Lübnanlı Ermeniler Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi (VIDEO)

28 Eylül’de binlerce Lübnanlı Ermeni genç, Azerbaycan’ın Lübnan büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

“Arevelk” gazetesi,Lübnan’ın “Ain ar” bölgesine vardıklarında gençlerin birlikte Artsakh marşını söylediğini bildiriyor.

Gazetenin haberinde şu ifadelere yer verildi: “Ülkenin güvenlik birimleri büyükelçilik çevresinde sıkı önlemler alırken, o bölgeye genç akışı devam ediyor.

Miting sırasında çatışmaların yaşandığını ve güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz sıktığını da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca arbede de yaşandı ve bunun sonucunda bir kaç kişi yaralandı.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/29/Lübnan-Ermeni-Azerbaycan-Artsakh/257818