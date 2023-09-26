Karabağ’da yakıt deposunda patlama: 20 can kaybı, 290 yaralı

Karabağ İnsan Hakları Savunucusu Keğam Stepanyan, Stepanakert yakınlarındaki bir yakıt deposunda meydana gelen patlama sonucu 200’den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların çoğunun durumu kritik. Ermenistan’dan bir sağlık ekibi Karabağ’a ulaştı.

Edinilen bilgilere göre Dağlık Karabağ’ın tıbbi kapasitesi yaralıların tedavisi için yeterli değil. Stepanyan, insanların hayatlarını kurtarmak için hava koridoruna acilen ihtiyaç duyulduğunu, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yaralılardan 7’si hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen 13 ceset de Adli Muayene Bürosuna nakledildi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada gece ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımın imkansız olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu sabah (26 Eylül) doktorlardan oluşan bir ekip, helikopterle gerekli ilaç ve tıbbi malzemeleri alarak Stepanakert’e doğru yola çıktı. Ekip bölgeye ulaştı. Yedi yaralı Ermenistan’a taşındı, dördünün hayati tehlikesi var.



Karabağ Bilgi Merkezi Ermenistan’a sığınmak üzere yola çıkan sivilleri beklemeye yaralıların taşınmasına öncelik vermeye çağırdı.

Karabağ makamlarına göre onlarca insan patlamanın meydana geldiği tesiste yakıt için sıra bekliyordu. Azerbaycan’ın 10 aydır süren ablukası yakıtın yanı sıra gıda ve su sıkıntısına da yol açmıştı.

Azerbaycan haber ajansı APA’nın haberine göre, Azerbaycan, yaralılara yardım etmek amacıyla Stepanakert’e ilaç gönderdi.

Rus barışı gücü doktorları da yaralılara yardım sağlıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29190/karabag-da-yakit-deposunda-patlama-20-can-kaybi-290-yarali