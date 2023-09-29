Erdoğan’ın ‘Zengezur’ açıklaması İran basınında: ‘Teklifinde bir yanlışlık var’

İran Gazetesi’nde yayınlanan bir analizde, Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri operasyonuna atıfla, Ankara’nın bu ‘geniş çaplı gerilime’ Zengezur Koridoru ‘hayalleriyle’ müdahil olduğu yorumu yapıldı.

DUVAR – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın diğer bölgelerine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun bir an önce açılması için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Erdoğan, İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Ancak İran’dan henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. BBC İzleme Servisi’ne göre İran’da devlet medyası teklifi olumlu karşılarken, bazı uzmanlar projeyle İran’ın sınırlarının daralacağını savundu.

İRAN GAZETESİ: ANKARA GERİLİME BU HAYALLERLE MÜDAHİL OLDU

İran Gazetesi’nde 27 Eylül’de yayımlanan “Dış Müdahale Olmadan Güney Kafkasya’daki Sorunları Çözmek” başlıklı makalede Ankara’nın, ‘Tahran’ın Kafkasya’daki çıkarlarını korumak konusundaki ciddi mesajını işittiği’ belirtildi. Gazete, Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri operasyonunun hedeflerinden birinin ‘Zengezur Koridoru fikrini hayata geçirmek’ olduğunu belirtti. Analizde, Ankara’nın bu ‘geniş çaplı gerilime’ Zengezur Koridoru ‘hayalleriyle’ müdahil olduğu yorumu yapıldı ve bunun gerekçesi şöyle açıklandı:

“Bu koridor, Türkiye’yi demir yolu hatları ve otoyollar üzerinden Londra ve Pekin’e bağlayan ve bu ülkenin transit enerji merkezinden faydalanmasını sağlayan bir halka olabilir mi? Özünde Türkiye’nin İran gibi bölgesel rakiplerinin nüfuzunun azalmasına yol açabilecek bir gelişme.”

‘REİSİ İRAN’IN KIRMIZI ÇİZGİLERİNDEN AÇIKÇA SÖZ ETTİ’

Koridorun İran için sonuçlarını ele alan makalede, Zengezur Koridoru’nun, İran ile Ermenistan arasındaki toprak bağlantısını ortadan kaldıracağı kaydedildi ve buna ek diğer olumsuz görülen sonuçlar şöyle sıralandı: “İran’ın kuzey ve kuzeybatıda Avrupa’ya ihracat ve ithalat için kullandığı rotalar, Azerbaycan ve Türkiye’nin eline geçecek. Bakü’nün Ermenistan’ın Sionik vilayeti üzerindeki kontrolüyle İran ile Ermenistan arasındaki coğrafi ilişkinin kırılmasına, İran’ın Gürcistan’a ve Karadeniz kıyısındaki Batum Limanı’na erişiminin kesilmesine yol açacak ve İran’ı jeostratejik bir ikilem içinde bırakacaktır.”

Gazete, İran’ın pozisyonuyla ilgili olarak, eylül başında Tahran’ı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da ‘net mesajlar’ verildiğini ve Ankara’nın bu mesajları duyduğunu belirtti: “(Cumhurbaşkanı) İbrahim Reisi, Türk hükümetinin elçisiyle yaptığı görüşmede, bölgenin jeopolitik sınırlarının bütünlüğüne ilişkin İslam Cumhuriyeti’nin kırmızı çizgilerinden açıkça söz ederek Bakü’ye, Ankara’ya ve gerekirse Tel Aviv’e daha ciddi bir mesaj vermeye hazır olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı’nın son dönemde Nahçıvan ziyaretindeki tutumu, Tahran’ın Kafkasya’daki ulusal çıkarlarını koruma yönündeki ciddi mesajının Ankara tarafından işitilmiş olmasından ayrı düşünülemez. Erdoğan’ın pozisyonunun, Bakü’nün Zengezur’un yapımı için Ermenistan’la artan gerginliği sürdürme konusundaki kararlılığını ne kadar sarsacağını zaman gösterecek.”

