Küresel kilise ağının yeni hedefi: 100 bin yeni papaz… Haritada Türkiye de var

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Kilise liderleri önümüzdeki on yılda 100 binden fazla yeni Avrupalı papaz yetiştirmeyi hedefliyor. Papazların görev alacağı haritada Türkiye de var.

Yaklaşık 400 bakanlık lideri ve papaz geçen hafta İsviçre’nin Zürih kentinde bir zirve düzenledi; burada delegeler, Büyük Komisyonun yerine getirilmesine yönelik ortak çabaların ortasında önümüzdeki on yılda 100.000’den fazla yeni papazın hedeflenmesi ve donatılması yönünde ortak bir hedef belirlediler.

KÜRESEL KİLİSE AĞI VE FINISH 2030

4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen zirve, yirmi yılı aşkın bir süredir dünya çapında sayısız kuruluş ve tüm mezheplerden 700.000’den fazla kiliseyle işbirliği içinde çalışan Küresel Kilise Ağı tarafından düzenlendi.

Organizasyon 2017 yılında FINISH 2030’u Almanya’nın Wittenburg kentindeki Castle Kilisesi’nde Martin Luther’in mezarının başında başlattı. O zamanlar tüm Hıristiyan mezheplerinden ve küresel bölgelerden 600’ün üzerinde lider, Büyük Komisyonu ortaklaşa tamamlama sözü verdi.

ZİRVENİN GÜNCEL HEDEFİ

Bu yılki zirvede GCN kurucusu James O Davis, bir vizyonu gerçekleştirmek için bir son tarih belirlemenin önemini vurguladı.

“Büyük Komisyonun henüz yerine getirilememesinin nedenlerinden biri de hiçbir zaman bir son tarih belirlememiş olmamızdır” dedi. “FINISH 2030, sinerjik, küresel kapsamlı ve Kilise’yi hayal ettiğimizden daha kısa sürede bitiş çizgisine ulaştırabilecek yeni ve kapsamlı bir strateji sunuyor.”

GCN’nin ilişki kurma, eğitim ve sosyal yardıma odaklanan 159 küresel Hıristiyan merkezi bulunmaktadır. GCN, 2024 yılında Avrupa’da 39 merkez kurmayı planlıyor.

100 BİNDEN FAZLA PAPAZ EĞİTİLECEK

FINISH Avrupa Zirvesi’nde Davis, Avrupa merkezlerini 640’a çıkarmak ve dokuz yıldan kısa bir süre içinde 100.000’den fazla papazı eğitmek için bir plan önerdi.

“Avrupa ülkeleri kilise kurmak, liderler ağı oluşturmak ve papazları donatmak için en zor yerlerden bazılarını temsil ediyor” dedi. “Bu arada, tam zamanlı hizmet için köklü eğitim ve hazırlık modelleri, küresel Hıristiyan Kilisesi’nin benzeri görülmemiş büyümesine ayak uyduramıyor ve bu da eğitimli papaz ve din adamlarının önemli bir eksikliğine yol açıyor.”

Delegeler, Hıristiyanlığın küresel merkezlerinde ve Küresel Kilise İlahiyat Okulu aracılığıyla çevrimiçi olarak eğitilecek 110.000 yeni papazın hedeflenmesi ve donatılması yönünde ortak bir hedef belirledi.

“TIRMANACAĞIZ VE FETHEDECEĞİZ”

Yazar ve profesör, Drew Üniversitesi Drew İlahiyat Okulu’ndan E Stanley Jones Emeritus Profesörü Leonard Sweet, delegelere İncil’i yayma görevlerini hatırlattı.

“Görünen o ki on binlerce kilise, Rab İsa Mesih’in onlara verdiği misyon beyanını beğenmedikleri için misyon beyanlarını güncellediler” dedi. “Dünyaya gitmeye ve Müjde’yi vaaz etmeye çağrıldık.”

Davis, “günümüzde pek çok Hıristiyan liderin inançlarından şüphe ettiğini ve şüphelerine inandığını” vurguladı.

Davis, “Şüphelerimizden şüphe etmenin ve inançlarımıza inanmanın zamanı geldi” diye ısrar etti. “Everest Dağı’mıza, Büyük Komisyona sahip çıkacağız, tırmanacağız ve fethedeceğiz.”

Davis, Kilise’nin 2000. doğum gününü kutlamak için 9-11 Haziran 2030’da yapılması planlanan Kudüs 2030 Zirvesi’ni duyurdu. GCN, ilk Pentekost sırasında kurtarılan 3.000 kişiyi onurlandırmak için dünya çapında 3.000 önemli lideri davet edecek.

“ACI ÇEKMEYE HAZIR OLMALIYIZ”

Dave Roever Evangelist Derneği’nin kurucusu Dave Roever, “Acı toleransımızın seviyesi, Büyük Komisyonun yerine getirilmesinde ne kadar ileri gideceğimizi belirleyecek” dedi. “Size zarar verecek insanlar ve sizi ezmeye çalışacak yaşam koşulları olacak. Yine de Kurtarıcımız İsa Mesih için acıların izlerini taşımaya hazır olmalıyız.”

Joshua Projesi’ne göre bugün dünyada 7.400’e yakın ulaşılamayan insan grubu bulunuyor. Ancak Barna’nın 2018 tarihli bir raporu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kiliseye katılanların %51’inin “Büyük Komisyon” terimine aşina olmadığını ortaya çıkardı. Benzer şekilde, Amerikan Kültür ve İnanç Enstitüsü’nün 2017’deki bir araştırması, Amerikan kiliselerinin evangelizmi vurgulamadığını öne sürüyor.

Nijerya’nın Abuja kentindeki Afri-Misyon ve Evangelizm Ağı’nın başkanı Oscar Amaechina, The Christian Post için yazdığı köşe yazısında, dünya evanjelizasyonunun tüm Hıristiyanların ortak sorumluluğu olması gerektiğini vurguladı.

“Bu, Kilise’deki bazı hiperaktif Hıristiyanlar için tasarlanmamıştır; Kilise’nin asıl amacı budur” diye yazdı. “Mesih bu emri vermeden önce, bunu başarmamızın mümkün olduğunu biliyordu ve ayrıca bizi terk etmeyeceğine dair güvence vermişti (Matta 20:20). Gecikmiş itaat, mutlak itaatsizlikten çok daha iyidir. Bir şeyler yapın Her Hıristiyan’ın biraz çabası, herkesin İsa’yı duymasını sağlamada büyük bir yol kat edecektir.

“Bu dünya Hıristiyanlar için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Mesih’in ve O’nun krallığının gelişi, Müjde’nin dünya çapında yayılmasıyla başlayacak. Bu yüzden nasıl sessiz kalabiliriz?”

https://www.odatv4.com/dunya/kuresel-kilise-aginin-yeni-hedefi-100-bin-yeni-papaz-haritada-turkiye-de-var-120002913