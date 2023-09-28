Hacıyev: Ermenistan topraklarıyla ilgili askeri bir hedefimiz yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev, Reuters ajansına, Bakü’nün “sadece Ermenistan üzerinden Nahcivan ile ulaşım bağlantısı istediğini” belirtti ve bunun “hem ülkeye hem de tüm bölgeye fayda sağlayacağına” dair güvence verdi.

Hacıyev “Azerbaycan’ın Ermenistan’ın egemen topraklarıyla ilgili herhangi bir askeri hedefi veya sorunu yok, bu… tamamen Azerbaycan’ın gündeminin dışında” dedi.

Brüksel’de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Avrupalı ​​yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrasında demeç veren Hacıyev “Ermenistan’a teklifimiz iletişim hatlarının inşası, ulaşım hatlarının çok barışçıl bir şekilde inşa edilmesidir” dedi.

Brüksel’deki müzakereler sırasında yetkililer, Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim’de Granada’da yapılacak Avrupa zirvesinde olası görüşmeyi tartıştılar.

Agos