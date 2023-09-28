Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi varlığına son verecek

Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti, kendini feshettiğini duyurdu. Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin varlığına, 1 Ocak 2024’ten itibaren son verileceği belirtildi.

DUVAR – Dağlık Karabağ’da tek taraflı ilan edilen ve Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin varlığına 1 Ocak 2024’ten itibaren son verileceği açıklandı. Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahmaranyan’ın, tüm idari kurumları feshetmeye yönelik bir kararname imzaladığı belirtildi.

Reuters’ın aktardığına göre kararnamede, “1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm devlet kurum ve kuruluşlarını kendilerine bağlı birimler altında feshedin ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Artsakh) varlığına son verin” ifadeleri yer aldı.

60 BİNDEN FAZLA ERMENİ KARABAĞ’I TERK ETTİ

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ’da Ermeni kalmayacağını bildirdi. Bölgeyi terk eden Karabağlı Ermenilerin sayısının 60 bini aştığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül’de yaptığı açıklamada, Karabağ’a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ’da ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti. Ateşkesin ardından Azerbaycanlı ve Karabağlı Ermeni temsilciler arasında Azerbaycan ve Karabağ’da iki görüşme yapıldı. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/daglik-karabagdaki-ermeni-yonetimi-varligina-son-verecek-haber-1639795