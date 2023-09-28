İranlı milletvekili: Rusya’nın çıkarlarına zarar vermiyoruz ama Tahran’ın Ermenistan konusundaki tutumu sarsılmaz

İran Meclisi Milletvekili Robert Beglaryan, 27 Eylül’de NEWS.am muhabirine verdiği demeçte İran’ın, Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde Ermenistan’la iş birliğini geliştirmeye çalıştığını ancak İran’ın koridor veya Ermenistan’ın sınırları konusundaki tutumu sarsılmaz olduğunu belirtti.

İran meclisinin Ermeni milletvekili, “Şu ana kadar İran, bu bölgenin coğrafi konumunun kendisi için o kadar ciddi bir öneme sahip olduğunu gösterdi ki, farklı düzeylerdeki müzakereler sırasında yapılabilecek hiçbir teklif Tahran’ı cezbetmedi.

Rusya’dan da teklifler gelebilir, ancak Tahran, özellikle Kafkasya’nın Orta Doğu ile ilişkilerde artan rolü göz önüne alındığında, Ermenistan üzerinden kuzeye erişimi önemli görüyor. Dolayısıyla Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması İran açısından önemli bir faktördür.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın süper güç olarak her zaman kendi çıkarlarını gözettiğini ve bunu öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Beglaryan şunları kaydetti: “Rusya’nın, daha önce Rus devletinin parçası olan veya nüfuz alanı içindeki ülke faktörünü kendi avantajına kullanmaya çalışacağı açıktır.

İran, 44 günlük savaş sırasında bile Rusya’nın olayların kendi amaçları doğrultusunda gelişmesine bir ölçüde izin verdiğine inanıyordu. Ve o zamanlar henüz Rusya-Ukrayna savaşı yoktu.

İran ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler, her iki ülkenin de yaptırım altında olduğu dikkate alındığında daha da yakınlaştı ancak tarafların her birinin çekinceleri var.”

ERMENİ HABER AJANSI