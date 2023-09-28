Zengezur’a jeopolitik neşter

Zengezur koridoru ile Türkiye, Azerbaycan’a ve oradan da Orta Asya’daki Türk dünyasına ve Çin’e doğrudan ulaşacak. Bir bakıma Kuşak Yol Projesi’nin orta koridorunu oluşturan hattın önündeki düğüm çözülecek. Haliyle Ermenistan ve İran’ın da bu değişen bölgesel jeopolitik haritada yerini alması için başta Türkiye olmak üzere Asya’nın diğer iki büyük gücü Rusya ve Çin de büyük bir çaba gösteriyor.

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İşte bu nedenle İran veya Ermenistan’ın Türkiye başta olmak üzere Rusya ve Çin’i karşısına alıp Zengezur koridoruna yönelik vetosunu daha fazla devam ettirmesi reel-politik dinamikler açısından çok zor. Nitekim Kafkasya’daki statükoyu savunan Erivan ve Tahran’ın artık yeni değişim dalgasına direnme güçleri kalmadı.

Bu da Türkiye, Rusya ve Çin’in İran ve Ermenistan’ı yeni sürecin bir parçası yapma yönündeki diplomasisinin başarı şansını daha da artırıyor.

Çünkü Rusya ve Çin ile İran arasında artan stratejik ilişkiler, Tahran’ın Kafkasya’daki eksenini de değiştiriyor. Hindistan’ın İran ve Azerbaycan üzerinden Kuzey-Güney hattı yönünde Rusya’ya ulaşmasına imkân verecek olan demiryolu ağı ve yeni boru hattı projeleri de İran ve Ermenistan’ın Kafkasya’daki yeni jeopolitik haritada yerlerini almasını kaçınılmaz kılıyor.

Bütün taraflar açısından da en makul olanı bu.

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Zengezur meselesi çözüldüğünde Atlantik ile Pasifik arasındaki devasa hatta Türkiye’nin hareket kabiliyetini sınırlayan son engel de ortadan kalkmış olacak.

Ne ki Batı, “Karabağ savaşı sona erdi. Fakat Zengezur için yeni bir savaşın kapısı aralanacak. Ve bu savaş İran, Türkiye, Rusya ve Çin’i de cepheye çekecek. Zengezur krizinin bölgesel bir kapışmaya dönüşme riski yüksek” görüşünde. Yani bunun olması için çaba harcıyorlar.

Fakat yeni dünya bunun aksini söylüyor. Zengezur meselesi Batı’nın ‘kaşıyabildiği bir sorun’ olmaktan çıkarılacak. Zira Karabağ’daki zaferde de gördük ki Batı bu bölgede istediği gibi at koşturamıyor artık.

Türkiye, Çin ve Rusya’nın ağırlıklarını koymasıyla Zengezur meselesi ya diplomatik ya da askeri yollarla illaki bir çözüme kavuşturulacak ve bu yaraya gereken jeopolitik neşter vurulacaktır. Gidişat bunu gösteriyor…

Sabah Gazetesi