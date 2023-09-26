Lozan’ın gizli maddeleri var mı?

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Emin Batur

Nasraddin Hoca’ya sormuşlar:

“Duyduk ki sizde kırk yıllık sirke varmış!”

Hoca:

– Evet, Var!

demiş.

“Hocam o sirkeden bir kaşık verir misiniz?” diye biri atılmış.

Hoca:

– Vermem!

deyince,

– Ya Hocam bir kaşıktan ne olacak?

– Her isteyene bir kaşık verseydim kırk yıllık sirke mi olurdu?

– … !.. !.. !..

Bizim ki de Nasraddin Hoca hesabı;

Gizli maddeleri herkes bilseydi

“Lozan’ın gizli maddeleri” diye bir şey mi olurdu?

BİLMİYORUZ AMA VAR OLDUĞUNU HİSSEDİYORUZ…

Tatilimi geçirdiğim yere yakın olduğu için

Kaş, Demre vs. gibi yerleri de görelim istedik.

Kaş’a tepeden bakıldığında!..

Meis adasının, Kaş’ın adeta bir uzantısı gibi olduğu görülür. O kadar yakın yani…

Gitmeden bize;

Meis’e günlük gidip-gelindiğini ve kapıda vize verildiğini söylemişlerdi.

Gelmişken biz de tekne ile gidip, görmek istedik

Ama…

Seyahat acentesi, kapıda vize işleminin Yunanistan tarafından kaldırıldığını “Shengenvizesi” lazım geldiğini söyledi.

– Peki,

Onlar Kaş, Kalkan vs. her yere gelip-gidiyorlar mı?

– Hem de nasıl!

Onlar bütün ihtiyaçlarını buradan görür. Yunanistan’ın diğer adaları da böyle… Bize çok yakın oldukları için ihtiyaçlarını Yunanistan’dan değil bizden karşılarlar.

FENER PATRİKHANESİ, EFES-MERYEM ANA KİLİSESİ, SÜMELA MANASTIRI VS.

Yani…

“Yunan adaları”nın hali maddi olarak bizsiz perişan…

…Ama bize karşı hala üstünlük triplerine girmekten vaz geçmiyorlar.

İşin bir de dini yönü var:

İşin dini yönü çok daha mühim…

Eğer mütekabiliyet gereği

Biz de onlara vize uygularsak

Ve hac vazifelerini icra etmek için Meryem Ana Kilisesi’ne veya dini ayinler için FenerPatrikhanesine vs. gelmelerinde onlara sorun çıkarsak

Adamlar

Hem maddi hem de manevi olarak perişan olurlar.

BÜTÜN KOZLAR ELİMİZDE AMA…

… Onlar istediği zaman vize koyuyor, sonra kaldırıyor sonra tekrar koyuyorsa…

Ve bütün kozlar elimizde olduğu halde hiçbir şey yapamıyorsak…

Lozan’ın gizli maddeleri var mı yok mu siz karar verin!

AYASOFYA KAPATILIRKEN PATRİKHANE’YE DOKUNULMADI!..

Başka bir örnek de Ayasofya ve Patrikhane’nin mukayesesi ile mümkündür.

Eğer yeni rejim,

Dini sembollere tahammül etmiyor idiyse (Ayasofya, Fethin dini sembolüdür) Patrikhane’ye de tahammül etmemeliydi.

Ama…

Ayasofya kapatılırken Patrikhane’ye dokunulmadı.

Hâlbuki Patrikhane tüm Ortodoksların merkezi olup, çok daha derin dini bir önemesahiptir.

Buradan da hareketle;

Lozan’ın gizli maddeleri var mı yok mu kararını yine size bırakıyorum.

EĞER GİZLİ MADDELER VARSA BUNLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Güçlü olduğumuz zaman!

Nitekim;

Silah savunma sanayiindeki gücümüz arttıkça

“Mavi Vatan” dedik.

Karadeniz’den doğalgaz…

Gabar’dan petrol çıkardık…

TOGG yaptık…

Boğazlardan geçen gemilerden bugüne kadar doğru dürüst para alınamazken şimdi geçiş ücreti alınabilmekte vs.

Demek ki,

Ülkemiz güçlendikçe…

Bazı maddeler ister gizli ister açık olsun bir önemi kalmıyor.

Zamanı geldiğinde;

Aleyhimize olan diğer maddelerin de hükümsüz kalacağına inanıyorum.

Allah kerim.

Gün doğmadan neler doğar.

https://www.dikgazete.com/yazi/lozan-in-gizli-maddeleri-var-mi-6077.html