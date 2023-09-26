Rusya ve ABD Ermenistan üzerinden söz düellosunda

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Rusya’ya yönelik eleştirileri üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Paşinyan’ı sert biçimde eleştirmişti. ABD Rusya’ya, Rusya da ABD’ye yanıt verdi.

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD’li yetkilileri Ermenistan’da Rusya karşıtı duyguları yapay olarak alevlendirebilecek açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı. ABD yönetimi Rusya’nın Ermenistan için güvenilmez bir güvenlik ortağı olduğunu ifade etmişti.

Büyükelçi Antonov, ABD’li yetkililerin bu tür açıklamalarının, iç ve dış politikadaki eksikliklerinin sorumluluğundan kaçmaya çalışan bazı Ermeni siyasetçilerin yapıcı olmayan açıklamalarının yankısı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Antonov, Rusya Federasyonu’nun sürekli olarak Ermenistan’ın sadık bir müttefiki olduğunun ve Rus barış güçlerinin Karabağ’a konuşlandırılması da dahil olmak üzere hayati destek sağladığını ifade etti.

Antonov’a göre, bu tür suçlamalar, ABD ve müttefiklerinin niyetinin, Güney Kafkasya’daki durumu normalleştirmek veya barışçıl kalkınmayı teşvik etmek değil; Rusya’ya stratejik zarar vermek ve Avrasya bölgesini Güney Kafkasya’dan çıkarmak amacıyla bölgeyi kasıtlı olarak istikrarsızlaştırmak olduğunu gösteriyor.

“Rusya güvenilebilecek bir ortak değil”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Pazartesi günkü basın toplantısında Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik eleştirileri hakkında yorum yapmıştı.

Miller, “Rusya’ya uluslararası bir ortak olarak güvenilemez. Ve konu, Rusya’nın uluslararası topraklara saygısı ve (veya üzgünüm, diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği) ile ilgili olduğu için, sanırım kendi eylemleriyle bunun böyle olduğunu gördük” dedi.

Agos