Peskov: Roma tüzüğünün kabul edilmesi düşmanca olur

Rusya Devlet Başkanı Putin’in basın sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ermenistan’ın Roma Statüsü’ne katılma niyetini memnuniyetle karşılamadığını söyledi.

Peskov şöyle konuştu:

“Ermenistan, bizim (yani Rusya’nın) Roma Tüzüğü’nden yana olmadığımızı çok iyi biliyor ve Ermenistan da bu kararın (Putin’in tutuklanmasının doğuracağının) yaratacağı durumun gayet iyi farkında. Bunun Erivan’da çok iyi bilindiğini biliyoruz. Bu hoş karşıladığımız bir şey değil”

Peskov, Ermenistan’ın Roma Statüsü’nü onaylama kararının Rusya’ya karşı “son derece düşmanca” olduğunu da sözlerine ekledi.

Agos