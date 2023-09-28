ABD Kongresi’nin 96 üyesinden Azerbaycan’a yaptırım talebi

Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan 96 ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen’a, Azerbaycanlı liderlere yaptırım uygulanması için takdir yetkilerini kullanma çağrısında bulundu.

National Security Daily gazetesine göre, mektuba senatörler Sheldon Whitehouse ve Bill Cassidy ile Temsilciler Meclisi üyeleri Seth Magaziner , Gus Bilirakis ve Frank Pallone öncülük etti.

96 temsilci şunları vurguladı: “Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’ı abluka altına alma ve ona saldırma eylemlerinden sorumlu tutmak amacıyla, Dağlık Karabağ’daki insan hakları ihlallerinden sorumlu veya bu ihlallere katılmış Aliyev hükümetindeki kişilere yönelik yaptırımlar uygulamak için bakanlıklarınızın Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki mevcut yetkilerini kullanmasını saygıyla talep ediyoruz.”

“Bu eylemler, ağır bir insan hakları ihlalini ve şiddet içeren çatışmaların sürdürülmesini temsil etmektedir; bunların her ikisi de Amerikan değerlerine ve çıkarlarına doğrudan bir saldırı teşkil etmektedir. Bu insan hakları ihlallerinin faillerinden ABD tarafından hesap sorulmalıdır.”

Agos