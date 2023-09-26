Erdoğan: Ermenistan Hocalı katliamının bedelini ödüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahcivan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu,

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temelini attıklarını, toplam 80 bin 150 metrelik hattın günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasitesine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Aliyev ile yaptıkları görüşmede ikili ve bölgesel birçok hususu ele alma fırsatı bulduklarını, Karabağ’daki son durum üzerinde özellikle durduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



“Can Azerbaycan’ımızı, antiterör operasyonunda elde ettiği tarihi başarıdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Azerbaycan ordusu teröristlere karşı tavizsiz, sivillere ise son derece merhametli davranmıştır. 30 yıl önce Karabağ’ın işgali sırasında yaşananlar ile işgal edilmiş toprakların kurtarılması sonrasında yaşananlar arasındaki büyük fark şimdiden hafızalara kazınmıştır.”



“Türkiye olarak tüm süreçlerde Azerbaycan’ın yanında yer aldık. Desteğimizi, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki hitabımda güçlü bir şekilde vurguladım. Harekat neticesinde Azerbaycan’ın Karabağ’ın tamamındaki egemenliği perçinlenmiş oldu. Çok daha önemlisi 44 günlük vatan savunmasının ardından bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda yeni bir fırsat penceresi açıldı. Bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğine dair görüşümüz herkesin malumudur. Ermenistan’ın süreci uzatmak yerine artık güçlü bir irade sergilemesini bekliyoruz. Bu beklentimizi 11 Eylül’de telefonla görüştüğüm Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’a da ifade ettim.”



“Azerbaycan-Ermenistan sürecinde ilerleme sağlanması, bölgesel normalleşmeye de büyük ivme kazandıracaktır. Güney Kafkasya’da istikrar, barış ve refahın tesis edilmesi için Azerbaycan’la birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”



Erdoğan, Zengezur koridoru fikrini tekrar gündeme getirerek şöyle konuştu:

“Bir an önce bu koridorun açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha güçlenecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici.” .



Erdoğan, Hocalı Katliamı’na tanık olan bir kız çocuğuyla TRT’nin 31 yıl sonra röportaj yaptığı hatırlatılarak, “Hocalı’da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Hocalı’yı özlemle bekleyenler için tekrar evlerine dönme yolu açıldı. Bu gelişmenin sizde oluşturduğu hissiyatı paylaşmanız mümkün mü?” sorusuna, “En az o yavrumuz kadar biz de o süreci yaşadık. O katliamın açtığı yaralar var. Tabii o katliamı yaşayanlar için de bizler için de Hocalı Katliamı unutulmaz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Hocalı Katliamı’nın şu anda Ermenistan bedelini ödüyor ve ödeyecek çünkü 1 milyon Azerbaycanlı, Hocalı’dan ve diğer şehirlerden adeta hicret etti. Nereye? Azerbaycan’a. Şimdi ondan 10 yıllar sonra Azerbaycan bu katliamın hesabını sordu. Çok çok farklı bir şekilde sordu ve topraklarını geri aldı. Malum, Amerika, Rusya, Fransa, Minsk Üçlüsü denilen bu ülkeler, yıllarca Azerbaycan’ın bu hakkını tanımadılar. Sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesti ve işi bitirdi. Şimdi Hocalı’da artık kim var? Hocalı’nın gerçek sahipleri. Tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Türkiye ve Azerbaycan 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Zengezur koridoru fikrini gündeme getirdi. Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak koridorun Ermenistan topraklarından geçmesi öngörülüyor.

Ermenistan kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü altında olmayacak bu koridor fikrine karşı çıkıyor.

Ermenistan bununla beraber ulaşım kanallarını açılmasına ise hazır. Zengezur koridoru fikrine İran da karşı çıkıyor ve Ermenistan ile ortak sınırlarını değişmesini kabul etmeyeceğini vurguluyor. Zengezur koridoru hayata geçerse İran ile Ermenistan’ın ortak sınırı kalmayacak.

(AA)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29192/erdogan-ermenistan-hocali-katliaminin-bedelini-oduyor