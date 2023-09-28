Dışişleri: Ermenistan, Vardanyan’ın haklarının korunması ve geri dönüşü için mümkün olan her türlü tedbiri alacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ruben Vardanyan’ın haklarının korunması ve geri dönüşünün sağlanması için mümkün olan her türlü tedbiri alacak. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan bunu Tert.am gazetesinin sorunsuna yanıt olarak söyledi.

Dışişleri Sözcüsü şunları kaydetti:

“Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Laçın Koridoru üzerinden insanların Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a engelsiz hareket etmesinin sağlanmasının zorunluluğunu defalarca vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ruben Vardanyan’ın haklarının korunması ve geri dönüşünün sağlanması için mümkün olan her türlü tedbiri alacaktır. Bu konuda Rusya Federasyonu ve diğer uluslararası ortaklarımızdan da destek bekliyoruz.”

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Ruben Vardanyan’ın tutuklandığına ilişkin bilgiyi doğruladı. Kendisi, Devlet Sınır Teşkilatı’nın acil müdahale güçlerinin üyeleri eşliğinde Bakü’ye götürüldü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/09/28/Ermenistan-Azerbaycan-Ruben-Vardanyan-Karabağ/257735