Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan 44 günlük savaşıyla ilgili açıklama

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılındaki 44 günlük Savaşı’nın başlangıcının üçüncü yıldönümü vesilesiyle 27 Eylül tarihinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada 3 yıl önce bugün, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’ın yerli halkına karşı büyük ölçekli bir askeri operasyonu başlattığını ve bu operasyon sırasında sivil nüfusu hedef aldığını, kitlesel savaş suçları işlediğini ifade ediliyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre bu yıkıcı eylemler, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı etnik temizlemeye tabi tutma planlı politikasının bir parçasıydı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı metinde ayrıca şu sözlere yer verildi:

“Mevcut bölgesel sorunları yalnızca politik ve diplomatik yollarla çözme çağrılarına ve çabalarına rağmen, Azerbaycan uluslararası bir mekanizma altında Dağlık Karabağ halkının hakları ve güvenliği konusunda yapıcı bir diyalogdan kaçınarak güç kullanma veya güç kullanma tehdidini sürdürdü.

Son üç yıl boyunca Dağlık Karabağ halkı insanlık dışı zorluklara dayandı, sürekli olarak askeri saldırılara, tehditlere, 10 aylık bir ablukaya ve açlığa maruz kaldı.

Üç yıl önce uluslararası toplumun güç kullanımını kınamaması ve güç kullanımına karşı güçlü bir yanıt vermemesi, 2020 yılındaki 44 gün savaşı sonrasında oluşturulan güvenlik garantilerinin etkisizliği ve Dağlık Karabağ’a uluslararası erişimin olmaması nedeniyle, Azerbaycan’ın eylemleri ve Ermenifobi politikası yalnızca devam etmekle kalmadı, aynı zamanda Azerbaycan’ın 19 Eylül’de başlattığı askeri saldırının ardından Dağlık Karabağ halkının büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesi ve etnik temizlemesine yol açtı.

Bugün, Ermenistan Cumhuriyeti, 2020yılındaki 44 gün savaşında ve sonraki dönemde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı anıyor. Bugün, güç kullanımını kınamanın ve bölgede başka bir vahşet suçu önlemenin zorunluluğunu vurguluyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI