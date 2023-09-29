Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a zorla yerlerinden edilenlerin sayısı 84 bin 770’e ulaştı

Ermenistan Başbakanı’nın Basın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan’ın bildirdiğine göre 29 Eylül günü saat 06.00 itibarıyla Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen 84.770 kişi Ermenistan’a sığındı.

Hatrılanacağı üzere Azerbaycan, 19 Eylül’den itibaren Dağlık Karabağ’a yönelik, sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan geniş çaplı bir saldırı başlattı. Şu anki verilere göre Ermeni tarafından aralarında siviller de olmak üzere en az 200 kişi hayatını kaybetti ve 400’den fazlası yaralandı.

20 Eylül’de Dağlık Karabağ yönetimi, Rus barışı koruma misyonunun komutanlığının ateşkesle ilgili önerisini kabul etti. 21 Eylül’de Yevlah’ta Dağlık Karabağ ve Azerbaycan temsilcilerinin toplantısı yapıldı, ikinci toplantı ise 25 Eylül’de İvanyan’da gerçekleşti. 24 Eylül’de Azerbaycan’ın son askeri operasyonlar sonucunda evsiz kalan ve cumhuriyetten ayrılmak istediklerini ifade eden ailelerin Rus barış gücü eşliğinde Ermenistan’a nakledileceği açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/29/Dağlık-Karabağ-Ermenistan-Azerbaycan-Ermeni/257820