriyeti” ise yaptıkları açıklamada, devletin tüm kurumlarını feshettiklerini açıklamıştı. Yapılan açıklamada, ilan ettikleri Artsakh Cumhuriyeti’nin 1 Ocak itibariyle “varlığının sona ereceği” duyurulmuştu. Açıklamada “Bu kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra, Dağlık Karabağ halkı, cumhuriyet dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeniden entegrasyon koşullarını öğrenmeli, gelecekte Dağlık Karabağ’da kalma konusunda bağımsız ve bireysel bir karar vermelidir” ifadeleri de yer almıştı. (DIŞ HABERLER)

Karabağ’dan göç etmek zorunda kalan Ermenilerin sayısı 70 bini aştı

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi kendini feshetti: Nüfusun yarısından fazlası ülkeyi terk etti

Karabağ’daki yönetimin üst düzey isimlerinden Vardanyan gözaltına alınarak Bakü’ye götürüldü

Karabağ özerk kalsaydı

Artı Gerçek