‘SORUN, TAM KONTROLDE ISRAR ETMELERİ’

Zengezur Koridoru projesiyle ilgili endişelerini açıkça dile getiren İranlılar, koridorun gözetiminin önemli bir sorun olduğunu da kaydetti. Güney Kafkasya Analisti Saeed Saffari, reform yanlısı günlük gazete Şark’a verdiği demeçte, İran’ın, projede sınır bütünlüğünün bozulmamasını güvence altına aldığı ve ‘koridoru gözetim altında tuttuğu’ sürece fayda sağlayacağını belirtti. Koridorun gözetim altında tutulması gerektiği fikri Erdoğan’ın niyetini sorgulayan muhafazakar Farhiktegan gazetesi tarafından da vurgulandı. Gazete, Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteğiyle koridorun güvenliğini sağlamak için Ermenistan’la savaşa girmeyeceğini savunarak “Erdoğan’ın teklifinde bir yanlışlık var” dedi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin İran topraklarını halihazırda geçiş koridoru olarak kullandığını söyleyen Farhikhtegan, Erdoğan’ı ‘düzenbazlıkla’ suçladı ve şunları yazdı: “Erdoğan ve (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev, Ermenistan’da bir koridor kurmak istiyorlarsa kurabilirler ancak sorun, koridorun tam kontrolünde ısrar etmeleridir.”

Farhikhtegan’ın analiziyle hemfikir görünen Kafkasya Uzmanı Mahmud Karimi, Şark gazetesine verdiği röportajda İran’ın Erdoğan’ın önerisini kabul etmesi durumunda ‘topraklarının Azerbaycan’ın eline geçtiğine şahit olacağını’ belirtti.

AZERBAYCAN’IN DOĞRUDAN TÜRKİYE’YE BAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Ermenistan’ın en güneyinde yer alan eyalet, Syunik adını taşıyor. Azerbaycan’da ise bu bölge için Zengezur ismi kullanılıyor. Bu bölgenin doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti yer alıyor. Zengezur Koridoru projesi ise bu bölgeden açılacak kara ve demir yolu ulaşımıyla Azerbaycan’ı doğrudan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlamayı hedefleyen projenin adı. Daha geniş anlamda ise proje Azerbaycan’ı doğrudan Türkiye’ye bağlamayı amaçlıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan, projeye farklı yaklaşıyor. 2020’deki 2. Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Anlaşmanın 9. maddesinde Nahçıvan ile Azerbaycan arasında ulaşım yollarının açılması öngörüldü. Bu maddede, “Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti; insanların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım bağlantılarının güvenliğini garanti eder” ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca, “Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın Batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım bağlantılarının inşası gerçekleştirilecektir” cümlesi yer aldı. Azerbaycan bu madde ile Ermenistan ve Azerbaycan’ın Zengezur Koridoru konusunda anlaşmış olduğunu öne sürüyor. Ermenistan ise ulaşım yollarının açılmasını desteklediğini ancak bu maddede Zengezur adının kullanılmadığı gibi Bakü’nün talep ettiği şekliyle bir koridor projesinden de bahsedilmediğini belirtiyor.

DAĞLIK KARABAĞ CUMHURİYETİ 1 OCAK 024 İTİBARIYLA FESHEDİLDİ

Azerbaycan son askeri operasyonuyla, 20 Eylül’de Karabağ’da kontrolü sağlamıştı. Karabağ’daki Ermeniler, silah bırakmayı ve Bakü yönetimiyle ‘bölgenin Azerbaycan’la yeniden entegre olması’ için görüşmeler yapmayı kabul etmişti. Karabağ’daki Ermenilerin lideri Samvel Şahramanyan, bağımsızlık mücadelesine resmen son verdi.

Şahramanyan, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin 1 Ocak 2024’te feshedilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Azerbaycan’ın askeri operasyonu sonrası, bölgede yaşayan Ermenilerin çoğu da Ermenistan’a geçti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulurken, Azerbaycan’ın ana karası ile Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesi Ermenistan’a bırakılmıştı. Böylece Nahçıvan’ın Azerbaycan’ın diğer bölgeleriyle kara bağlantısı kesilmişti. Nahçıvan, Türkiye ile SSCB arasında 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan’a bırakıldı.

Türkiye 13 Ekim 1921’de SSCB, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı Antlaşması’yla, Nahçıvan’ın Azerbaycan’a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü olmuştu. (BBC Türkçe)

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