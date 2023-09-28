Ermenistan: Etnik Ermeni nüfusun yarıdan fazlası Dağlık Karabağ’dan ayrıldı

By euronews

Dağlık Karabağ’daki resmi Ermeni nüfusunun yaklaşık 120 bin olduğu belirtiliyor.

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Ermenistan, Dağlık Karabağ’ı terk ederek ülkeye göçen etnik Ermeni sayısının 65 bin 36’ya ulaşarak bölgedeki Ermeni nüfusunun yarısını aştığını duyurdu.

Erivan hükümetinden yapılan açıklamada “Devlet, önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan herkes için uygun barınma imkanı sağlıyor” denildi.

Dağlık Karabağ’daki resmi Ermeni nüfusunun yaklaşık 120 bin olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı bir gün süren “terörle mücadele operasyonu” sonrası silahlarını bırakmak şartıyla ateşkesi kabul eden Ermeniler, Bakü ile masaya oturmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan yönetiminin “zorla yerinden edilmiş kişiler” olarak tanımladığı Ermeni vatandaşların haklarının “garanti altına alınacağı” sözünü vermişti.

Paşinyan: Azerbaycan etnik temizlik yapıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Azerbaycan’ı bölgede “etnik temizlik” yapmakla suçladı.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Ermenistan Başbakanı Erivan’ın Dağlık Karabağ’da gerçekleştiğini savunduğu “etnik temizlik” nedeniyle Azerbaycan’ın cezalandırılmasını istedi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçılar ise “Artsakh Cumhuriyeti” olarak adlandırılan enklavın 1 Ocak 2024 tarihinde feshedileceğini duyurdu.

Ayrılıkçı lider Samvel Chakhramanian’ın yayınladığı kararname, “tüm devlet kurum ve kuruluşlarının (…) 1 Ocak 2024’te feshedileceğini” ve bunun sonucunda “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin (Artsakh) varlığının sona ereceğini” duyurdu.

Azerbaycan mahkemesinden ayrılıkçı lidere gözaltı kararı

Öte yandan Azerbaycan’da bir mahkeme Dağlık Karabağ’ın diğer bir ayrılıkçı lideri Rouben Vardanian’ı “terörizmi finanse etmekten” itham ederek gözaltına alınmasına hükmetti.

Azerbaycan devlet güvenlik servisinden yapılan açıklamada, “Mahkeme, Kasım 2022’den geçen şubat ayına kadar bölgeyi yöneten iş insanına tutuklama şeklinde önleyici bir tedbir uygulanmasına karar verdi” denildi.

Euronews