Azerbaycan Ruben Vardanyan’ı tutukladı

İşadamı ve eski Karabağ Devlet Bakanı Ruben Vardanyan Azerbaycan güçlerince gözaltına alındı. Vardanyan tutuklandı.

Vardanyan’ın eşi, Ruben Vardanyan’ın Laçin koridorunu geçerken gözaltına alındığını doğruladı.

Veronika Zonabend “Hayırsever, iş adamı ve Artsakh (Dağlık Karabağ) eski Devlet Bakanı eşim Ruben Vardanyan, bu sabah binlerce Ermeniyle birlikte sınırdan ayrılmaya çalışırken Azerbaycan yetkilileri tarafından gözaltına alındı” dedi.

Veronika Zonabend, “Ruben, 10 aylık abluka sırasında Arsakh halkının yanında yer aldı ve hayatta kalma mücadelesinde onlarla birlikte acı çekti. Kocamın sağ salim serbest bırakılması için dualarınızı ve desteğinizi rica ediyorum” diye ekledi.

Ruben Vardanyan geçtiğimiz yıl Rusya’dan Karabağ’a yerleşmiş ve bir süre devlet bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ermenistan hükümeti, Ruben Vardanyan’ın korunması için AİHM’ye başvurdu. Ermenistan ayrıca Bakü’den Vardanyan’ın nereye götürüldüğü ve ne durumda olduğu konusunda bilgi talep etti.

Azerbaycan basınına göre Vardanyan hakkında mahkemece 4 ay süreyle önleyici tedbir kararı alındı.

Agos