ABD: Karabağ’da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

ABD, Karabağ’daki gelişmeler bağlamında bölgede görevlendirilebilecek bir uluslararası gözlem misyonu hakkındaki detaylar için müttefikler ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power ve ABD Dışişleri Bakanı’nın vekaleten Avrupa ve Avrasya ile ilişkilerden sorumlu yardımcısı olan Yuri Kim’in, bugün Azerbaycan’da olduğunu kaydeden Miller, ABD’li yetkililerin Azerbaycanlı yetkililere ateşkesin devam etmesi ve insani ihtiyaçların karşılanması yönündeki mesajlarını ilettiklerini belirtti.

Miller, insani ihtiyaçların giderildiğinden emin olunması bağlamında, Karabağ’da uluslararası bir gözlem misyonunun görevlendirilmesine Azerbaycan’ın olumlu baktığı yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Önümüzdeki günlerde bu misyonun tam olarak neye benzeyeceğini detaylandırmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız.” diyen Miller, tarafların kalıcı bir barışa ulaşabilmeleri için müzakere ve diplomasinin önemine işaret etti.

Milller, diğer yandan Rusya’nın zaman zaman müzakereleri kolaylaştırıcı rol oynadığını ancak geçen hafta Karabağ’daki gelişmeler kapsamında Moskova’nın “verimli” bir rol oynadığını düşünmediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD’li yetkililerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Aliyev’in, BM Mukim Koordinatörlüğünün yakın zamanda Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine ziyaretini organize etmeye hazır olduklarını söylediği kaydedilmişti.

Aliyev, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin haklarına işaret ederek, Azerbaycan’da yaşayan diğer etnik azınlıklar gibi onların da haklarının ülke yasaları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvence altına alınacağını vurgulamıştı.

Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında entegrasyon konularında müzakerelerin yürütüldüğünü belirten Aliyev, bölgedeki altyapının yenilendiğini, Ermeni sakinlere yardım gönderdiklerini ve bunun sürmesi hususunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği yürüttüklerini kaydetmişti.

AA