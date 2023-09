Türkiye daha yeni başlıyor

Hilal Kaplan

Can Azerbaycan’ın Ermeni işgalciler elindeki topraklarını temizlemesini sadece seyreden Fransız medyası, üzüntüsünü manşetten göstermekten çekinmedi.

Le Point Dergisi, “Erdoğan’ın zafer yürüyüşünü kim durduracak? Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin teslim olması, Türkiye’nin milliyetçi bölgesel hâkimiyet projesine giden yolda yalnızca bir adımdır” başlığıyla Fransız siyasetçileri gaza getirmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanlığına seçildiği dönemden bu yana modern Napolyon olmaya çalışan ancak her seferinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçek dünyaya döndürülen Macron’un bu çağrıya cevap verecek gücü yok.

Dahası Ermenistan bile Dağlık Karabağ’daki operasyonları Azerbaycan’ın kendi iç işi olarak tanımladı.

Le Point Dergisi, içinde bulundukları durumun farkında; ancak ülkedeki etkin Ermeni lobisi ve dünyaya nizam verdiklerini zanneden Fransız milliyetçileriyleuğraşmamak için üzerindeki yükü atmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünde selamladığı Azerbaycan operasyonunun ardından Nahçıvan’a giderek hem yeni ikili anlaşmalar imzaladı hem de muhatabı İlham Aliyev’i bir de yüz yüze tebrik etti.

Erdoğan ile Aliyev’in ortaklaşa imzaladığı Nahçıvan Iğdır Doğalgaz Boru Hattı,Türk dünyasını birleştirecek önemli adımlardan biri.

Aynı zamanda Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi ve toplu konut anlaşmalarıyla birlikteliğimiz taçlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı anlaşmaların dışında Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım Projesi, 7 ay gibi kısa bir süre içinde Türkiye tarafından teslim edildi.

Ermeni çetelerinin soykırımı sırasında başını öte tarafa çeviren Türkiye’nin yerine Azerbaycan’ın her zaman yanında duran yeni Türkiye’yi inşa eden Erdoğan’ın güçlü liderliğine teşekkür eden İlham Aliyev, ülkemizde milliyetçilik rolüne bürünen bazı operasyonel hesaplara da gerçeği hatırlattı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs akşamı çıktığım ATV yayınında “bu zaferle birlikte sadece Türkiye için değil Türk dünyası için de yeni bir dönemin başladığını” açıklamıştım.

Le Point de üzülerek tasdikledi; Türkiye daha yeni başlıyor.